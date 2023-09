Coprire i capelli bianchi fai da te: tinte, mascara colorati, spray e riflessanti

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Tinte, spray, riflessanti e mascara: coprire i capelli bianchi fai da te è sempre più semplice e veloce. In commercio infatti si trovano tantissimi prodotti che assicurano un risultato perfetto e impeccabile, anche per chi non è super pratico. Scopriamo insieme le proposte e come realizzare una tinta in casa senza pensieri e con un effetto “parrucchiere” a regola d’arte.

Mascara colorato per ritocco ricrescita

Sono un’ottima idea per chi non vuole vedersi con i capelli bianchi, non ha voglia di improvvisarsi parrucchiera e darsi al fai da te, ma vuole comunque debellare l’odiata ricrescita. Mascara colorati e spray vi vengono in aiuto perché sono prodotti a prova di danno: sono infatti temporanei, vale a dire che basta uno shampoo per vanificare l’effetto. Facili e veloci da utilizzare, sono ottimi quando non si ha tanta manualità, non si ha nessuno che possa dare una mano nell’applicazione di tinte classiche o per chi non si fida e preferisce aspettare tempi migliori per recarsi in un salone di professionisti.

Esistono in versione mascara, da passare sui capelli dividendoli in ciocche, concentrandosi sulle parti più visibili ed applicando il colore con cura. Sono ottimi per chi non ha tanti capelli bianchi ma deve coprirne solo alcuni.

Schwarzkopf Hair Mascara temporaneo per Capelli Mascara per capelli pratico e super coprente

Questo mascara per capelli è l’idea fast di cui avevi bisogno per la tua chioma: copre temporaneamente i capelli bianchi, donando un risultato naturale. L’applicatore di precisione consente di coprire le aree desiderate. Inoltre, asciuga in fretta, per una rapida applicazione on-the-go e può essere lavato via facilmente con lo shampoo. Lo trovi in diverse colorazioni per non sbagliare e trovare il colore giusto.

Se cerchi una soluzione per coprire i capelli bianchi sulla zona della riga e alle tempie prova il mascara istantaneo di L’Oréal Paris. Agisce rapidamente e ha una tenuta no transfer. Si fonde perfettamente con il colore dei capelli.

Offerta Mascara Ritocco Ricrescita Capelli Istantaneo Mascara per copertura dei capelli bianchi con ingredienti naturali

Con il 93% di ingredienti di origine naturale, questo mascara per coprire i capelli bianchi rispetta la cute e regala una perfetta copertura per la tua chioma. Lo scovolino di precisione è a prova di errore e la formulazione vegana è il top per chi cerca qualcosa di davvero speciale e naturale.

Spray per coprire i capelli bianchi

Per chi ne ha in quantità maggiore di capelli bianchi meglio optare per gli spray. Come funzionano? Basta tenere il prodotto a debita distanza dalla radice, si preme l’erogatore e la tinta spray andrà a colorare la ricrescita in maniera invisibile. L’importante è sezionare le ciocche di capelli per non ritrovarsi con alcune zone scoperte e ricordarsi che, con entrambi i prodotti, dopo ogni lavaggio sarà necessario ripetere l’applicazione.

Questo spray professionale copre istantaneamente la ricrescita e dona un risultato armonioso con il resto delle lunghezze. Facile da usare, non necessita di tempo di posa ed è disponibile in diverse colorazioni.

Una formula leggera e facile da applicare che copre i capelli bianchi in soli 3 secondi: questo è il super potere dello spray by L’Oréal Paris Ritocco Perfetto. Il risultato è omogeneo e dona colore uniforme. Le nuance più golose sono quelle del biondo, da provare subito!

Spray Ritocco per radici Tinta spray per ritoccare il colore delle radici

Lo spray per il ritocco delle radici di BIOKAP consente di coprire istantaneamente la ricrescita delle radici bianche. Fra i vantaggi troviamo una formulazione a base di olio di argan biologico e Tricorepair. Rapido ed efficace, consente di coprire i capelli bianchi in modo semplicissimo, anche grazie alle numerose colorazioni a disposizione.

Riflessante e colorazione temporanea per capelli bianchi

Se non avete necessità di coprire i capelli bianchi, ma vi ritrovate comunque con la ricrescita, se lo stacco tra il colore naturale e quello della tinta non è molto, potrebbe bastare un semplice riflessante. È facile da applicare, anche da sole, perché si stende dopo lo shampoo sui capelli bagnati ma tamponati, in modo che sia più facile da distribuire. Ovviamente, in caso di capelli biondi, i riflessanti chiari o tono su tono andranno semplicemente a renderli più lucidi, ma applicandone di più scuri si riuscirà anche a cambiare il colore. Se, invece, lo stacco di tonalità tra la radice e le lunghezze è molto diverso, purtroppo il colore non sarà comunque molto omogeneo, a meno da non scegliere riflessanti scuri ed intensi, che non copriranno totalmente lo stacco, ma lo renderanno meno netto.

