Sostenibili, green ed economici: questi sono i perfetti regali di Natale

Fonte: iStock Regali di Natale ecosostenibili

Non esiste un pianeta di riserva: ormai è questa la consapevolezza, lo stile di vita di ognuno deve essere sempre più green, anche in piccoli gesti che possono sembrare semplici. Ecco perché anche i regali di Natale strizzano sempre di più l’occhio alla sostenibilità. Certo, non è semplice trovare il dono che sappia unire il rispetto per l’ambiente e l’effetto wow, ma Amazon è in primo piano nel promuovere prodotti ecosostenibili tramite le sezioni Aware e Warehouse, dedicati rispettivamente ai capi di abbigliamento a emissioni zero e ai prodotti di seconda mano. I regali di Natale quest’anno saranno sicuramente speciali, non solo faremo contenti le persone che li riceveranno ma anche il pianeta.

Usati e riciclati: i regali di Natale diventano sostenibili

Magico, unico, incantato, speciale: il Natale è tutto questo, ma perché non può essere anche sostenibile? Perché non dare una seconda possibilità agli oggetti che non usiamo più? Viviamo in un mondo in cui possiamo avere di tutto, ma spesso non ci accorgiamo di avere troppo. Amazon Warehouse è il servizio dell’e-commerce che dà proprio una seconda possibilità a tutti quei prodotti che sono stati già usati oppure che sono di seconda mano o ancora con la confezione già aperta. “Usato” non significa che l’articolo abbia perso valore, anzi può trasformarsi in un’offerta a cui è davvero difficile resistere. Non c’è periodo dell’anno migliore del Natale per sfruttare queste idee regalo, non hai che l’imbarazzo della scelta!

Tante idee regalo da mettere sotto l’albero con Amazon Warehouse

Sbizzarrirsi in cucina con i prodotti second hand

Amazon Warehouse è la soluzione perfetta se vuoi fare un regalo a chi ha una passione sfrenata per la cucina. Puoi fare contento uno chef provetto che vuole cimentarsi con ricette sane e gustose allo stesso tempo regalandogli la friggitrice ad aria. Per cominciare la giornata con il giusto carico di energia, poi, non c’è niente di meglio della macchinetta del caffè: chi la riceverà ti dimostrerà sicuramente tutto il suo affetto. Se vuoi fare colpo con una persona a cui vuoi bene, di sicuro ti emozionerai nel vederla ricevere l’impastatrice planetaria, un alleato ormai indispensabile in cucina.

Offerta Friggitrice ad aria Cosori Per cibi sani e gustosi

Offerta Nespresso Inissia La macchina del caffè per iniziare la giornata con grinta

Offerta Girmi impastatrice planetaria Per chi ama preparare ogni tipo di ricetta

L’indispensabile per pulire casa in modo sostenibile

Sostenibilità fa rima anche con la pulizia della casa. Per gli amanti della pulizia non c’è miglior regalo del robot aspirapolvere, piccolo, poco ingombrante e utilissimo e che permetterà a chiunque di avere ogni stanza in perfetto ordine stando comodamente seduto. Per catturare il più piccolo granello di polvere in casa in una sola passata, l’aspirapolvere è l’elettrodomestico che non può mai mancare sotto l’albero.



Xiaomi Robot Vacuum-Mop Il robot aspirapolvere per pulire in pochi minuti

Offerta Ariete Handy Force La scopa elettrica con filtro Hepa

Offerta Rowenta X-Pert 360 Aspirapolvere senza fili con kit Animal Care

La magia di tanti racconti racchiusa in un libro

Un bel libro non è affatto un regalo scontato da fare a Natale. Se poi è anche sostenibile, allora si va davvero sul sicuro. Grazie ad Amazon Warehouse e ai suoi tantissimi libri usati, puoi accontentare davvero qualsiasi lettore: avrai l’occasione unica di far viaggiare con la mente un’amante dei libri fantasy oppure far immaginare avventure romantiche a chi non sa proprio rinunciare ai romanzi. E se poi non vuoi regalare i soliti giocattoli ai bambini, il libro è la soluzione perfetta per renderli contenti, farli appassionare alla lettura e ai loro personaggi preferiti.

