Tende per la doccia tristi? Mai più! Ecco le fantasie di cui innamorarsi

Che noia le solite tende per la doccia bianche! É arrivato il momento di dare un tocco di creatività al bagno, senza spendere una fortuna: basta un piccolo gesto per rinnovare l’ambiente di una stanza, cambiamento che puoi ottenere con un piccolo gesto come cambiare le tende della doccia.

Le fantasie per le tende da doccia sono tantissime e spaziano da stampe raffiguranti piante, fiori e animali a motivi geometrici e altri più classici, ma capaci di cambiare totalmente l’aspetto del bagno con una spesa che difficilmente supera i 30€. Ecco quindi una selezione delle tende doccia più belle ed originali che puoi comprare subito online.

Tende per la doccia con motivi di piante

Le tende per la doccia con foglie disegnate (il trend del momento) sono adatte non solo per rinnovare e arredare il tuo bagno, ma anche per utilizzi alternativi come la realizzazione di un divisorio per la cucina (da utilizzare, per esempio, per nascondere una piccola dispensa), il soggiorno o per la camera dei bambini. I tessuti generalmente sono realizzati con trattamenti che le rendono impermeabili e antimuffa, e molte sono addirittura lavabili in lavatrice.

Immergersi in uno spazio circondato da elementi naturali come le piante sarà un po’ come trovarsi in vacanza in uno splendido scenario caraibico: dalle più suggestive palme alle più colorate piante da frutto, con i loro motivi queste splendide tende per doccia sapranno regalarti un anticipo d’estate, permettendoti di sognare paesaggi tropicali senza neppure uscire dalla porta di casa.

Tende doccia con motivi floreali

Se sei appassionata di piante e fiori, queste tende per la doccia regaleranno un tocco di colore originale al tuo bagno. La stanza da bagno dedicata alla cura e al benessere di corpo si veste di colore e riempie lo spazio con un’atmosfera allegra. Potrai scegliere il giallo di un campo di girasoli, oppure puntare sul delicato rosa di stupendi mazzi di tulipani, o ancora decidere per una decorazione che scende dall’alto, disegnando sulla tua tenda suggestivi rami di edera.

Se invece ami le tonalità più accese potrai trovare il rosso dei papaveri, oppure anche un mix di fiori coloratissimi stilizzati, perfetti per il bagno moderno.

Per un tocco glamour in più potresti decidere di scegliere i colori per la tua tenda doccia ispirandoti ad altri piccoli dettagli già presenti nella stanza. Potrebbero essere i decori delle piastrelle, i colori degli accessori bagno o ancora i dettagli della tenda alla finestra. Si tratta di piccoli trucchetti per creare ambienti capaci di catturare lo sguardo con poca spesa.

Tende doccia con motivi orientali

Se invece vuoi aggiungere un tocco esotico e tanto colore per rallegrare il bagno, ecco le tende da doccia perfette per te: con le sue stampe in stile mandala e stampe orientali, queste tende possono diventare il punto di forza della stanza, attirando su di sé tutte le attenzioni.

Potresti sfruttare una tenda con fantasia orientale ad esempio, per dare personalità al bagno in stile vintage o rococò, ma potrebbe anche trasformarsi nell’elemento di spicco del bagno più contemporaneo. Anche in questo caso la scelta di colori è immensa, e potrai trovare la tua tenda da doccia orientale con motivo boho floreale ma anche con un suggestivo mandala centrale, passando per i motivi ornamentali che vedono il damascato floreale. Le nuance più diffuse per questi tipi di tende doccia sono il rosso, il ciano e il blu, ma non mancano proposte in tutte le tinte.

Tende doccia con motivi geometrici

Non solo piante o animali. Anche le tende per la doccia con motivi geometrici possono regalare un tocco stiloso, talvolta anche elegante, al nostro bagno. La scelta delle tende doccia a fantasia geometrica coinvolge principalmente coloro che si apprestano ad arredare un bagno moderno, spesso caratterizzato da sanitari con forme decise. La scelta di una tenda sulla quale sono raffigurati cerchi, quadrati, rettangoli o triangoli infatti si accompagna alla perfezione alle linee rigorose degli accessori per il bagno in stile nordico o contemporaneo.

Anche in questo caso è possibile trovare un’infinità di combinazioni, che vedono le geometrie risaltare con i loro contorni neri su uno sfondo bianco, ma anche figure di altri colori disposte su sfondi che creano piacevoli ed esclusivi contrasti.

Se ami gli spazi colorati poi, potrai anche trovare tende per doccia con tante figure geometriche tutte di colore diverso, o ancora fantasie allegre formate da tanti disegni a lisca di pesce in tante nuance diverse.

Tende doccia con fantasie dedicate agli animali e alla natura

Se ami gli animali e la natura in generale, puoi rallegrare il bagno con tende da doccia raffiguranti immagini di animali. Le tende doccia con fantasia di animali e natura sono spesso amate anche dai bambini, che si divertono a inventare storie che coinvolgano le giraffe, gli elefanti, dei gatti giocherelloni, le tartarughe e i coloratissimi pesci che nuotano su uno sfondo completamente azzurro. Se hai bambini piccoli che non amano particolarmente il momento del bagnetto, potresti provare ad affascinarli con questi bellissimi disegni.

La scelta di una tenda doccia con animali però non è solo utilissima per distrarre i più piccoli e rendergli piacevole anche l’ora del bagno. Pensa ad esempio a una tenda in cui risaltano alcuni meravigliosi fenicotteri rosa, delle delicate farfalle o graziose libellule. Sicuramente la tua stanza da bagno acquisterà subito un fascino particolare. Se poi questi graziosi animaletti sono posti su uno sfondo che raffigura spazi naturali allora il tuo bagno acquisterà un design davvero speciale.

Una tigre immersa nella foresta, un gruppo di farfalle che volano e si posano su rami fioriti, o un gatto che sembra non riuscire ad arrampicarsi e scivola giù verso il pavimento, non conquisteranno solo i tuoi figli, ma chiunque si troverà a varcare la soglia della stanza.