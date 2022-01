Inverno tempo di stivali! E quelli di tendenza costano meno di 50 euro! Caldi, con la suola spessa e buoni materiali per affrontare pioggia e freddo, sono il must quando le temperature scendono. Le celebrity li amano, le fashion blogger li scelgono in nuance particolari e le popstar li indossano ovunque. D’altronde abbinarli è semplice – dalle gonne lunghe ai pantaloni a sigaretta – e si adattano ad ogni occasione.

Gli stivali di tendenza a meno di 50 euro: i modelli più belli

Comodi sì, ma anche trendy: la nuova frontiera degli stivali impone materiali performanti, in grado di difendere da pioggia e basse temperature, al tempo stesso però punta su colori alla moda. La parola d’ordine? Osare!

Scopriamo i modelli più belli da comprare subito.

Stivali a calza verde fluo con tacco alto

Trendy e particolarissimi: gli stivali a calza verde fluo sono il modello che mancava nel tuo armadio! In pelle sintetica verniciata, sono dotati di chiusura laterale e punta rotonda. Il tacco è alto e largo, con plateau, mentre il bordo a calzino è super di tendenza. Puoi sfoggiarli con una gonna lunga, come Katy Perry, oppure usarli per dare un tocco di colore al tuo outfit black. Su ASOS li trovi a 45,99 euro!

Stivali da pioggia stile equitazione color malva

Chi ha detto che comodità non fa rima con stile? Gli stivali da pioggia stile equitazione sono l’oggetto del desiderio delle fashioniste. Sono comodissimi e al tempo stesso ti permettono di non passare inosservata, esprimendo la tua unicità. Il color malva d’altronde è very chic! Mentre il prezzo è piccolissimo: su ASOS costano solo 22,99 euro.

Stivali cuissard al ginocchio kaki

Gli stivali cuissard sono da sempre un must per l’inverno. Su ASOS trovi la versione kaki in pelle sintetica, super comoda e perfetta per affrontare i mesi freddi. Con la suola scolpita zigrinata ti sentirai una fashion influencer e nulla potrà fermarti! Su ASOS li trovi a poco meno di 50 euro.

Stivali al ginocchio con tacco neri

Al ginocchio e con tacco, questi stivali sono un passepartout per le serate invernali. Facili da indossare grazie alla chiusura con cerniera lampo laterale, sono dotati di punta squadrata, plateau e tacco alto e largo. Su ASOS li trovi a 45,99 euro, per creare look di tendenza.

Stivaletti chelsea antracite con suola spessa

Gli stivali chelsea sono un must per tutte le appassionate di moda. Nel colore antracite si abbinano alla perfezione ad ogni look. Non a caso sono gli stivali più richiesti su ASOS dove costano, scontati, 41 euro.