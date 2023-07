Solari compatti per il viso: cosa sono, come si usano e quali scegliere

Fonte: iStock Ecco come e perché optare per un solare compatto: scegli il tuo preferito per l'estate

I solari compatti sono dei prodotti al confine tra make-up e skincare che hanno come fattor comune la presenza obbligatoria di filtro SPF e la capacità di uniformare l’incarnato come un qualsiasi fondotinta o BB cream.

Come si usano

I solari compatti di utilizzano con un pennello o una spugnetta – a seconda del packaging e della consistenza – e vanno applicate uniformemente su tutto il viso e sfumando delicatamente con movimenti circolari dal centro del viso verso l’esterno. Ricorda di sfumare bene il prodotto anche sul collo e sul décolleté, zone che troppo spesso vengono dimenticate ma che sono particolarmente soggette all’invecchiamento cutaneo e alla formazione di macchie solari, tanto quanto il viso.

Non solo un fattore estetico: la protezione solare, in qualunque formulazione sia, è fondamentale per prevenire malattie e tumori della pelle, per questo va applicata senza lesinare in termini di quantità e riapplicata più volte al giorno – anche dopo il bagno.

Sopra il tuo solare compatto preferito puoi anche applicare la tua crema con SPF per proteggerti maggiormente dal sole o mixare il prodotto con potere uniformante alla crema per ottenere finish diversi a seconda delle tue esigenze.

Quali scegliere

A proposito di finish, uno dei fattori da tenere in considerazione nella scelta del solare compatto ideale è sicuramente questo. Per la maggio parte, tra i vantaggi dei solari compatti troviamo la caratteristica oil control, quindi, la capacità di tenere sotto controllo la lucidità del viso, per un effetto finale mat. Tuttavia, in linea con le tendenze attuali di pelle super glassy e molto luminose, sono nati molti solari compatti che donano proprio questo effetto luce immediata.

Tutti i solari compatti sia mat che luminosi, hanno il potere di minimizzare imperfezioni, macchie e occhiaie in un solo gesto.

La differenza con una normale BB cream o fondotinta con SPF è quella di saper coniugare la particolare leggerezza sulla pelle e la praticità di un prodotto da avere sempre con sé per un ritocco al volo, grazie alle pratiche spugnette o mini pennelli contenuti nel pack. Non a caso, la gran parte di questi prodotti contengono nella confezione anche un piccolo specchietto.

In metropolitana come sotto l’ombrellone, puoi ritoccare il tuo soft make up dove vuoi tu senza bisogno di altro se non del tuo solare compatto.

Ci sono in commercio molte opzioni, per tutti i gusti e per tutte le tasche. Per praticità abbiamo suddiviso la selezione per grado di protezione SPF, dalla 50+ fino a scendere alla protezione più bassa, SPF 15.

I solari con protezione alta sono particolarmente raccomandati sopratutto per chi si abbronza più lentamente, chi si sta esponendo per la prima volta al sole o per chi ha problematiche relative all’esposizione sole come acne, rosacea, macchie solari o di fototipo chiaro-molto chiaro.

Il solari compatti con protezione media o bassa sono indicati per chi ha un fototipo medio-scuro o che ha già provveduto ad esporsi al sole in precedenza, tuttavia per l’esposizione diretta al sole è sempre meglio ripassare sopra la propria crema protettiva preferita ogni 3-4 ore.

Solari compatti con protezione alta SPF 50+

La prima proposta viene da Rilastil ed è un vero e proprio fondotinta compatto al alto livello coprenza che garantisce la copertura di discromie ed imperfezioni. Non unge ed ha un finish lucido: disponibile in color Dorè a una fascia di prezzo medio bassa, 11,88 euro.

Bonus: profumo estivo per eccellenza.

Offerta Rilastil Rilastil Sun system Correttore Colore Dorè, Coprente, Cremoso, SPF 50+, Resistente all'Acqua per Tutti i Tipi Pelle, 10g

Di Bioderma, un marchio che da 40 anni studia per arrivare a nuove scoperte dermatologiche e sempre raccomandato dai dermatologici, questo solare compatto adatto a pelle grassa e senza profumazione, adatto a pelli sensibili. Prezzo 18 euro.

Offerta BIODERMA BIODERMA Photoderm MAX Compact Nuance scura SPF 50+ Fondotinta compatto, 10 gr

La Roche Posay è una garanzia nel mondo della skincare farmaceutica, in grado di coniugare il potere curativo delle sue formulazioni a delle ottime performance per il make up delle pelli più difficili e sensibili. Prezzo molto competitivo: 11,50 euro.

