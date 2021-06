Supporto per pc portatile: la svolta nello smartworking di questa estate

editato in: da

Da quanto l’emergenza Covid-19 ha cambiato le nostre abitudini lavorative, moltissime di noi si sono trovate a dover affrontare lo smartworking, qualcuna volentieri altre un po’ meno (e parliamo specialmente chi ha case molto piccole, figli a casa o spazi poco idonei al lavoro).

buon supporto per pc portatile può essere una soluzione smart per dire addio al mal di schiena, ma anche per sfruttare al meglio e in tutta comodità letteralmente ogni spazio della casa per lavorare! E ora che viene l’estate, anche sdraio, sedie da giardino e chi più ne ha più ne metta. Non sempre in ambito domestico infatti si possiedono postazioni di lavoro comode e attrezzate con scrivania, sedie ergonomiche , lampade e stampanti. Unpuò essere una soluzione smart per dire addio al mal di schiena, ma anche per sfruttare al meglio e in tutta comodità letteralmente ogni spazio della casa per lavorare! E ora che viene l’estate, anche sdraio, sedie da giardino e chi più ne ha più ne metta.

Vediamo allora come può esserci utile e quale tipologia scegliere a seconda delle nostre abitudini lavorative.

Cos’è e come usarlo

Conosciuto anche come next stands, il supporto per pc portatile permette di alzare il dispositivo rispetto al piano di appoggio e inclinarlo in modo da consentire una visuale ottimale. Oltre che sulla scrivania e sul tavolo del soggiorno, alcuni modelli consentono di creare una vera e propria scrivania personalizzata per lavorare anche dal divano o addirittura dal letto.

Possono essere realizzati in legno o in metallo, pieghevoli, regolabili oppure fissi, alcuni prevedono uno speciale alloggio per lo smartphone o il supporto per il mouse: con un po’ di attenzione è davvero possibile trovare il supporto perfetto per le proprie esigenze.

Alcuni modelli dispongono di una speciale ventola di raffreddamento per il portatile, perfetta per chi lo utilizza per molte ore consecutive.

Versione pieghevole: quando è utile

Pensato per chi ha necessità di lavorare da casa o fuori ufficio, il supporto per pc pieghevole è uno strumento facile da trasportare nelle trasferte. Il vantaggio di questi modelli è rappresentato dal fatto che quando non vengono utilizzati possono essere ripiegati e riposti in piccoli spazi, mentre all’occorrenza sapranno rivelarsi veri e propri toccasana per la prevenzione del mal di schiena, dei dolori al polso e al collo.

Rappresentano quindi la soluzione ideale per chi dispone di poco spazio in casa, viaggia spesso o cerca un prodotto dal minimo ingombro. Un ottimo supporto per pc pieghevole in alluminio, capace di adattarsi a quasi tutti i portatili e i tablet è quello proposto da iVoiler.

Il supporto da divano per tablet e pc

Adori trascorrere ore comodamente seduto sul tuo divano a lavorare o divertirti con il tablet o il pc? Un supporto da divano con piano inclinabile è quello che ti occorre. Con un supporto come HuaNuo potrai lavorare, divertirti o guardare film e programmi TV dal tuo sofà. Una base antiscivolo assicura la massima stabilità prevenendo il rischio di cadute, mentre il vassoio è progettato per ospitare notebook e tablet fino a 15,6 pollici.

All’occorrenza saprà trasformarsi anche in una praticissima scrivania portatile che ti permetterà di lavorare sul tuo laptop mentre sei in viaggio.

Con porta smartphone

Mentre lavori hai bisogno di tenere sotto controllo anche il tuo smartphone? Un supporto per pc con vano per lo smartphone è quello perfetto per te. Quello proposto da GoZheec è disponibile nei colori bianco o nero e offre diverse possibilità di regolazione (sia in altezza che in angolazione) per garantire ogni volta una postazione ergonomica.

Un supporto su ognuno dei due lati consente di avere sempre sotto controllo fino a due cellulari.

Per lavorare da letto

Lo smartworking offre tanti vantaggi: non occorre più spostarsi da casa e affrontare il traffico cittadino per recarsi al lavoro, ma si può sbrigare tutto (o quasi) restando seduta sul letto. Il supporto per laptop e pc che meglio si adatta a questa postazione è un multitasking con gambe antiscivolo, piano porta pc o tablet, scanalatura integrata per smartphone o notebook, un comodo cassetto dove riporre piccoli oggetti di cancelleria e un portabicchieri.

Una vera e propria mini scrivania per lavorare da casa con tutte le comodità possibili è proposta da Buporoy.

Ventilato per raffreddare il pc

Trascorri moltissime ore davanti al computer? Quello che ti serve allora è un supporto ventilato per pc, come quello proposto da Mbuynow. Il tavolo regolabile in altezza e il piano ruotabile a 360° permette veramente di mantenere una posizione ideale sia durante l’utilizzo su una scrivania, che sul letto o sul divano. Questa pratica postazione di lavoro comprende anche una base dove collocare il mouse. Ovunque tu voglia stare potrai essere collegata 24 ore su 24 senza nessun rischio per la tua schiena.

Grazie al cavo USB incluso avrai a disposizione una ventola di raffreddamento che sicuramente contribuirà a dare maggiore durata al tuo dispositivo.

Con staffa per il mouse

Se per lavoro utilizzi sempre anche il mouse sicuramente una postazione con staffa porta mouse si rivelerà preziosa. Quella progettata da Mksutary ti permette di avere un pratico piano di lavoro inclinabile in varie posizioni e una staffa studiata appositamente per ospitare il mouse.

Il tavolo regolabile con il piede a Z o con le gambe a L è progettato per ospitare computer portatili fino a 15’’ e permette di lavorare ovunque sempre in posizione comoda.