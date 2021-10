Cinque stivaletti di tendenza per l’autunno inverno 2021-2022

Dai classici anfibi, nella loro forma più tradizionale o evoluta con la para, al ritorno in grande stile dei texani. Dagli amati-odiati chuncky boots agli stivaletti da pioggia, vero mood di stagione. L’autunno inverno 2021-2022 si preannuncia ricco di spunti e motivi di gioia per i tre quarti dell’universo femminile che rinuncerebbero a tutto fuorché un paio di scarpe.

Per darvi un’idea di quello che ci aspetta, e per aiutarvi nella scelta, vi proponiamo 5 imperdibili modelli

1. Anfibi Dr Martens, (ancora) che passione.

I classici anfibi Dr Martens, tornati prepotentemente di moda negli ultimi anni, non sembrano aver stufato, anzi. Si arricchiscono di nuovi colori (bianchi, melanzana, blu) e soprattutto crescono in altezza. Il modello platform, proposto nelle scorse stagioni, diventa protagonista, filo d’unione tra il vecchio anfibio basso e il must have che li vuole con la para.

2. Stivaletti Texani, ritorno di fiamma

Il grande ritorno del texano, proposto già lo scorso inverno. Alto, basso, medio, purché con la classica punta. Per molte, ma non per tutte…

3. Chunki o combat boots: chiamateli come vi pare…

Non accennano a lasciare la scena nemmeno gli amati-odiati Chunky (o combat) boots, ovvero quegli stivaletti con la para esagerata. Le “scarpe grosse” per intenderci che fanno arricciare il naso alle più sofisticate ma che da quando li indossa pure Chiara Ferragni hanno ricevuto la benedizione e l’upgrade a scarpa nobile.

4. Stivaletti da pioggia, vero must di stagione

Lo stivale da pioggia, basso e di gomma, sembra essere la new entry di stagione. Opaco, lucido, nero o colorato, viene usato con look casual ma anche ricercati. Provare per credere

5. Ugg, per chi non può farne a meno

Loro non mollano mai, la fan page delle donne che ne hanno più modelli nell’armadio (bassi, medi, alti, a pantofola) è numerosa. Amati da chi desidera avere i piedi sempre al caldo e se ne frega dell’effetto peluce. Quest’anno, poi, diventano anche brillanti e variopinti, per aggiungere un tocco di charme alla comodità