Stivali UGG, le celebs li amano. Ecco come portarli copiando le star

Spesso bistrattati, ma tornati prepotentemente di moda: stiamo parlando degli Ugg, le scarpe che hanno spopolato nei primi anni 2000 e che ora sono diventate di nuovo il mai più senza dell’inverno grazie alle celebs che sembra proprio non riescano più a farne a meno. Nati negli anni Settanta come stivali da utilizzare per scaldare i piedi dopo aver praticato il surf, il motivo per cui sono ancora così tanto amati è semplice. Oltre ad essere supercool, sono caldi, comodi e rendono il tuo look degno di quello delle star! Sono proprio loro a cui puoi ispirarti per avere un outfit di tendenza e affrontare il freddo invernale con stile.

Modello con platform per un look d’effetto

Hailey Bieber in fatto di moda non ha davvero rivali. Infatti la modella e moglie di Justin Bieber ha nel suo guardaroba gli Ugg con platform, il modello perfetto che unisce comodità e un pizzico di fashion grazie alla zeppa che rende ancora più slanciate.



Ugg Neumel Platform Chelsea La scarpa con platform che slancia la figura e mantiene al caldo

Facili da indossare, Hailey Bieber ama abbinarli a degli shorts e a una felpa in coordinato. Per non farci trovare impreparate alle rigide temperature invernali, poi, possiamo indossare come lei un cappotto oversize, senza dimenticare l’immancabile calzino bianco. Un look particolare ma di sicuro effetto.

Il mini stivaletto ti accompagna anche in palestra

Il tratto distintivo degli Ugg e che li ha resi così popolari in tutto il mondo è la loro versatilità. Perché allora non indossarli quando vai in palestra? Irina Shayk è letteralmente pazza del modello McKay.

La supermodella russa adora sfoggiare il mini stivaletto nella sua versione rosa che va a creare un contrasto perfetto con leggins e top neri e con una giaccia in pelliccia di pile. L’outfit ideale per andare a fare sport ed essere cool proprio come Irina Shayk.

Ugg McKay Pratici e comodi sono perfetti per un look casual

Una “pantofola” diventata it-shoe

Quello che ha conquistato le celebs è che scarpe considerate “brutte” da molti possono in realtà essere utilizzate in ogni occasione, come dimostra Jennifer Lopez. Chi l’ha detto che una pantofola non possa essere trendy? L’attrice e cantante indossa le Ugg slippers anche nelle occasioni più formali, facendo di questa calzatura una vera it-shoe.

Per un look che affonda le sue radici nello stile scandinavo, possiamo farci ispirare da Jennifer Lopez che abbina queste scarpe a pantaloni e camicia total white: per essere in pendant con la pelliccia delle pantofole, poi, la star completa il suo outfit con un cappotto bianco.

Offerta Ugg slippers La pantofola può diventare una scarpa cool e di tendenza

Lo stivale per passeggiare al caldo in inverno

Non c’è niente di meglio degli Ugg Bailey Button II per affrontare l’inverno. Lo sa benissimo Selena Gomez che non rinuncia mai a una passeggiata in città senza queste calzature ai piedi.

Offerta Ugg Bailey Button II Gli stivali dallo stile urban

La cantante e attrice ama particolarmente il modello con orlo in pelo e tacco con plateau. Un maxi cappotto bianco è l’abbinamento da non farsi sfuggire se si vuole ottenere uno stile urban e ricercato.

Per brillare nelle grandi occasioni

Per illuminare le serate di festa puoi seguire l’esempio di Cristina Parodi che sceglie il modello sparkling degli Ugg. Le paillettes in nuance color argento ti faranno brillare anche nelle occasioni più importanti.



Ugg Classic Short Cosmos Sequin Stiefel Perfetti per le occasioni più importanti senza rinunciare alla comodità

La caratteristica di questi stivali è che riescono a dare un tocco in più anche agli outfit più semplici. La giornalista e conduttrice abbina i suoi Ugg con brillantini a un vestito bianco in maglia con cintura a catena in vita, un look essenziale ma di grande effetto.

