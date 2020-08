Trucco waterproof: i migliori prodotti

editato in: da

I migliori prodotti per un trucco waterproof? Quelli che non seccano la pelle e non accentuano le piccole rughe d’espressione anche molte ore dopo essere stati applicati. Naturalmente, tutti i prodotti per il make up waterproof dovranno anche essere a lunga tenuta e soprattutto non sciogliersi a contatto con l’acqua salata del mare o quella ricca di cloro delle piscine. Ecco come scegliere prodotti per il make up waterproof sicuri, affidabili e che ci faranno sentire sempre perfette anche dopo una lunga giornata di mare o semplicemente di sole.

Tutte le caratteristiche dei prodotti per il make up waterproof

Banalmente, il make up waterproof è quello che resiste all’acqua e all’usura durante delle giornate impegnative come quelle che di solito trascorriamo durante l’estate. In linea generale il make up waterproof dovrebbe essere in crema e non in polvere o addirittura in gel e in stick. La formulazione cremosa, infatti, resiste all’acqua molto meglio della classica formulazione in polvere, quindi assicura risultati migliori per un periodo di tempo più lungo anche in condizioni non ideali. Per quanto riguarda le basi, l’ideale sarebbe scegliere un prodotto waterproof che contenga una certa percentuale di protezione solare, in maniera da non dover applicare prima la protezione e successivamente la base per il make up.

In alternativa, se proprio non si dovessero trovare fondotinta schermanti per i raggi UV, si potrà applicare una normale protezione solare e quindi attendere che sia stata perfettamente assorbita dalla pelle, quindi procedere normalmente con l’applicazione del make up waterproof. Terre e blush, che generalmente vengono vendute in polvere, dovranno purtroppo essere messe da parte durante l’estate. Uno stratagemma molto intelligente e assolutamente efficace è quello di sostituire terre e blush con rossetti waterproof o a lunga durata, che faranno un lavoro egregio anche sulle gote. Per quanto riguarda gli ombretti, anche in questo caso sarà bene optare per prodotti cremosi che faranno scivolar via l’acqua senza che il pigmento scompaia dalla pelle. Il mascara è croce e delizia dell’estate: l’ideale sarebbe semplicemente farne a meno durante le giornate trascorse al mare o in piscina, dal momento che il “rischio panda” è davvero sempre in agguato.

Chi proprio non riesce ad uscire di casa senza un filo di mascara sulle ciglia dovrà armarsi di pazienza e fare diverse prove a casa: non è detto che tutti i prodotti waterproof abbiano una resa soddisfacente: meglio fare qualche prova casalinga prima di utilizzare un prodotto di make up per tutto il giorno in pubblico. Per quanto riguarda le labbra la scelta dovrebbe ricadere su rossetti a lunga tenuta o gloss. Questi ultimi aiutano anche a mantenere le labbra idratate evitando che si secchino eccessivamente a causa della lunga esposizione al sole e ad altri agenti atmosferici. Una buona soluzione è costituita anche dalle matite labbra, certamente più resistenti del classico rossetto ma che, in combinazione con il sole, potrebbero sottolineare piccole screpolature, spaccature e secchezze della bocca.

Se i migliori prodotti per il make up waterproof sono i migliori alleati per un’estate sempre in movimento, c’è anche da tener presente che rimuoverli può essere difficile. Il consiglio è quello di utilizzare un prodotto bifase su salviette struccanti e non sul semplice batuffolo di cotone, in maniera da combinare gli effetti dei due prodotti. Un metodo assolutamente naturale è invece quello che prevede l’utilizzo di olio di oliva per eliminare delicatamente (soprattutto da occhi e labbra) tutti i residui di pigmento. Mascara e rossetto sono infatti i due prodotti più resistenti in assoluto e, quindi, anche i più difficili da eliminare in via definitiva.

I migliori prodotti make up waterproof per una base a prova di mare

Una buona base trucco è in grado di coprire le imperfezioni in maniera uniforme senza “cedere” e sbiadire a contatto con il sudore, l’acqua salata o il cloro della piscina. In commercio esistono prodotti che mantengono davvero la promessa di durare per un’intera giornata di mare, tuttavia presentano lo sgradevole inconveniente di seccare molto la pelle. Questo fattore va tenuto presente soprattutto nel momento in cui di decide quale correttore acquistare. Dal momento che questo prodotto si utilizza principalmente intorno alla zona occhi, si dovrà assolutamente fare in modo di applicare il giusto prodotto nella giusta quantità, per evitare la formazione di antiestetiche rughette agli angoli degli occhi, che per giunta verranno accentuate dagli inevitabili depositi di prodotto.

