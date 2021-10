Il miglior pulitore a vapore portatile per igienizzare le superfici

Chiudete gli occhi e immaginate di avere a vostra disposizione un solo strumento in grado di pulire tutte le superfici, rinfrescare i tessuti e igienizzare la casa. Ora apriteli, perché vi presentiamo il miglior pulitore a vapore portatile in grado di pulire a fondo in maniera semplice e naturale pavimenti e superfici, eliminando il 99,99% di virus, germi e batteri. Ed è anche in sconto.

Stiamo parlando del vaporetto, una pistola a vapore leggera, pratica e maneggevole che con il suo getto di vapore potente si configura come la migliore alleata per le pulizie veloci e per gli interventi mirati. Può essere impiegata per pulire tutte le superfici lavabili e i tessuti, e per igienizzare in maniera efficace ed efficiente ogni ambiente.

Grazie alla tecnologia a vapore, inoltre, è possibile eliminare e uccidere virus, germi, batteri e acari, senza dover ricorrere a detersivi o altri prodotti chimici più aggressivi.

Offerta Vaporetto Polti portatile in offerta Il miglior alleato contro germi e batteri che igienizza e pulisce tutte le superfici

Pulitore a vapore, leggerezza e praticità

Non solo pavimenti, il pulitore a vapore portatile, è perfetto anche per pulire e igienizzare divani, letti, cuscini e guanciali. Grazie alla tecnologia a vapore, infatti, il Vaporetto First di Polti uccide ed elimina il 99,99% di virus, germi e batteri che risiedono sulle superfici.

Può anche essere utilizzato per delle pulizie veloci e interventi mirati, come quelle volte a rinfrescare i tessuti dei divani o i materassi. Non è necessario impiegare alcun detersivo durante le operazioni di pulizia, il pulitore a vapore funziona solo con l’acqua del rubinetto.

E grazie alle sue caratteristiche di leggerezza e praticità, che rendono meno faticose le operazioni di pulizia, può essere impiegato anche solo per degli interventi pratici e brevi

Addio germi e batteri

Il Vaporetto First di Polti è dotato di una caldaia integrata fino a 3 Bar di pressione che sfrutta il vapore per pulire in maniera naturale tutti gli ambienti della casa. Il getto concentrato uccide ed elimina il 99,99% di virus, germi e batteri, senza l’ausilio di detergenti chimici aggressivi.

Il pulitore a vapore portatile rimuove le macchie ed elimina i batteri da ogni superficie lavabile esterna ed interna: dai pavimenti della cucina, a quelli del bagno, passando per il terrazzo e il garage. È altresì un ottimo alleato per la pulizia di tende, tappeti e divani. Può essere utilizzato anche per pulire piani cottura, fornelli e piastrelle, rubinetteria e sanitari.

Il migliore alleato per l’igiene degli abiti

Il Vaporetto First è utile anche per disinfettare in maniera veloce ed efficiente i nostri vestiti. Posizionando la pistola direttamente sui tessuti possiamo rinfrescarli e liberarli da germi e batteri che naturalmente si depositano sulla superficie durante il giorno.

Il pulitore a vapore può essere utilizzato anche per rinfrescare le fibre della biancheria della casa e per rimuovere gli odori da tende, divani e cuscini. Lo trovate in sconto adesso!

