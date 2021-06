Ventilatore: i migliori modelli per qualità/prezzo da acquistare online

editato in: da

Con l’arrivo del caldo, coloro che non hanno già installato un condizionatore, cercano un rimedio per rinfrescare la propria casa optando per l’acquisto di un ventilatore. Ma come scegliere il modello migliore? Quanti modelli ci sono? Ecco una guida per aiutarti nella scelta.

Come scegliere il ventilatore

La scelta di un ventilatore non è in realtà poi così difficile; basta avere ben chiare le proprie esigenze e scegliere il modello che più le rispecchia.

Prima dell’acquisto dovrai tenere presente:

le dimensioni delle pale

la rumorosità

l’oscillazione

ingombro

numero di velocità di aerazione

Pale del ventilatore: perché sono importanti

La scelta della grandezza delle pale del ventilatore non deve mai essere trascurata: è proprio grazie ad esse, ed alla loro rotazione, che otteniamo un senso di frescura durante le giornate più afose.

La grandezza delle pale dovrebbe essere proporzionata all’ambiente in cui sarà posizionato il nostro ventilatore: se si tratta di un ambiente piccolo, delle pale di piccola/media grandezza saranno sufficienti a smuovere adeguatamente l’aria.

Se al contrario dobbiamo posizionare il ventilatore in un ambiente ampio, le pale dovrebbero essere medio/grandi per assicurare un buon movimento dell’aria.

Rumorosità: perché è importante prestare attenzione

Il livello di rumorosità di un ventilatore è espresso in “dB” (decibel) ed il valore dichiarato indica l’impatto acustico dell’apparecchio. Più il numero è basso, minore sarà il rumore percepito.

Se devi scegliere un ventilatore da posizionare in una camera da letto, sarà molto importante scegliere un modello silenzioso, che non disturbi il sonno. Un ventilatore troppo rumoroso in camera da letto potrebbe portare a risvegli notturni e difficoltà ad addormentarsi.

Oscillazione del ventilatore:

Anche l’oscillazione del ventilatore è un elemento da non trascurare. In commercio possiamo trovare i classici ventilatori con oscillazione a 90°, ma anche i nuovi modelli con oscillazione a 180°.

Quest’ultimo modello è perfetto per rinfrescare tutta la stanza, senza tralasciare nessun angolo: è perfetta per ambienti grandi e open space dove, nello stesso momento, due (o più) persone potrebbero trovarsi nella stessa stanza, ma in lati diversi.

È molto importante verificare anche la possibilità di inclinare il ventilatore per spostare l’aria dove preferiamo, per esempio verso il basso o verso l’alto.

A piantana, a torre o da tavolo: quale scegliere

Oltre a questo, è bene valutare con attenzione le dimensioni del ventilatore che andremo a scegliere. Ci terrà compagnia per tutta l’estate e per questo motivo non deve essere un elemento di disturbo in casa.

Ventilatore da tavolo : è perfetto per essere posizionato su una scrivania, su un mobile o su un piano di appoggio, senza creare ingombro sul pavimento. È la soluzione ideale per chi non ha molto spazio in casa.

: è perfetto per essere posizionato su una scrivania, su un mobile o su un piano di appoggio, senza creare ingombro sul pavimento. È la soluzione ideale per chi non ha molto spazio in casa. Ventilatore a torre : i nuovi modelli riescono a rinfrescare la stanza per tutta l’altezza del ventilatore, offrendo un’ampia area ventilata. Questi apparecchi, conosciuti anche come ventilatori a colonna, presentano inoltre dei design che ben si integrano con le nostre case.

: i nuovi modelli riescono a rinfrescare la stanza per tutta l’altezza del ventilatore, offrendo un’ampia area ventilata. Questi apparecchi, conosciuti anche come ventilatori a colonna, presentano inoltre dei design che ben si integrano con le nostre case. Ventilatore a piantana: questi modelli sono perfetti per chi non ha una base di appoggio o preferisce un elemento facilmente trasportabile da una stanza all’altra. Leggeri e maneggevoli sono la scelta ideale per chi necessita di un apparecchio versatile.

Ventilatori da soffitto: quando sceglierli

I ventilatori da soffitto sono generalmente molto silenziosi ed è per questo che vengono posizionati principalmente nelle camere da letto.

