Vacanze all’insegna della sostenibilità: le soluzioni green da portare in viaggio

I prodotti green per una vacanza sostenibile

Qual è il colore di tendenza di questa estate? Di sicuro il verde: non si tratta dell’ultimo trend in fatto d’abbigliamento bensì dei prodotti green da portare in viaggio.

Infatti quando si va in vacanza, non si pensa più soltanto alla spiaggia in cui rilassarsi o al fresco della montagna, ma anche e soprattutto al rispetto dell’ambiente.



Scelte sostenibili anche in vacanza

La maggiore sensibilità nei confronti del pianeta e il clima che cambia hanno portato ad avere uno stile di vita più sostenibile. Che si tratti di attività in casa, al lavoro o nel tempo libero, i prodotti eco-friendly sono ormai diventati irrinunciabili.

Le sane abitudini entrate a far parte della routine quotidiana non devono essere abbandonate durante le vacanze, al contrario tra i must have dell’estate 2022, i prodotti green da portare in viaggio non possono assolutamente mancare.

Pronta a inserire in valigia l’indispensabile per una vacanza da sogno all’insegna della sostenibilità?

Dischetti struccanti riutilizzabili

Divertimento e relax sono immancabili in estate, ma non devi mai dimenticare di struccarti prima di andare a dormire! Anche se sei in vacanza la beauty routine non va mai abbandonata e i dischetti in cotone idrofilo usa e getta possono essere facilmente sostituiti da quelli lavabili. Privi di sostanze chimiche e 100% naturali, sono semplicissimi da lavare in lavatrice, far asciugare e riutilizzare come se fossero nuovi. I dischetti struccanti biodegradabili in bambù ideali sulla pelle sensibile e sul make-up più ostinato, riescono a detergere con una sola passata tutto il viso riducendo del tutto gli sprechi. In un attimo si trasformeranno nei tuoi BFF da avere sempre a portata di mano.



Dischetti struccanti ecologici Morbidi su ogni tipo di pelle

Salviette biodegradabili

Non c’è niente di meglio di una piacevole sensazione di freschezza e purezza quando si è in vacanza, soprattutto dopo una giornata sotto il sole. Concedersi una doccia non è sempre possibile, ma fortunatamente puoi sempre usare le salviette che rinfrescano e rispettano l’ambiente. Sono 100% biodegradabili e si decompongono in natura visto che sono interamente realizzate in bambù e prive di plastica o alcol. Ricche di aloe vera e vitamina E, lasciano la pelle nutrita e morbida.



Saponette biodegradabili

I detergenti si prendono cura della tua pelle, idratandola a fondo e tra i prodotti da mettere in valigia ci sono sicuramente le saponette biodegradabili. Avrai il tuo kit di bellezza adatto a ogni esigenza, da quella idratante a quella più rivitalizzante. Delicate su ogni tipo di pelle grazie all’assenza di parabeni e solfati, si prendono cura anche dell’ambiente in quanto prive di olio di palma e di sostanze chimiche nocive. La pelle sarà morbida e luminosa, pronta ad affrontare anche la vacanza più avventurosa perché le saponette, pressate a freddo, mantengono inalterate le proprietà delle sostanze di cui sono composte.



Offerta Saponette naturali ed ecologiche Un kit di bellezza per ogni tipo di pelle

Set igiene da viaggio in bambù

Quando si va in vacanza anche il set igiene da viaggio può fare la differenza, proprio come un bel sorriso: potrai mostrarlo in tutto il suo splendore grazie al kit di spazzolini da denti e filo interdentale in menta carbone per una pulizia impeccabile e una freschezza unica in ogni momento della vacanza. Non sarai però soltanto tu a sorridere, ma anche l’ambiente. Gli spazzolini sono realizzati in bambù, come anche la pratica custodia per portare con te il kit sempre pulito e in ordine. I denti saranno in salute e freschi, non vedrai l’ora di sfoggiare il tuo sorriso!



Tazza da viaggio

Il viaggio e la vacanza diventano ancora più piacevoli quando si sorseggia la propria bevanda preferita. Potrai portarla sempre con te grazie alla pratica tazza da viaggio che mantiene la temperatura che più gradisci. Succhi di frutta, caffè e tè potranno essere gustati rispettando l’ambiente, perché questa tazza è realizzata in acciaio inossidabile e riutilizzabile tutte le volte che vuoi. Robusta e resistente è la compagna eco-friendly di cui non puoi proprio fare a meno.



Tazza da viaggio in acciaio La tua bevanda preferita sempre con te