Offerta Fu sera e fu mattina Un libro ricco di emozioni

Offerta Il falco Per chi ama i romanzi

Abbigliamento di qualità e a emissioni zero

Hai un amico o un parente che sono grandi appassionati di moda, che sono sempre informati su qualsiasi tendenza e che hanno davvero cuore l’ambiente? Amazon Aware è la scelta giusta per te e per loro perché propone una linea d’abbigliamento a emissioni zero, dal prezzo contenuto e di qualità. Sì perché ogni capo di Amazon Aware fa parte del programma di certificazione per la sostenibilità “Climate Pledge Friendly“. Non importa che la persona a cui vuoi regalare questi vestiti abbia uno stile classico, sportivo o casual: i pantaloni, gli abiti e le magliette di Amazon Aware possono essere indossati in qualsiasi occasione, da quella più importante a quella quotidiana.

Un guardaroba ecosostenibile con Amazon Aware

I must have da regalare a Natale

Passano gli stili, passano le mode, ma ci sono dei capi che non possono mai mancare nell’armadio di ogni donna. Il jeans è un grande classico e si abbina alla perfezione a tantissimi outfit, il passepartout da indossare in ufficio oppure con un paio di décolleté per una serata in compagnia delle amiche. Versatili, eleganti, comode: le t-shirt sono un altro must have da avere sempre a portata di mano, oltre che un regalo sempre gradito, visto che nell’armadio non ce ne sono mai abbastanza!

Jeans Cropped aderenti Perfetti in ogni occasione

T-shirt a maniche corte Il capo da avere assolutamente in ogni guardaroba

Tante occasioni per la moda uomo

Quando si pensa all’abbigliamento per uomo si pensa immediatamente alla camicia, il capo perfetto per completare ogni tipo di outfit, dal più casual a quello sportivo. E proprio a proposito di sport, su Amazon Aware puoi sbizzarrirti con la fantasia se vuoi fare un regalo speciale a chi è appassionato di attività all’aria aperta. A Natale, poi, andrai sul sicuro con una giacca calda e comoda, a cui anche i trend additect non sapranno resistere.



Giacca in Sherpa Morbida e calda per affrontare l’inverno

Tutine e vestitini: regali speciali per i più piccoli

I bambini hanno la pelle delicata e quindi hanno bisogno di capi di abbigliamento di qualità, proprio come quelli proposti da Amazon Aware. Ce n’è per tutti i gusti e per ogni età: con le tutine i neonati potranno dormire e giocare al caldo e senza il pericolo di sudare grazie al materiale traspirante. Se hai invece una nipote o la figlia di una collega che vuoi stupire, puoi regalarle un vestitino che di sicuro la farà sentire speciale.



La casa si veste di sostenibilità

La biancheria per la casa non è un semplice accessorio, ma molto di più. Puoi dare un tocco di stile al tuo appartamento ed esprimere in pieno la tua personalità. In fondo non bisogna mai dimenticare che la camera da letto è uno degli ambienti più importanti della casa: per renderlo ancora più elegante e confortevole non si deve trascurare neanche un dettaglio. Su Amazon Aware puoi trovare tante lenzuola da trasformare nel regalo speciale che farà emozionare immediatamente chi lo riceverà. Le stesse attenzioni devono essere rivolte al bagno, la stanza che custodisce e protegge l’intimità. Se vuoi fare un regalo di Natale a chi ama arredare casa in ogni suo angolo, allora puoi renderlo felice con un elegante set di asciugamani, una piccola coccola per ogni suo momento di relax.

Se vuoi scoprire tante altre idee regalo per Natale, iscriviti al nostro canale Telegram