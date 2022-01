Stivali inverno: i modelli top si tingono di bianco

Anche in inverno, eleganza e comodità vanno di pari passo: l’importante è che nella scarpiera non manchi mai un bel paio di stivali, perfetti per ogni occasione. La tendenza di questo 2022 è il bianco, una scelta che per alcune potrà sembrare un po’ azzardata, ma che è indubbiamente al top in quanto a stile. Quali sono i modelli migliori? Scopriamolo insieme.

Stivali bianchi, il top per l’inverno

Che si tratti dei più tradizionali anfibi o di elegantissimi cuissardes, gli stivali sono un must per la stagione invernale. Caldi e comodi, si abbinano perfettamente ad una vasta gamma di look, diventando così calzature tra le più versatili da avere in guardaroba. Certo, anche il colore fa la differenza: quelli che vanno per la maggiore sono scuri, prediligendo nuance come il nero e il marrone. Le varie sfumature del beige, che un tempo erano prettamente primaverili, stanno pian piano diventando sempre più diffuse.

E il bianco? Questo è il colore dell’eleganza per eccellenza, ma su uno stivale non è facile da indossare. Se ci stai pensando ormai da un po’ di tempo e non sei ancora sicura dell’effetto che potrebbe avere su di te, questo è il momento giusto per lanciarti. Ormai da qualche mese, Amazon offre il comodissimo servizio Prova prima e paga poi, che ti permette di ricevere a casa i tuoi capi d’abbigliamento preferiti per poter vedere come ti stanno, e solo in un secondo momento decidere se tenerli (e quindi pagarli) o rimandarli indietro.

Questa è proprio l’opzione perfetta se sei ancora indecisa: non devi far altro che scegliere gli stivali bianchi che più ti piacciono e provarli comodamente a casa. Puoi indossarli con i tuoi capi preferiti e organizzare una vera e propria sfilata davanti allo specchio, così da vedere l’effetto che fa. E alla fine, non ti resta che tenere quelli più adatti al tuo stile (e al tuo abbigliamento), restituendo gli altri. Amazon ha una vasta selezione di stivali bianchi tra cui optare, vediamo quali sono i più belli.

Stivaletti texani, comodi e molto chic

Perfetti per la loro ampia vestibilità, gli stivaletti texani non passano mai di moda. Punta affilata (ma non troppo), tomaia color bianco argento dai riflessi satinati e tacco basso ad effetto contrasto: che tu li voglia abbinare a dei morbidi jeans o ad una audace minigonna, il risultato è garantito.

Stivaletti texani Alla moda e molto versatili: indossali con tutto ciò che preferisci

Stivali da neve, assolutamente immancabili

In inverno, nel guardaroba non dovrebbe mai mancare un paio di stivali da neve. Quelli di Remonte riescono ad essere elegantissimi, pur senza rinunciare al comfort (e al caldo, ovviamente): la tomaia in pelle bianca li rende molto versatili, ma è la fodera interna in lana a trasformarli in un vero must have per la stagione fredda.

Stivali da neve L'inverno non è mai stato così confortevole: questa è la scelta perfetta per chi cerca eleganza e comodità

Stivali arricciati, eleganza al top

Morbidi e tradizionalmente eleganti, gli stivali arricciati stanno bene proprio con tutto. Puoi indossarli con i jeans skinny, con una bella gonna o con un abitino invernale: sono i dettagli, d’altronde, a renderli così adatti ad ogni occasione. Esternamente in pelle, ma foderati in tessuto, sono molto comodi. E anche il tacco a spillo, alto appena 6 cm, permette di non rinunciare ad essere chic in ogni momento della giornata.

Offerta Stivali arricciati Perfetti per ogni occasione, gli stivali arricciati sono un must have

Armani, gli stivaletti casual per tutti i giorni

Per l’ufficio o per un’elegante serata fuori, ma anche per un semplice aperitivo con le amiche: gli stivaletti Armani si adattano ad ogni situazione. In tessuto bianco, sono morbidissimi e dotati di una comoda cerniera laterale per indossarli con facilità. Il tacco chuncky, in contrasto con il resto dello stivale, è moderno e di classe.

Stivaletti Armani Non rinunciare all'eleganza anche nelle occasioni più semplici: ecco gli stivaletti ideali per l'inverno

Anfibi, un grande amore

Come non innamorarsi di un bel paio di anfibi bianchi? Quelli di Marco Tozzi sono davvero splendidi: a partire dal contrasto di colori, grazie alla suola e ai dettagli neri, sino ad arrivare alla comodità della cerniera lampo laterale. Questo è il modello perfetto per chi cerca qualcosa di versatile, facendo un tuffo nel passato.

Anfibi bianchi Non lasciarteli sfuggire: gli anfibi sono ancora la scelta perfetta per impreziosire il tuo look