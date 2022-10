Spray volumizzante capelli fini a meno di 15 euro

Fonte: iStock I migliori spray volumizzanti per capelli fini

Lo spray volumizzante è l’arma segreta per sfoggiare acconciature bellissime, anche in caso di capelli fini. Capita infatti, per predisposizione genetica o per i troppi trattamenti dal parrucchiere, che la chioma perda il suo volume naturale e diventi più fragile, con tendenza alle doppie punte e a quel fastidioso effetto crespo che rende impossibile pettinare i capelli. Vediamo quali sono i migliori spray per dare subito più volume ad ogni acconciatura.

Capelli fini, gli spray volumizzanti

Lucentezza incredibile e volume sino alle radici: è questo il sogno di tutte noi, ma con i capelli fini sembra quasi un’utopia. Ma non c’è bisogno di rinunciare ad un’acconciatura speciale o semplicemente ad avere sempre i capelli in ordine. Per fortuna, possiamo infatti contare sugli spray volumizzanti: moltissimi sono i prodotti in commercio che promettono di rendere la chioma più corposa e nutrita in pochi istanti, ma quali sono i migliori da provare? Ecco una selezione di spray che finiranno presto tra i nostri preferiti nel beauty case.

Moroccanoil Volumizing Mist

Oltre 72 ore di durata, per capelli più voluminosi fino al 50% e intensamente nutriti: Volumizing Mist di Moroccanoil è uno spray che solleva i capelli dalla radice, per dare corpo alla chioma in ogni occasione. La sua formulazione leggera è arricchita con olio di argan super nutriente e sale del Mar Morto, per un maggior apporto di minerali al cuoio capelluto. Per ottenere un risultato wow, basta nebulizzare un po’ di prodotto dalle radici alle punte, dopo il consueto lavaggio: utilizzando il phon, potrai dare ai tuoi capelli ancora più volume.

Lo spray professionale High Amplify Wonderboost di Matrix penetra a fondo nelle fibre capillari regalando idratazione e volume dalle radici alle punte, per un effetto strepitoso. La sua formula, arricchita con proteine e aminoacidi nutrienti, aiuta a rafforzare la struttura dei capelli più fini dando loro maggior corposità in pochi istanti. Prima di asciugare la chioma, basta vaporizzare il prodotto sulla cute o su tutta la lunghezza.

Paul Mitchell Lemon Sage Thickening Spray

Per capelli come appena uscita dal parrucchiere, la linea Tea Tree di Paul Mitchell è l’ideale. Il suo spray volumizzante Lemon Sage garantisce idratazione intensa e si prende cura della chioma a tutto tondo, proteggendola dall’umidità e dal calore. La sua formulazione priva di parabeni contiene una miscela di limone e salvia, dal potere antisettico e rivitalizzante: oltre a lasciare un odore fresco e buonissimo, aiuta ad avere capelli più nutriti e luminosi, ma anche dal volume estremo.

