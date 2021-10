Stanze sempre fredde: la soluzione è a portata di mano

La temperatura esterna si è notevolmente abbassata nelle ultime settimane e con essa sono arrivati i primi disagi dovuti al freddo. Dopo aver completato il cambio di stagione in fretta e furia, ora stiamo tutti contando i giorni per arrivare all’accensione del riscaldamento e ritrovare così l’amato tepore casalingo.

Mentre attendiamo di riabituarci alle basse temperature (sigh!), il freddo si fa sentire soprattutto se stiamo ore sedute alla scrivania e nelle prime ore della mattina; quando la temperatura è generalmente più bassa ed è veramente difficile uscire dalla doccia o compiere le normali attività quotidiane senza rabbrividire costantemente.

Per ovviare a tutto questo, se non vuoi o non puoi accendere ancora il riscaldamento del tuo appartamento, c’è il termoventilatore.

Un piccolo elettrodomestico compatto, che aiuta a scaldare l’ambiente a basso consumo energetico.

Termoventilatore a basso consumo energetico Compatto e maneggevole, riscalda a basso impatto energetico.

Termoventilatore in Ceramica a Basso Consumo Energetico

Questo mini termoventilatore, compatto e maneggevole, si distingue dalle classiche stufe elettriche perché utilizza dei dischi in ceramica, questo metodo fornisce un riscaldamento degli ambienti più veloce, sicuro ed efficiente dal punto di vista energetico rispetto alla tradizionale ventola.

Puoi scegliere tra le impostazioni di calore: Alto (2000 W) e Basso (1200 W) per il controllo flessibile del calore sia in modalità stazionaria che oscillante.

Possiamo però assicurarti che termoventilatore di ProBreeze fa il suo lavoro alla perfezione anche nella modalità di calore basso, soprattutto se devi riscaldare un piccolo bagno o un angolo della stanza. Puoi, infatti, metterlo anche su un tavolino basso e orientarlo verso il divano, il tepore quando guarderai il film dopo cena, è assicurato!

Questa stufetta elettrica in ceramica possiede un’oscillazione automatica di 60° che si può impostare con le due velocità. L’oscillazione fornisce una distribuzione uniforme del calore e permette di riscaldare stanze di diverse grandezze e forme, ad esempio può essere posto sotto la scrivania per riscaldare le gambe con il minimo ingombro di spazio.

Ci sono due caratteristiche importanti che ci hanno colpito di questo piccolo ma potente elettrodomestico: la sicurezza e il basso consumo energetico.

Il termoventilatore di ProBreeze, infatti, è veramente sicuro perché è dotato di una protezione al surriscaldamento e di un interruttore antiribaltamento integrati, potrai usarlo con la massima tranquillità perché grazie a queste protezioni il dispositivo si spegnerà in maniera istantanea in tutte le condizioni non sicure. Inoltre permette di usare l’elettricità in modo consapevole consentendoti non solo di tutelare l’ambiente, ma anche di risparmiare, riducendo i costi in bolletta.

Puoi acquistare quest’utilissimo elettrodomestico, online con il miglior rapporto qualità prezzo, lo trovi su Amazon a 40,99 €.