La Roche Posay La Roche - Posay Anthelios Xl Compact Crema Uniformante SPF 50+, 9 gr Beige Sable

Molto conosciuto per l’eccezionale crema uniformante in tubetto e le creme solari ad alte prestazioni, ISIDIN, il brand spagnolo pluripremiato, non delude nemmeno nella versione compatta come questa. Senza profumo e a lunghissima durata: prezzo 29,96 euro.

ISDIN Fotoprotector ISDIN Compact Bronce SPF 50+ 10g | Copertura naturale a lunga durata | Adatto per tutte le tipologie di pelle

Perfetto per pelli miste e problematiche, non comedogenico e senza profumo. Se non hai mai provato il brand Korff, questo è il momento! Disponibile in 3 colorazioni al prezzo di 19,99 euro (il prezzo varia a seconda della colorazione scelta).

Offerta Korff Korff Sun Secret Fondotinta Compatto Solare Spf50+, Protezione Alta Uvb E Uva, Trattamento Di Maquillage, Finish Naturale, Pelli Chiare, 02, Ml - 30 G, Multicolore, 6 Millilitro

Solari compatti con protezione media SPF 30

19,99

Arval, una delle poche ‘family company’ italiane di portata internazionale nel mondo della cosmesi made in Italy, nonché brand re dei solari, ha creato il fondotinta compatto per i veri fan della tintarella. Prezzo: 21,38 euro.

Offerta Arval Arval Fondotinta Compatto Spf 30 N° 02 Miele - 8 ml

Lancaster, con il suo riconoscibilissimo packaging arancione che lo ha reso iconico, la definisce la sua ‘Sun Make Up Compact Cream’ per donare un colorito sano e dorato tutto l’anno, pur mantenendo la pelle protetta dai raggi solari. Ad alto potere opacizzante e levigante. Prezzo: 19,80 euro.

Offerta Lancaster Lancaster Sun 365 - Sun Make Up Compact Cream SPF 30 9 g – Shade 03

Shiseido è stato un precursore dei prodotti solari compatti: riconoscete il packaging? Ormai è iconico di questo brand e continua ad essere apprezzato di generazione in generazione. Effetto vellutato sulla pelle e un profumo leggerissimo ma iconico che vi farà volare al mare, passata dopo passata. Prezzo 28 euro (varia a seconda delle colorazioni e del grado di SPF).

Shiseido Shiseido UV Protective Compact Foundation SPF30 dark ivory SP70 fondotinta compatto solare

Solari compatti con protezione bassa

Un brand che associamo all’estate: Biopoint propone un fondotinta con SPF 25 in 2 varianti colore, caramello e biscotto, dal profumo piacevolissimo. Coprente ma non troppo idratante, adatto a pelli miste-grasse: prezzo 12,99 euro.

Biopoint Biopoint Fondotinta Solare Compatto Spf 25 Biscotto - 100 gr

Un’alternativa anche dal mondo bio con Naturaverde: arricchito con Cera di Candelilla e di Carnauba, offre un’azione emolliente contro la disidratazione, mentre la Vitamina E e l’Olio di Argan agiscono come antiossidanti e lenitivi. 100% di ingredienti di origine naturale e il 24% di ingredienti biologici al prezzo di 13,90. Disponibile in 3 colorazione, anche molto chiare per l’inverno. Prezzo: 13,90 euro.

Naturaverde Naturaverde | BIO Make Up - Fondotinta Compatto Perfect Skin, Perfector Fondotinta, Fondotinta Coprente, Pelle Perfetta, Finish Naturale e Compatto, per Tutti i Tipi di Pelle, Lunga Durata, 10gr, N°01

Sempre dal mondo bio, Nature’s propone Nature’s argà terra uniformante con SPF 15 che illumina il viso e, allo stesso tempo, si prende cura della pelle grazie all’olio di argan e all’acido ialuronico. Si può usare da sola per un immediato effetto splendore, o dopo la cc cream della stessa linea per intensificare l’effetto uniformante. Senza talco, siliconi, parabeni, paraffina. Prezzo: 20 euro.

Nature's Bios Line Arga' Cc Terra Sahara, Spf 15-9 g

Ora non ti resta che scegliere la formulazione più adatta alla tua pelle per essere sempre in ordine e protetta dal raggi UV grazie al tuo nuovo alleato di bellezza, da portare sempre con te.