Non creano ingombro né disordine, hanno un basso impatto energetico e svolgono egregiamente il loro compito. In commercio ora possiamo trovare modelli programmabili fino ad 8 ore, regolabili in velocità e dotati di telecomando per il massimo comfort.

La soluzione ideale per la camera da letto è un ventilatore da soffitto con luce incorporata: in questo modo sostituisce il lampadario regalandoci anche la funzione di ventilazione. Molti modelli sono dotati di pale in legno, ideali per chi cerca una soluzione “green”, di lunga durata e di facile pulizia.

Ventilatore senza pale: design innovativo per un comfort ottimale

I ventilatori senza pale sono sicuramente tra gli apparecchi di ultima generazione e sono perfetti per coloro che amano creare ambienti confortevoli con apparecchi di design moderno. Il sistema di funzionamento si basa su un sistema che aspira l’aria dalla stanza attraverso la parte bassa (che funge anche da base) e grazie a una turbina elettrica viene spinta verso l’anello e reimmessa nella stanza.

Sicuro anche in presenza di bambini piccoli (non ha le pale che potrebbero causare piccoli incidenti domestici) il ventilatore senza pale è anche molto potente (il flusso d’aria che immette nella stanza è 15 volte più forte di quello generato da un ventilatore). Tra i vantaggi che offre c’è quello di una pulizia rapida ed efficace: non avendo pale è sufficiente passare sulla superficie con un panno umido per avere in pochi minuti un ventilatore perfettamente pulito.

Le linee essenziali rendono il ventilatore senza pale un elemento perfetto per integrarsi nell’arredo moderno, regalando un comfort straordinario con il minimo ingombro.

Il concetto rivoluzionario e il design innovativo di questo apparecchio sono il frutto della progettazione messa a punto da Dyson, l’azienda che da molti anni stupisce proponendo elettrodomestici innovativi e tecnologie all’avanguardia perfette per le esigenze del vivere moderno. Il ventilatore Dyson senza pale rispecchia appieno questi concetti proponendosi in una versione pratica, sicura ed efficiente.

Ventilatore nebulizzatore: perché sceglierlo

All’apparenza si presentano come normali ventilatori a piantana, ma osservandoli attentamente si nota un piccolo ugello che spruzza l’acqua davanti alle pale. Il liquido viene nebulizzato grazie al movimento delle pale, si diffonde nella stanza raffrescando di più e donando una piacevole sensazione di freschezza. Ideale per coloro che non vogliono rinunciare a un clima confortevole ma non amano l’idea dell’aria condizionata, il ventilatore nebulizzatore può comunque abbassare la temperatura di una stanza anche di 8/10°C.

Nella scelta del miglior ventilatore ad acqua è importante considerare l’uso che andremo a farne: se intendiamo mantenerlo in funzione una giornata intera conviene scegliere un modello con serbatoio sufficientemente capiente per evitare di doverlo riempire frequentemente. Per garantire l’effetto rinfrescante infatti parte da qui il tubicino che porta l’acqua direttamente allo spruzzino posto davanti alle pale.

Ventilatori sotto i 50€ da comprare subito

Fra i ventilatori da prendere al volo, con una spesa inferiore ai 50€, troviamo il ventilatore a piantana Ardes Penny con una media di quasi 5 stelle su oltre 1.200 recensioni. Ha una base stabile, 3 pale da 40 cm e 3 velocità. Le recensioni parlano di un prodotto abbastanza silenzioso, facile da montare e con un ottimo rapporto qualità prezzo.

Per chi è in cerca di un ventilatore da tavolo, magari da posizionare nella scrivania, è disponibile il modello Powergiant: fra i suoi pregi troviamo la silenziosità, la possibilità di ricaricarlo tramite porta USB, 4 velocità e la possibilità di regolarne l’altezza.

Il ventilatore da tavolo Brandson è disponibile in 4 colori (anche nero per adattarsi ad un arredamento in stile industriale), ha 3 livelli di velocità ed un’oscillazione di 80° ed è l’ideale per l’utilizzo in casa ed in ufficio.

Per chi vuole spendere un pò di più invece, un ottimo acquisto potrebbe essere il ventilatore Black&Decker BXEFT49E a torre. È un modello molto silenzioso, dotato di 3 velocità, di timer e di telecomando.