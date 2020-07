Quali spugnette per il trucco acquistare

editato in: da

Non c’è pennello o mano che tenga: nulla stende meglio i prodotti come fondotinta e correttore della spugnetta. Nel mondo dei make-up artist non ci sono dubbi o opposizioni: la spugnetta – asciutta o imbibita – è lo strumento migliore per stendere i prodotti in crema o in polvere in maniera uniforme, evitando accumuli di prodotto o antiestetiche strisce che rivelino il passaggio delle setole del pennello.

A seconda della loro forma e dimensione, le spugnette per il trucco sono in grado di adattarsi specificamente alla stesura del prodotto su ogni parte del viso, del collo e del décolleté.

Spugnette a uovo

Pratiche ed ergonomiche, grazie alla loro caratteristica forma a uovo sono in grado di raggiungere con estrema facilità e precisione ogni angolo del viso, compresa la parte interna dell’occhio.

Non ha bisogno di presentazioni la famosissima Beauty Blender, che potrete acquistare su Amazon. La spugnetta, decantata da ogni make-up artist sul web, fa esattamente quello che promette. Asciutta, creerà una base estremamente uniforme, precisa, senza imperfezioni, effetto “filtro bellezza” di Instagram. Se invece imbevuta d’acqua e poi strizzata, sarà in grado di uniformare l’incarnato in maniera leggera ma uniforme, conferendo alla pelle un aspetto sano ma non artefatto.

Una validissima alternativa è la spugnetta proposta dal brand Real Techniques (scopri il prezzo su Amazon). Molto simile Alla Beauty Blender in fatto di prestazioni ed efficacia di stesura, la spugnetta proposta da Real Techniques presenta però un lato piatto, perfetto per stendere uniformemente i prodotti cremosi sulle ampie superfici di collo e décolleté. Per le aree del viso meno estese, tipo il contorno occhi, l’ideale sarà l’utilizzo di una spugnetta della stessa forma ma dalla dimensione più piccola. Real Techniques ha pensato anche a questo, proponendo una versione ridotta (ma solo nelle dimensioni, non nell’efficacia) della sua spugnetta cult, che potrete acquistare su Amazon.

Se si è invece alle prime armi, si potrebbe preferite un prodotto più economico ma ugualmente efficace. In tal caso, le spugnette proposte da Beakey – acquistabili qui su Amazon – faranno proprio al caso vostro. Sono vendute in un set di 5 pezzi e ad un prezzo accessibile, il che vi consentirà di prendere confidenza con questo genere di strumento per il make-up.

Spugnette piatte o angolate

Erroneamente, quando si parla di fondotinta, l’immaginario collettivo corre immediatamente ad un tipo di prodotto in crema o fluido. Sbagliato: molti fondotinta universalmente apprezzati per le loro imbattibili performance sono in polvere libera o compatti. Per stenderli al meglio, specie per un trucco più marcato, utilizzare la spugnetta piatta o angolata diventa un vero e proprio obbligo. Se il pennello consente di spargere la polvere con un effetto quasi impalpabile, la spugnetta creerà un look modulabile ed estremamente versatile.

Quelle in schiuma di lattice, dalla classica forma rotonda, sono le più utilizzate e versatili. Per comprarne un intero set, così da avere sempre una spugna pulita per l’occasione, vi basterà fare click su questo link Amazon.

Se invece siete in cerca di un prodotto più ergonomico, dalla forma particolare, adattabile ad ogni angolo del viso, questo è il prodotto che fa per voi. Cliccando su questo link, potrete acquistare su Amazon un set di spugnette dalla forma triangolare, adatte per raggiungere anche i punti più difficili.

Come pulire le spugne per il trucco

Si raccomanda vivamente di mantenere sempre perfettamente pulita la propria spugnetta per il trucco. A contatto con l’aria, la spugnetta sporca di fondotinta, acqua ed eventuali residui di epidermide, potrebbe produrre sulla superficie dei batteri e delle muffe altamente dannosi per la pelle, che reagirebbe con eruzioni cutanee anche di grave entità. Lavarla dopo ogni utilizzo con sapone neutro e lasciarla ad asciugare all’aria, consentirà alla spugnetta una vita più lunga e alla vostra pelle un’esistenza più sana.