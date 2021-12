La soluzione intelligente e green per conservare gli avanzi

Siamo tutti consapevoli della situazione di inquinamento e spreco delle risorse utili che coinvolge, inevitabilmente, il Pianeta che abitiamo. Motivo per il quale tutti noi dobbiamo impegnarci per adottare soluzioni più sostenibili e cercare di danneggiare l’ambiente. Ad esempio, possiamo cercare di non sprecare il cibo e conservare gli avanzi in modo green, evitando imballaggi di plastica non riciclabili. Utilizzare gli involucri riutilizzabili di SuperBee al posto della pellicola monouso è la scelta migliore. Un modo semplice e pratico per fare uno stile di vita più sostenibile.

Gli involucri SuperBee sono fatti a mano utilizzando tessuto di cotone organico al 100%, cera d’api, olio di cocco biologico e resina dell’albero. Ovviamente anche la confezione è green, ricavata da cartone riciclato.

Involucri riutilizzabili SuperBee Wraps In cotone e cera d'api per non sprecare cibo e salvare l'ambiente

La confezione contiene tre diverse misure di involucri SuperBee Wraps. Si usano un po’ come dei tovaglioli, gli avanzi vengono avvolti e poi messi in frigo, così da conservarsi in modo ottimale. Il calore delle mani è sufficiente per attivare il tessuto e ammorbidire la cera e modellarla in una ciotola o sugli avanzi stessi. Dopo pochi secondi, quando la cera si sarà raffreddata, si crea un sigillo che preserva il cibo in modo naturale.

Grazie alle proprietà antibatteriche della cera d’api, il cibo rimane fresco più a lungo. Ovviamente gli involucri sono riutilizzabili. Basta lavarli semplicemente con acqua fredda e un sapone delicato, lasciarli asciugare all’aria. Così si evita di usare film e plastiche monouso. non biodegradabili e inquinanti. Gli incarti di cera SuperBee durano 2 anni anche quando vengono utilizzati più volte alla settimana.

Gli involucri SuperBee hanno un bordo a zigzag per migliorare la sigillatura e sono disponibili in diverse fantasie e colore, per rendere la cucina più vivace e personale. Si tratta di prodotti sono fatti a mano nelle montagne della Thailandia, ma tranquilli, il brand si impegna per promuovere il miglioramento sociale e ambientale, l’uguaglianza per le donne e la creazione di posti di lavoro nelle comunità locali.

La confezione di involucri da tre pezzi costa circa 20 euro, calcolando che durano un paio d’anni non sono affatto costosi, anzi. Fatti di materie prime di qualità e green, sono dei veri e propri investimenti per una vita più sostenibile a livello ambientale.

Involucri in cera d'api Il nuovo modo per conservare il cibo in modo sostenibile per l'ambiente