Nutre, intensifica e tonalizza i capelli naturali, colorati e con meches: questa maschera colorante è un vero boost per la chioma. Dopo lo shampoo distribuisci il prodotto in modo uniforme con un pettine su capelli tamponati. Lascia in posa da 3 a 15 minuti a seconda dell’intensità desiderata e goditi il risultato finale!

Offerta Wella Professionals Maschera Color Fresh Maschera colorante per capelli pigmentata

Cerchi una soluzione veloce per un colore favoloso? Prova questa maschera pigmentata pronta all’uso, ideale per ravvivare il colore e ottenere una splendida ricarica di luce. Il risultato è immediato e dura dai 5 agli 8/10 lavaggi. Inoltre la formulazione è delicata con un elevato potere condizionante.

Tinta per coprire ricrescita

Cerchi una soluzione che sia definitiva per la tua ricrescita? Allora prova la tinta fai da te. Realizzare un risultato come quello del parrucchiere non è difficile, l’importante è seguire alcune semplici regole. Per prima cosa scegli il colore più adatto ai tuoi capelli, puntando su una nuance che sia naturale. Ricordati di proteggere bene la cute per evitare di macchiarla con la colorazione. Per farlo basterà una crema molto grassa da applicare sulle orecchie e vicino all’attaccatura dei capelli, ma senza coprirla, altrimenti il colore non aderirà. Importante, poi, è effettuare un test cutaneo per scongiurare eventuali allergie. Una buona norma sarebbe proteggere le superfici con asciugamani o panni vecchi per evitare di macchiarle irreversibilmente. Infine ricordati di indossare dei guanti per evitare di macchiare le mani.

Quali prodotti scegliere? Punta sulla qualità e sulla facilità di applicazione.

Garnier GOOD Colorazione Permanente Tinta Permanente per un Colore Intenso e Brillante

Cerchi una tinta facile da usare e permanente? Prova quella di Garnier! Ha la consistenza di una maschera per capelli, si applica facilmente e dona un colore intenso e duraturo. Copre il 100% dei capelli bianchi, donando alla chioma una chioma dall’aspetto sano e uniforme.

Cerchi una tinta che ti regali anche una chioma favolosa? Prova quella a ossidazione permanente di Biopoint che regala capelli setosi, morbidi e con una brillantezza estrema. Il colore è intenso, a lunga durata e decisamente favoloso, perfetto per coprire tutti i capelli bianchi.

Offerta Schwarzkopf, Ritocco Ricrescita Permanente Tinta per Copertura dei Capelli Bianchi

Arricchita con oli nutrienti, questa tinta è un vero toccasana per la chioma. La colora e la nutre in profondità, donando riflessi luminosi e favolosi. La ricrescita si realizza in soli dieci minuti e la formulazione permette di pigmentare ogni singolo capello in modo eccellente.

Come realizzare la tinta in modo perfetto? Prima di tutto seziona la testa, per ripartire al meglio la colorazione. Dividila in 4 sezioni, tracciando una riga verticale e una orizzontale, poi inizia applicando la tinta sul perimetro della testa. Prendi una delle quattro sezioni e, aiutandoti con un pennello a coda, preleva piccole ciocche e inizia ad applicare la tinta sulla radice, fino ad aver completato tutto il quadrante. Procedi così sui restanti tre e, una volta aver coperto tutta la radice, spostati sulle lunghezze.

Per la parte posteriore sarebbe bene farsi aiutare da qualcuno, anche per rendere il procedimento più veloce. In alternativa l’unica opzione è quella di mettersi di spalle allo specchio e posizionarne un altro sul davanti, in modo da poter vedere bene. Dopo aver coperto accuratamente tutta la testa, massaggia il colore, per essere sicura di non aver dimenticato nessuna zona. Aspettate il tempo di posa necessario dopodiché procedi al risciacquo, senza togliere i guanti per evitare di macchiare mani e unghie. Importante, poi, è effettuare un paio di shampoo, avendo cura di concentrarsi bene nel massaggio delle radici, per sciogliere il colore ed evitare che si accumuli sulla pelle. Un po’ di balsamo per ammorbidire i capelli e scongiurare l’effetto crespo e via con la piega!