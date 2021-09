Una buona ragione (in più) per passare allo spazzolino elettrico

editato in: da

Per una buona igiene orale, la scelta dello spazzolino è molto importante. Ma è meglio optare per uno tradizionale o per uno elettrico? Quest’ultimo possiede decisamente molti vantaggi, e se stai pensando di passare allo spazzolino elettrico questa potrebbe essere l’occasione giusta.

Spazzolino elettrico, tutti i vantaggi

Perché scegliere lo spazzolino elettrico? Il suo compito è quello di rimuovere la placca e i residui di cibo rimasti tra i denti, permettendo di avere una bocca sempre in salute. E nel farlo, ormai lo sappiamo, è decisamente molto più efficace del tradizionale spazzolino manuale: è infatti dotato di un piccolo motore integrato nel manico, che garantisce alle sue setole di compiere determinati movimenti quali oscillazioni, rotazioni e pulsazioni. Tutto ciò garantisce una pulizia perfetta della superficie dentale, oltre a rendere più agevole raggiungere anche gli angoli più difficili.

In commercio puoi trovare moltissimi modelli di spazzolino elettrico, che si differenziano per modalità di alimentazione, potenza del motore e tipologia di testine disponibili. Tutti presentano però gli stessi vantaggi, e sono per questo consigliati dai dentisti per una corretta igiene orale quotidiana.

Rimozione efficacia della placca : lo spazzolino elettrico è il dispositivo più adatto per una pulizia profonda dei denti. Diversi studi hanno dimostrato che, rispetto allo spazzolino tradizionale, si rivela molto più efficace nel favorire la diminuzione della placca e della gengivite, riducendo il rischio di carie. Le oscillazioni e, in generale, i movimenti della testina sono infatti molto più rapidi di quanto non possano essere quelli ottenuti manualmente (basti pensare che, in base al modello scelto, uno spazzolino elettrico può raggiungere dalle 4.500 alle 9.000 oscillazioni al minuto). In quest’ottica, le testine oscillanti hanno una marcia in più rispetto a quelle dotate unicamente di setole vibranti.

: lo spazzolino elettrico è il dispositivo più adatto per una pulizia profonda dei denti. Diversi studi hanno dimostrato che, rispetto allo spazzolino tradizionale, si rivela molto più efficace nel favorire la diminuzione della placca e della gengivite, riducendo il rischio di carie. Le oscillazioni e, in generale, i movimenti della testina sono infatti molto più rapidi di quanto non possano essere quelli ottenuti manualmente (basti pensare che, in base al modello scelto, uno spazzolino elettrico può raggiungere dalle 4.500 alle 9.000 oscillazioni al minuto). In quest’ottica, le testine oscillanti hanno una marcia in più rispetto a quelle dotate unicamente di setole vibranti. Protezione delle gengive : le setole, con il loro movimento delicato, effettuano un massaggio alle gengive che, al contrario di quella credenza secondo cui potrebbe danneggiarle, ne favorisce la salute. Le vibrazioni permettono infatti un miglior afflusso di sangue ai capillari, che comporta a sua volta una maggior ossigenazione dei tessuti paradontali.

: le setole, con il loro movimento delicato, effettuano un massaggio alle gengive che, al contrario di quella credenza secondo cui potrebbe danneggiarle, ne favorisce la salute. Le vibrazioni permettono infatti un miglior afflusso di sangue ai capillari, che comporta a sua volta una maggior ossigenazione dei tessuti paradontali. Comodità per bambini e per chi ha mobilità limitata : lo spazzolino elettrico è decisamente molto comodo da utilizzare, dal momento che non richiede un eccessivo sforzo. Grazie alla testina oscillante, effettua in autonomia la maggior parte del lavoro ed è quindi perfetto per chi ha difficoltà nel compiere certi movimenti. Bambini, persone con disabilità, soggetti affetti da disturbi quali il tunnel carpale o l’artrite possono trovare grande vantaggio nell’impiegare questo dispositivo nella propria igiene orale.

: lo spazzolino elettrico è decisamente molto comodo da utilizzare, dal momento che non richiede un eccessivo sforzo. Grazie alla testina oscillante, effettua in autonomia la maggior parte del lavoro ed è quindi perfetto per chi ha difficoltà nel compiere certi movimenti. Bambini, persone con disabilità, soggetti affetti da disturbi quali il tunnel carpale o l’artrite possono trovare grande vantaggio nell’impiegare questo dispositivo nella propria igiene orale. Presenza di un timer integrato: sapevi che la maggior parte delle persone si spazzola i denti per un periodo di tempo insufficiente a rimuovere in maniera efficace la placca? Secondo i dentisti, è importante proseguire con la pulizia per almeno 2 minuti. Lo spazzolino elettrico possiede un timer che ne permette lo spegnimento o l’emissione di un segnale sonoro allo scadere dei 2 minuti. In questo modo è più facile (e, per i piccini, più stimolante) spazzolare i denti per la giusta quantità di tempo.

Perché sceglierlo ora: il motivo in più

Come abbiamo visto, i vantaggi dello spazzolino elettrico sono molti. L’importante è che venga utilizzato nella maniera corretta: solo in questo modo si potrà avere una perfetta igiene orale.

Gli spazzolini elettrici Oral-B sono tra i migliori per la pulizia dei denti, offrendo una vasta gamma di prodotti ideale per tutte le esigenze (e per tutte le tasche). Merito anche della speciale testina CrossAction di Oral-B, dalla forma rotonda progettata in collaborazione con i dentisti per avvolgere completamente ogni dente durante lo spazzolamento, in offerta super speciale a metà prezzo!

Offerta Confezione da 10 testine CrossAction di Oral-B Confezione risparmio contenente 10 testine CrossAction di Oral-B, per un'igiene orale profonda e accurata

Le sue setole sono inclinate a 16 gradi e penetrano in profondità tra i denti, garantendo una rimozione della placca sino a due volte più efficace rispetto ad un tradizionale spazzolino manuale. Inoltre, le testine di ricambio sono dotate della più recente tecnologia CleanMaximiser, che segnala quando è il momento di sostituirle. Le sue setole si trasformano da verdi a gialle con l’utilizzo, per evidenziare la perdita di efficacia nella pulizia dentale. I dentisti consigliano di cambiare testina mediamente ogni tre mesi, ma in questo modo è ancora più facile capire se si sta facendo il massimo per la propria igiene orale.

La confezione contenente 10 testine CrossAction di Oral-B è ora in offerta scontata del 50%, con una riduzione del suo prezzo da 49,99€ a sili 24,99€. Con questa piccola cifra, potrai dire addio ad ogni imprevisto e avere una scorta di testine sufficiente per circa due anni e mezzo! Passare adesso allo spazzolino elettrico è un vero vantaggio.

Offerta Confezione da 10 testine CrossAction di Oral-B Confezione risparmio contenente 10 testine CrossAction di Oral-B, per un'igiene orale profonda e accurata

Ancora non hai uno spazzolino elettrico? Oral-B offre sempre tante promozioni sui suoi prodotti: trova quello che fa per te.