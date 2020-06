Guida all’acquisto della migliore tinta per capelli

editato in: da

Prima di procedere con l’applicazione di una tinta per capelli è bene stabilire se i vostri capelli sono già stati trattati o sono naturali. Se il capello, come in molti casi è già stato trattato, avrete solamente la possibilità di scurire la tonalità; contrariamente potrete anche schiarire la vostra chioma di ben due toni.

È molto importante scegliere il colore adatto, basandosi anche sull’incarnato. In pochi sanno che i colori sono classificati secondo una scala di tonalità ben precisa, conosciuta perlopiù dai professionisti del settore. Questa scala conta con le principali sfumature, dalla più chiara a quella più scura. Alle sfumature, poi, si aggiungono i riflessi. A tal proposito, è bene distinguere fra riflessi caldi e freddi: essi vengono sfruttati, prevalentemente, per capire quali colori si adattino di più al tono naturale del capello. Ecco le migliori tinte per capelli in commercio per tutte le tonalità.

Tinta per capelli in casa: cosa fare

Prima di applicare una tinta fai da te, è bene prendere alcune precauzione per non incorrere in spiacevoli inconvenienti. Prima di tutto, assicuratevi di non avere allergie di alcun tipo rispetto ai componenti della tinta. È consigliabile fare un test di allerta allergia prima di acquistare un prodotto, almeno 48 ore prima.

In secondo luogo, durante l’applicazione, evitate il contatto con la zona delicata degli occhi. Sconsigliamo anche un qualsiasi tipo di crema prima di fare la tinta: potrebbe sensibilizzare troppo la cute. Per ultimo, se notate della macchie sulla cute prima del risciacquo, strofinatele con una ciocca intrisa di tinta oppure utilizzate del limone: questo vi aiuterà nella rimozione del colore che non va via con del semplice sapone.

Come fare correttamente una tinta per capelli

Non è importante solo scegliere una tinta adatta alla tonalità del nostro capello, bensì anche saperla applicare correttamente. Come abbiamo affermato in precedenza, per evitare spiacevoli imprevisti, è fortemente consigliato fare un test di allerta allergia circa 48 ore prima di applicare il colore.

Detto ciò, se state applicando il colore per la prima volta, assicuratevi di distribuire il prodotto in maniera uniforme su tutta la lunghezza del capello, partendo proprio dalle radici. Lasciate riposare per il tempo indicato sulla confezione della tinta.

Se il vostro capello è già stato trattato, invece, sarà sufficiente applicare il colore sulle radici e dunque sulla ricrescita e lasciate il prodotto i posa per circa 20 minuti. Sempre se il vostro capello è già stato trattato in precedenza e desiderate scurire, allora potrete optare per una colorazione tono su tono. È bene scurire gradualmente. Se il vostro intento è quello di schiarire, invece, dovrete necessariamente utilizzare un decolorante e ricolorare poi con una colorazione tono su tono.

Il primo passo per fare una tinta per capelli è quello di indossare un paio di guanti: in ogni confezione di una buona tinta per capelli, sono presenti dei guanti per proteggere le mani. È importante indossarli anche per non macchiarsi le unghie e rischiare di non riuscire a togliere il colore. Vi consigliamo di utilizzare sempre un asciugamano: copritevi le spalle con una salvietta per evitare una colata di colore e vestiti macchiati per sempre. Nonostante i prodotti di qualità siano cremosi e non tendano a colare, è bene essere cauti.

Infine, versate la crema colorante e il rivelatore in crema nel flacone,agitate ed applicate la miscela sui capelli. Indossate i guanti e massaggiate delicatamente il colore alla radice per assicurarvi che penetri profondamente il capello.

Come scegliere il colore giusto

In precedenza, abbiamo specificato quanto sia importante scegliere un colore che si adatti perfettamente al nostro incarnato. Ora vedremo più nel dettaglio i criteri su cui basarsi per ottenere buoni risultati anche con una tinta fai da te.

Se avete un incarnato chiaro, optate per una colorazione scura dai riflessi freddi. Ma potete anche scegliere dei riflessi miele o beige. Per un incarnato più scuro, mediterraneo, potrete optare per un look sicuramente più appariscente scegliendo colorazioni che vanno dal ramato al rosso. Se desiderate valorizzare la vostra pelle, poi, potrete illuminarla con un castano/ramato.

Detto ciò, passiamo alla classifica delle migliori tinte in commercio, sia per colorazione che per la copertura di capelli bianchi.

Tinte con o senza ammoniaca

Concludiamo il nostro articolo ponendo la nostra attenzione sulle diverse tipologie di tinta: permanenti, semipermanenti e shampoo coloranti. È fondamentale saper scegliere il prodotto giusto in base al risultato che si desidera ottenere e, a tal proposito, analizzeremo nel dettaglio le differenze che contraddistinguono questi diversi prodotti.

