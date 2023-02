Vampire skin, l’incarnato sparkling di Paola e Chiara a Sanremo è già tendenza. Ecco come replicarlo

Fonte: Getty Images Make up Vampire skin per Paola e Chiara a Sanremo

Un ritorno attesissimo quello di Paola e Chiara sul palco di Sanremo e le sorelle Iezzi non hanno deluso i loro fan che non aspettavano altro che vedere la loro reunion. Una canzone che promette di fare “Furore” proprio come recita il titolo del brano e un look che ha già conquistato tutti. Per suggellare la loro ritrovata unione e brillare letteralmente sul palco dell’Ariston Paola e Chiara hanno deciso di sfoggiare il Vampire Skin. La tendenza che arriva direttamente da Tik Tok si ispira appunto alla pelle diafana dei vampiri con dettagli luminosi.

Attento agli ultimi trend, il celebre duo con questo make up completa il proprio look spaziale che è assolutamente da sperimentare. Realizzarlo non è difficile, oltre a una passione per i glitter servono pochi prodotti pronti a illuminare il viso.

Preparare la pelle per farla brillare

Il make up iridescente mette in primo piano la pelle del viso, ma come prendersi cura della cute e nello stesso tempo avere il trucco del momento? Con una base per il make up che è pensata per farti splendere. Proprio il primer è il prodotto da avere assolutamente a portata di mano per realizzare il Vampire Skin. Quello della NYX Professional Makeup ha una formula vellutata il cui compito è quello di preparare l’incarnato e creare una superficie liscia per accogliere il fondotinta e proteggere la pelle. Adatto a tutti i tipi di cute va utilizzato prima del fondotinta, devi scegliere solo la tonalità che risponde meglio alle tue esigenze: Clear “cancella” le rughe sottili e i pori dilatati, Lavender illumina e Green copre i rossori. Il risultato sarà un viso bello e idratato.

Offerta NYX Professional Makeup Studio Perfect Il primer per proteggere e preparare la pelle

Il fondotinta per creare il Vampire Skin

Il make up di Paola e Chiara punta tutto sull’incarnato luminoso e il fondotinta è l’ingrediente principe di questo tipo di trucco. Proprio come lo è Rimmel London Lasting Finish 25 Hour, il prodotto liquido ad alta coprenza che leviga la pelle e nasconde le imperfezioni creando un incarnato uniforme e nutrito. Il fondotinta ha una formulazione delicata, pensata per idratare la pelle e proteggerla dai raggi solari. Applicarlo è un gioco da ragazzi, puoi scegliere i pennello o la spugnetta umida per un effetto ancora più leggero. Il risultato finale sarà un look d’effetto e capace di mettere in evidenza la luminosità naturale della pelle.

Offerta Rimmel London Lasting Finish 25 Hour Il fondotinta a lunga durata che ti accompagna tutto il giorno

Il segreto sta tutto nei glitter

Da Paola e Chiara a Sanremo fino ai tiktoker più di tendenza che hanno realizzato tanti contenuti dedicati a questo tipo di make up, quello che fa letteralmente impazzire gli amanti del Vampire Skin sono i glitter. Quelli liquidi di GL-Turelifes sono pronti a rendere il tuo incarnato davvero cool. Semplici da utilizzare, non devi far altro che mescolare il fondotinta con i brillantini in gel e stenderli sul viso proprio come hanno fatto le due artiste in gara al festival con “Furore”. Se vuoi evidenziare alcuni punti del viso, puoi fare proprio come Paola che ha utilizzato il Vampire Skin seguendo la tecnica del contouring e dare risalto ai tuoi punti di forza.

Glitter gel GL-Turelifes I brillantini per realizzare il Vampire Skin e brillare

