Teli mare in microfibra: le stampe più belle e più trendy dell’estate

Colori vibranti, stampe uniche e tessuti di ultima generazione. Sono i nuovi teli da mare in microfibra, da avere per essere trendy anche in spiaggia.

Le ferie sono finalmente arrivate! E’ ora di preparare la valigia e partire per le meritate vacanze estive.

Hai preparato proprio tutto: costumi, creme solari e la maschera per snorkeling e apparentemente non manca proprio niente nella tua borsa da mare, ma guardando bene, ti sei accorta che il tuo telo per la spiaggia è proprio brutto. Sempre lo stesso da anni: anonimo, un po’ troppo vissuto e poco originale.

Niente paura perché sei ancora in tempo per rimediare e acquistare nuovi teli mare veramente WOW. In commercio, infatti, c’è veramente l’imbarazzo della scelta. Li trovi in tutte le fantasie, tessuti e colori.

Per essere originale e di tendenza anche in spiaggia, ti consigliamo quelli con le stampe più belle e trendy dell’estate.

Telo mare grande in microfibra anti sabbia

I modelli proposti da Genovega colpiscono subito perché sono belli e chic e uniscono, in perfetto equilibrio, moda e praticità. Puoi scegliere il tuo telo in tantissime stampe divertenti e colorate.

Sono stati fabbricati in uno speciale tessuto in microfibra, che impedisce alla sabbia e allo sporco di attaccarsi, basterà scuotere il telo per eliminarla, impedendo così quella sensazione fastidiosa e costante di avere la sabbia ovunque, tipica di quando si passano molte ore in spiaggia.

Le dimensioni molto grandi, 90 x 186 cm (ma è disponibile anche una versione più piccola), ti permettono di stenderti e avvolgerti completamente e asciugarti dopo un bel bagno rinfrescante.

OCOOPA Asciugamano da spiaggia in microfibra

Sei alla ricerca di un design unico e accattivante per trovare subito il tuo posto e distinguerti dagli altri in spiaggia?

Allora puoi orientarti nell’acquisto dei teli da mare prodotti da OCOOPA.

La tecnologia di stampa utilizzata Adopt, permette ai colori delle stampe di non sbiadire dopo lavaggi ripetuti per cui l’asciugamano sarà sempre come nuovo. I colori sono intensi, pieni e le stampe realistiche e originali.

Sono realizzati in microfibra e progettati per evitare che la sabbia si attacchi e resti nella trama del tessuto.

Inoltre, a differenza degli asciugamani soffici in cotone, questo telo è leggero e arrotolato occupa pochissimo spazio in borsa o in valigia.

jilda-tex, telo da mare in cotone biologico al 100%

Jilda Tex propone un tessuto simile al velluto, morbidissimo e confortevole, unito al design colorato e moderno rende questo telo da spiaggia il tuo accessorio must have.

Fabbricato in cotone biologico al 100%, è ideato con una parte anteriore in simil velluto (lato su cui ci si sdraia) e il retro in spugna (per l’asciugatura).

Con questo telo XXL farai sempre una bella figura ovunque, i motivi delle stampe, infatti, suggeriscono i colori dei tramonti, la loro versatilità li rende utilizzabili in spiaggia, in piscina o semplicemente come asciugamano da doccia da tenere in bagno.

WLZP asciugamano in microfibra da spiaggia

Fabbricati in un tessuto leggero e di rapida asciugatura, ultra assorbente e antibatterico gli asciugamani di WLZP sono la scelta ideale se vuoi un telo nuovo a un prezzo competitivo.

Morbido, pratico e colorato è lavabile in lavatrice. Un sostituto perfetto per i tradizionali asciugamani in cotone.

Legami telo mare, Peacock

Se vuoi spiccare in spiaggia, il telo peacock di Legami è quello che fa per te. L’azienda italiana di oggettistica è famosa per il design unico e accattivante di agende, calendari e cartoleria. Per la stagione estiva Legami ha trasferito i tipici colori vibranti sui teli da mare.

Questo che abbiamo selezionato, offre i colori intensi del pavone, consente un’asciugatura rapida ed è ultra – assorbente. Il telo mare è compatto, occupa uno spazio minimo ed è leggero da trasportare.

