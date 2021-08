Termos da viaggio con tazza, i migliori per l’estate

editato in: da

Le vacanze estive sono uno dei momenti più attesi dell’anno, e il viaggio stesso può trasformarsi in un’avventura divertente – soprattutto se trascorso in buona compagnia. Ma ci sono accessori assolutamente immancabili per poter partire in tutta serenità: uno di questi è il termos da viaggio con tazza, una vera comodità per avere sempre a portata di mano una bevanda fresca.

Durante i mesi più caldi, è importante mantenersi sempre idratati. Negli spostamenti, ciò può risultare difficile. Pensate ad un lungo viaggio in auto: doversi fermare ogni volta tra bar e autogrill per bere qualcosa di fresco è decisamente molto sconveniente – e costoso. Un termos dotato di tazza permette di portare con sé tutto ciò che si desidera (anche un buon caffè per tenersi ben svegli se si deve guidare), e ha il vantaggio di mantenere le bevande al caldo o al freddo, a seconda delle esigenze. Ma quali sono gli accessori migliori per le vacanze?

Termos Umi da 500 ml

Una borraccia a prova di perdite e in grado di resistere a qualunque temperatura: Umi offre un prodotto innovativo, realizzato in resistente acciaio inossidabile e dotato di una doppia parete per preservare al meglio il sapore e la freschezza. Può mantenere le bevande al caldo per 12 ore e al freddo addirittura per 24 ore.

Il tappo anti fuoriuscite adotta la tecnologia del sottovuoto per assicurare la totale assenza di perdite. Inoltre, il termos è assolutamente sicuro per la salute perché non contiene BPA.

Termos Umi da 500 ml Comodo e versatile, è il compagno ideale per le vostre vacanze estive

Termos Bialetti da 460 ml

Leggermente meno capiente del precedente, ma dal design molto accattivante, il termos Bialetti garantisce un ottimo isolamento termico grazie al rivestimento in acciaio inossidabile e porcellana. Anche in questo caso la borraccia è dotata di una doppia parete che sfrutta il sottovuoto per mantenere le temperature (il caldo per 12 ore e il freddo per 24 ore).

Il comodo tappo a vite permette alla bottiglia termica di avere una chiusura ermetica: inoltre, può essere utilizzato come comoda tazza. Disponibile in due versioni (grigio scuro e rosso), è l’ideale per partire in tutta serenità.

Termos Bialetti da 460 ml Con la garanzia di un prestigioso marchio, questo termos coniuga comodità e innovazione

Termos Y·J&H da 600 ml

Perfetto sia per i viaggi che per lo sport, il termos in acciaio inossidabile di alta qualità è privo di BPA e di ftalati, quindi è assolutamente sicuro. È un prodotto durevole e sopporta bene l’usura quotidiana, inoltre mantiene benissimo la temperatura – soprattutto se si aggiungono alcuni cubetti di ghiaccio.

Il design è davvero eccellente: il tappo si trasforma in tazza, ed è dotato di un comodo manico per un’impugnatura ottimale. Il termos è disponibile in quattro bellissimi colori ed è venduto con una spazzolina ideale per il lavaggio a mano.

Termos Y·J&H da 600 ml Il design innovativo è il suo punto di forza: la tazza con il manico è comodissima