Un ottimo prodotto per il make up waterproof degli occhi è il correttore a lunga tenuta di Urban Decay, che si presenta fluido e con un lungo applicatore dotato di spugnetta. Basta applicare davvero poco prodotto, soltanto nelle zone più scure intorno agli occhi: è fondamentale evitare antiestetici accumuli, che sotto il sole sarebbero ancora più evidenti. Scopri il prezzo attuale di questo prodotto su Amazon. Una buona alternativa è il correttore Covermark, formulato non soltanto per essere un prodotto a lunghissima tenuta e resistente all’acqua, ma anche per coprire cicatrici e grosse imperfezioni.

L’applicatore in stick permette di dosare perfettamente il prodotto senza eccedere nelle quantità e ottenere un “effetto maschera” intorno agli occhi. Su Amazon è possibile scegliere anche il tono di colore più adatto alla tua pelle. Presente in moltissime varianti di colore e in grado di adattarsi davvero a tutte le pelli, da quelle più chiare a quelle più scure, il fontodinta Nix – Can’t Stop Won’t Stop è un fondotinta a lunghissima tenuta, assolutamente perfetto per il mare e in grado di resistere per 24 ore in condizioni di utilizzo “normale”. Il prezzo è davvero contenuto per un prodotto di questa qualità, quindi corri su Amazon per acquistarlo.

I migliori prodotti per il make up waterproof:uno sguardo indimenticabile anche in spiaggia

D’estate è meglio rinunciare al desiderio di uno sguardo drammatico: meglio puntare su un trucco occhi semplice e luminoso, che sia in grado di illuminare lo sguardo sena appesantire i lineamenti. Scegliere nuance di colori neutri o poco più scuri dell’incarnato ci assicurerà anche un altro vantaggio: se il make up dovesse cominciare a sciogliersi un po’ o a lasciare qualche piccola sbavatura, non ci si ritroverebbe a gestire delle disastrose macchie scure che potrebbero essere difficili da lavar via sul momento. Acquistare una palette di ombretti waterproof nei colori più basilari della tavolozza potrebbe essere davvero un’ottima idea per realizzare trucchi waterproof per occhi adatti a tutti i giorni oppure a una serata speciale durante la quale fare il bagno di mezzanotte.

La palette Phantom, anche se presenta una selezione di prodotti in polvere assicura una tenuta lunghissima a prova di mare e sudore. Scopri il suo piccolissimo prezzo cliccando su Amazon. La formulazione fluida, da applicare come un gloss per le labbra, come già detto, è quella che caratterizza i migliori prodotti per il make up occhi waterproof: un ottimo esempio è l’ombretto fluido waterproof Hirock in 4 colori (tutti naturali e adatti a qualsiasi tipo di carnagione): clicca su Amazon per acquistarlo subito! Una delle tendenze make up dell’estate 2020 sono gli eyeliner colorati: per un trucco semplice ma di sicuro effetto si potrà puntare su questi fantastici dodici eyeliner G2 Plus resistenti all’acqua in moltissime sfumature di colore.

Con un po’ di pratica si potranno creare tanti trucchi tutti molto diversi tra loro e completamente waterproof: leggi tutti i dettagli su Amazon. Il mascara waterproof è un alleato insostituibile della bellezze al bagno: il mascara Superstar X – Fiber de L’Oréal è probabilmente il migliore in assoluto in fatto di mascara waterproof: l’applicazione si effettua in due fasi: nella prima si stende un primer nero volumizzante, nella seconda invece si applica il mascara waterproof effetto ciglia finte. Scopri su Amazon questo prodotto rivoluzionario!

Trucco waterproof per labbra e viso

Esattamente come per il trucco occhi, il trucco delle labbra dovrebbe essere il più possibile naturale. Le labbra sono infatti la zona del viso che più di tutte le altre è sottoposta a stress, utilizzo e sollecitazioni. Durante una giornata estiva al mare o in piscina, infatti, beviamo, mangiamo, sudiamo e, naturalmente, entriamo e usciamo dall’acqua. Per questo motivo sarà necessario affidarsi a un trucco davvero waterproof per le labbra e, se possibile, optare per colori tenui o addirittura nude. In questo modo, le inevitabili sbavature non saranno chissà quanto evidenti.

Un’opzione perfetta sono i rossetti fluidi a lunga durata, che saranno perfetti sia con una finitura matte sia con una finitura lucida. Un ottimo set da acquistare d’estate è quello di Jooayou: una gamma di sei colori assolutamente naturali e a lunga tenuta per tutte le occasioni dell’estate. Il prezzo? Davvero contenuto: scoprilo su Amazon. Per un’estate a prova di bacio, invece, si potrà puntare su Provocalips di Rimmel, che dura fino a 16 ore e si applica in due strati con proprietà differenti. Il primo è un colore intensamente pigmentato, mentre il secondo strato è un finish che assicura lunghissima durata e un “effetto tattoo” che ricorderà quello del trucco semipermanente. Clicca su Amazon per scoprire il rossetto perfetto per la tue notti a prova di bacio.