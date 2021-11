Vaporetti, i migliori da comprare con le offerte Black Friday

Su Amazon il Black Friday è già iniziato con tante offerte su numerosi prodotti fra cui i vaporetti. I pulitori a vapori consentono di pulire a fondo in modo naturale e semplice i pavimenti e tutte le superfici lavabili.

Scopri tutte le offerte degli Early Black Friday Deals

Vaporetti, tutti i vantaggi

I vaporetti utilizzano la forza del vapore per regalare pulizia in pochi secondi e un risultato ottimale. Consentono infatti di eliminare sporco, batteri e germi senza utilizzare detersivi, ma in modo naturale. Negli ultimi anni questo metodo di pulizia si è evoluto molto, dando vita a soluzioni eccezionali che garantiscono pulizia profonda senza l’uso di prodotti chimici aggressivi, dannosi per l’ambiente e per l’uomo. I vantaggi del vaporetto d’altronde sono numerosi. Elimina polvere, muffe, peli di animali e acari, garantendo un’ottima qualità dell’aria.

Risulta efficace su grasso e unto, sciogliendo in pochissimo tempo incrostazioni e macchie difficili anche in punti complicati da raggiungere. Infine offre la possibilità di igienizzare e pulire fughe di pavimenti e piastrelle, sifoni e scarichi, box doccia, fornelli, specchi, tende, sanitari e tessuti.

I migliori vaporetti da comprare subito

Chi è alla ricerca di un vaporetto che sia funzionale e super accessoriato, può optare per il Vaporetto Polti SV460 Double. Una scopa a vapore multiaccessoriata con pulitore portatile integrato. Agile e versatile, ha una duplice funzione: si trasforma in pochi secondi in pulitore portatile per pulire qualsiasi superficie. Oltre alla spazzola Vaporforce, la confezione include 17 accessori. In occasione del Black Friday il prezzo scende da 169,99 a 119 euro.

Offerta Vaporetto Polti SV460 Double Un vaporetto versatile, con doppia funzione e tanti accessori utili

Ottima anche l’offerta del Vaporetto Polti SMART 120. Un pulitore a vapore ad autonomia illimitata, con riscaldamento rapido in soli 2 minuti e una caldaia ad alta pressione da 4 BAR. La confezione comprende 14 accessori per garantire una pulizia ottimale e completa di tutta casa. Pronto in meno di 2 minuti, questo pulitore a vapore consente un uso veloce e rapido, per pulizie no stop. Il costo standard è di 229,00 euro, ma con le offerte del Black Friday su Amazon scende vertiginosamente a 139,99 euro.

Offerta Vaporetto Polti SMART 120 Un vaporetto ottimo per pulizie veloci, pronto in soli 2 minuti

Non hai trovato quello che fa per te? Dai un’occhiata alle tante offerte del Black Friday, ci sono promozioni imperdibili!