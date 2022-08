Spray anti meduse: cos’è e come funziona

Fonte: iStock Il rivoluzionario spray anti meduse

Le meduse sono sempre più diffuse anche nei nostri mari, e possono mettere a rischio le vacanze di grandi e piccini. Il contatto con i loro tentacoli provoca infatti una reazione urticante piuttosto intensa, che (sebbene nella maggior parte dei casi non abbia conseguenze gravi per la salute) è particolarmente fastidiosa. Ma questa estate potrebbe essere diversa: abbiamo infatti scoperto l’esistenza di uno spray anti meduse, che potrebbe ben presto diventare il nostro più valido alleato per andare in spiaggia.

Offerta Spray anti meduse Respingo Jellyfish Un repellente per le meduse: i tuoi tuffi saranno molto più sereni

Cos’è lo spray anti meduse

Dopo esserci preoccupati delle zanzare e delle loro fastidiosissime punture, è tempo di pensare alle meduse. Essendo ormai una presenza fissa anche lungo le nostre coste, non è poi così difficile entrare in contatto con uno di questi esemplari. E le conseguenze possono essere davvero spiacevoli: la medusa sprigiona infatti un liquido molto urticante, che in un primo momento provoca forte bruciore e dolore intenso, per poi scatenare arrossamento cutaneo, gonfiore e prurito. Insomma, proprio ciò che non vorremmo in vacanza.

A quanto pare, ora c’è una soluzione: si chiama Respingo Jellyfish, ed è un comodo spray da utilizzare proprio come una qualsiasi protezione solare. Solo che agisce contro le meduse, e offre quindi una difesa in più per poterci godere le nostre giornate al mare in tutta serenità. Ma come funziona? Si tratta di un’emulsione che, spalmata accuratamente sulla cute, forma una specie di barriera protettiva contro il liquido urticante prodotto dalle meduse. La sua formulazione delicata è ottima sia per adulti che per bambini, inoltre non contiene profumi ed è clinicamente testata.

I suoi ingredienti formano un mix vincente contro le meduse: i derivati siliconici sono alla base della barriera protettiva cutanea, mentre il lantanio cloruro agisce contro le sostanze urticanti. Inoltre lo spray contiene estratto di plancton e glicosaminoglicani, che idratano la pelle e la “puliscono” dalle tossine. Il risultato è un prodotto che promette di regalarci una vacanza più rilassante, proteggendo la nostra pelle dal rischio di entrare in contatto con le meduse e il loro liquido urticante.

Come proteggersi dalle meduse

Respingo Jellyfish dovrebbe essere davvero di facile utilizzo: basta semplicemente agitare il flacone e poi spalmare l’emulsione su tutto il corpo, evitando solamente il contorno occhi. È possibile applicarla anche sotto il costume, per una protezione ulteriore. Poiché è resistente all’acqua e al sudore, garantisce efficacia a lungo. Tuttavia, è consigliabile ripeterne l’applicazione se si trascorrono molte ore al mare. Uno dei vantaggi di questo spray è che lo si può utilizzare anche dopo aver spalmato la crema solare: basta solo far attenzione che tra l’applicazione della protezione e quella di Respingo passi qualche minuto, per far sì che entrambe vengano assorbite correttamente.

Insomma, sembra proprio il prodotto da provare questa estate. I molti utenti che lo hanno già fatto ne sono rimasti soddisfatti: pare che lo spray agisca già dai primi minuti dopo l’uso, e nel caso in cui non riesca a tenere lontane le meduse, ne allevia i sintomi così tanto che sembra quasi di non essere mai entrati in contatto con queste creature di mare. Potrebbe essere la vera svolta delle nostre vacanze, e adesso non vediamo l’ora di metterlo in valigia.

E se per distrazione non ricordiamo di applicare lo spray? C’è un altro alleato pronto ad aiutarci: si chiama PostPungello Jellyfish, un gel lenitivo adatto a grandi e piccini che produce un immediato senso di sollievo contro il prurito e il bruciore scatenato dalla puntura di una medusa. La sua formulazione a base di cloruro d’alluminio, gel di aloe vera, acido ialuronico ed estratto di calendula aiuta ad alleviare i sintomi in brevissimo tempo. Basta applicare il gel subito dopo essere entrati in contatto con una medusa, sulla pelle pulita e ben asciutta.

PostPungello Jellyfish La soluzione per dire addio al bruciore e al prurito