Una prima differenza va individuata nella durata del loro effetto e l’intensità della loro copertura. Le tinture permanenti, presenti in moltissime nuance, offrono una copertura totale e sono perfette anche per chi ha i capelli bianchi. Nonostante questo, è bene stare attenti e fare un test di allerta allergia per prevenire irritazioni.

Quelle semipermanenti, invece, garantiscono una colorazione resistente ad un certo numero di lavaggi, ma non sono troppo durature nel tempo e solo in parte coprono il colore preesistente. Gli shampoo coloranti, infine, hanno una durata davvero limitata ed il loro effetto svanisce dopo il primo lavaggio.

Schwarzkopf Palette Oleo Intense

La prima tinta che scegliamo di proporvi è firmata Testa Nera disponibile su Amazon. È un ottimo prodotto dal punteggio alto e la qualità non è da meno. Questa tinta vi permetterà di iniziare a colorare i capelli senza rovinarli: la formulazione, infatti, è senza ammoniaca ed è ricca di oli nutrienti, i quali garantiscono una pigmentazione duratura ed intensa.

Nella confezione troverete il kit con tutto il necessario per l’applicazione del prodotto, nonché un trattamento fissante e nutriente da utilizzare dopo aver fatto lo shampoo. Sono presenti tantissime nuance e saprete scegliere quella più adatta a voi!

L’Oreal Inoa

Ed ecco qui una delle tinte più performanti in assoluto (scoprila ora su Amazon). Questa tinta rientra fra le migliori in classifica e garantisce una copertura fino al 100% anche per i capelli bianchi, con la possibilità di schiarire fino a tre toni. Con questo prodotto andrete sul sicuro essendo anche utilizzato nei migliori saloni. Una vera e propria garanzia!

La tinta si basa sulla tecnologia ODS che dona una colorazione fresca e luminosa garantendo una copertura totale. Una bomba! Consigliamo fortemente questo prodotto perché è senza ammoniaca, rispetta la natura del capello, garantisce ottimi risultati ed è senz’altro una tinta professionale.

L’Oréal Casting Crème Gloss

Questo prodotto è sicuramente il più duraturo e lo potete acquistare su Amazon. Nonostante sia una tinta senza ammoniaca, la copertura totale è garantita ed un riflesso brillante donerà vitalità alla vostra chioma. È importante tenere in posa il prodotto per circa venti minuti; nella confezione è presente un trattamento da applicare dopo lo shampoo a base di cocco, il quale serve a nutrire profondamente il capello. Inoltre il colore ha una durata di circa 28 lavaggi. Beh, che dire! Non male!

L’Oréal Colorista Paint

Ecco un altro prodotto davvero super e molto venduto. Si tratta di una tinta per capelli firmata L’Oréal: scopri il prezzo su Amazon. È molto apprezzata per via dei suoi pigmenti forti e definiti e la linea offre ben otto colori differenti mischiati con effetti metallici. Con questo prodotto potrete creare uno stile assolutamente trendy e alla moda: la formula, gentile sui capelli, scurirà o schiarirà in base alla colorazione da voi scelta. Nella confezione troverete anche una maschera idratante da utilizzare dopo la colorazione. Permette di contrastare l’effetto giallo.

Euphidra Color Pro XD

La colorazione di questa fantastica tinta è molto efficace e ben tollerata dalla pelle. Potete acquistare il prodotto su Amazon a un prezzo conveniente. Correte a dare un’occhiata, ne varrà sicuramente la pena! Stiamo parlando di un prodotto ottimo, perfetto anche per coprire i capelli bianchi e che dona brillantezza alla chioma.

La particolarità di questo prodotto è proprio la tollerabilità ed il fatto che rimane delicato sulla pelle: svolge un’azione lenitiva e riequilibrante nei confronti del cuoio capelluto grazie ai fitosteroli e al pantenolo. Il beccuccio dell’applicatore, poi, rende molto facile l’applicazione del prodotto. Provatelo subito!

Crazy Color Crema Colorante

Un prodotto davvero pazzesco, alla moda e molto apprezzato: è la Crazy Color, una crema colorante in vendita su Amazon. Parliamo di una tintura semipermanente, perfetta per le più curiose e temerarie che vogliono sperimentare senza però stravolgere la propria chioma. Questo prodotto va applicato sui capelli umidi, asciato in posa per una ventina di minuti ed, infine, risciacquato abbondantemente. Il risultato sarà strabiliante!

Revlon Nutri Color

Capelli radiosi e luminosi? Revlon Nutri Color è ciò che fa per voi! Questo prodotto (scopri il prezzo su Amazon) rinfresca il capello e dona un aspetto naturale e sano. Questa tinta dona un colore immediato, senza però dimenticare il benessere del cuoio capelluto: rivitalizza, nutre e ricostruisce in profondità il capello. Il formato, inoltre, permette di utilizzare il prodotto in più soluzione, il che non è di poco conto. La peculiarità di questo prodotto è che può essere utilizzato anche in qualità di maschera se lasciato in posa per circa trenta minuti.