Stampe foto: ecco come approfittare di sconti e spendere meno

L’estate è ormai alle porte e chissà quante foto hai scattato durante questa lunghissima stagione estiva: non rischiare di perdere i tuoi ricordi preferiti. Segui i nostri consigli e trasformali in un ricordo indelebile stampato su carta. Ovviamente, spendendo poco!

Ecco perché dovresti stampare le tue foto preferite adesso

Ti sarà certamente capitato di perdere delle foto alle quali eri molto legata, vero? Le foto dei tuoi figli, le foto di una persona cara o di un momento speciale.

Basta davvero poco per perdere tutto questo: un computer che si guasta, il telefonino che si rompe o un brutto temporale che rovina inesorabilmente il dispositivo su cui hai salvato migliaia di foto, rendendole irrecuperabili.

È capitato anche a noi ed è per questo che oggi vogliamo spiegarti come stampare subito le tue foto preferite spendendo poco, anzi, pochissimo.

Come risparmiare sulla stampa delle fotografie

Per non rischiare di perdere le tue foto preferite, la scelta migliore che puoi fare è quella di utilizzare subito uno dei numerosi servizi di stampa online disponibili in rete.

La bella notizia è che puoi farlo subito, in ogni momento della giornata, non solo risparmiando, ma ottenendo addirittura un cashback (ritorno di denaro) dell’importo che andrai a spendere!

Come stampare le tue foto preferite spendendo poco? Ti basta seguire questo link per collegarti al servizio di CashBack di Libero (se non sai come funziona leggi questa guida) e, dopo esserti registrata ed aver effettuato il login con i tuoi dati, selezionare uno dei servizi di stampa foto online attivi sul sito.

Puoi scegliere quello che preferisci, senza limitazioni.

Sui vari shop che andrai a selezionare, sicuramente troverai altre incredibili promozioni che ti permetteranno di ottenere altri sconti immediati sulla spesa che dovrai sostenere per la stampa delle foto che avrai scelto.

Qualche esempio? Alcuni siti di stampe foto online ti regalano del credito per il tuo primo acquisto e, molto spesso, ti mostrano subito dei codici sconto che potrai utilizzare immediatamente per risparmiare sulle fotografie che devi stampare, oppure, se preferisci acquistare un prodotto diverso dal solito (magari per fare un regalo), un codice sconto per risparmiare sull’acquisto di un fotolibro.

Non sottovalutare questi sconti perché, insieme al cashback delle stampe foto, ti consente di mandare subito in stampa le tue foto preferite spendendo davvero pochissimo.

Ricorda inoltre che i tempi di spedizione delle foto ordinate online sono piuttosto celeri: generalmente le riceverai a casa entro una settimana circa dal tuo ordine e che il prezzo può variare in base al numero di stampe foto che andrai ad ordinare: spesso, più stampi, meno spendi!

Non lasciare quindi che i tuoi ricordi dell’estate vadano persi: cogli al volo le offerte e manda subito in stampa le foto che più ti emozionano. Rimarranno per sempre con te raccolte in un album ed avrai risparmiato su questa spesa.