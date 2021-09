Saldi pazzi da Foot Locker! Le sneakers più belle al 50% di sconto

editato in: da

Avere delle sneakers nella scarpiera può davvero salvarci la serata, la giornata e la vita intera! Il motivo è presto detto: sono comode, versatili ed estremamente glamour. E soprattutto sono perfette in questa mezza stagione, in cui inizia a fare freddo per sandali e sandaletti, ma è davvero troppo presto per anfibi e stivali.

E guai a considerarle delle semplici scarpe da ginnastica, perché sono molto di più! Negli ultimi anni sono state sdoganate in tutti i contesti e una passeggiata in strada con lo sguardo rivolto verso il basso ce lo conferma: sono indossate praticamente da chiunque, a ogni ora del giorno e in ogni occasione. Perché? Sono l’ideale per andare a lavoro, per una passeggiata in città o per un aperitivo con le amiche, e sono perfette anche per costruire dei look sporty chic e glam.

Anche i brand lo sanno, e nel tempo hanno creato modelli ispirati alle classiche scarpe da ginnastica, unendovi un tocco ricercato che le rende adatte ad ogni outfit. Da oggi fino al 19 settembre trovi i modelli più venduti scontati fino al 50% sul sito di Footlocker.

Saldi pazzi: Adidas, Nike, Superga e tanti altri

Fino 19 settembre lo store online di Foot Locker propone un’ampia selezione di sneakers da donna a prezzi scontatissimi.

Adidas, Nike, Champions, Converse, Reebok, Fila, Puma, Superga sono solo alcuni dei brand che puoi trovare nel famosissimo e-commerce di prodotti sportivi. Oltre ai modelli evergreen e del sapore un po’ vintage, puoi finalmente avere a metà prezzo anche le nuove uscite e le limited edition.

Se stavi aspettando l’occasione perfetta per acquistare un nuovo paio di sneakers (diciamocelo, non ne abbiamo mai abbastanza!) per l’arrivo della nuova stagione: eccola qui!

Per facilitarti lo shopping, abbiamo selezionato 5 modelli di sneakers di tendenza in super sconto da acquistare online adesso. Dei veri e propri must have per incominciare l’autunno con il piede giusto! Scopriamoli insieme.

Adidas Stan Smith Mini Trefoil

Non hanno bisogno di presentazione, le Adidas Stan Smith, le sneakers preferite dalle donne di questa generazione. Il motivo è presto detto: sono comode e confortevoli e sono caratterizzate da un design raffinato, perfette da indossare in ogni occasione.

Il modello Mini Trefoil, poi, inserisce nel design un richiamo alle scarpe da running anni ’70 grazie all’allacciatura esclusiva con occhielli a D, conferendo al modello un’originalità unica. Le trovate in sconto su Foot Locker fino al 19 settembre.

New Balance 237

Il passato non si dimentica mai, ed è probabilmente da questa consapevolezza che sono nate le New Balance 237, le sneakers che ci riportano direttamente agli anni ’70.

Ispirate al design delle scarpe da corsa che si utilizzavano 50 anni fa, queste scarpe sono pensate per tutte le donne che cercano calzature eleganti e chic, ma al contempo estremamente comode e confortevoli. Le trovate in sconto su Foot Locker adesso.

Superga Linea Platform

Una scarpa leggera e pratica, estremamente resistente e traspirante grazie alla tomaia in tela di cotone, non poteva non essere inclusa nella nostra selezione! Stiamo parlando delle Superga Linea Platform, le scarpe per le donne che cercano una soluzione ricca di stile e al passo con i tempi. Acquistarle adesso conviene: le trovate in super offerta su Foot Locker a meno di 50 euro.

Adidas Campus

Le sneakers icona degli ’80 sono tornate in una veste più bella e chi che mai, stiamo parlando delle Adidas Campus, le scarpe che hanno segnato la cultura pop del passato. Perfette per costruire uno stile casual e urban, sono adesso proposte in una versione ancora più sorprendente, che però resta sempre fedele allo stile originale.

Quale occasione migliore, se non questa, per arricchire la scarpiera con delle scarpe cult? Trovate le Adidas Campus in offerta su Foot Locker a meno di 50 euro fino al 19 settembre.

Puma Deeva Boot

Se state cercando delle sneakers originali in grado di raccontare la vostra personalità grintosa, non potete che scegliere le Puma Deeva Boot. Questo modello, caratterizzato da un’anima punk rock, è perfetto per realizzare outfit audaci e al di fuori dell’ordinario.

Questo esclusivo modello firmato Puma è in super offerta, adesso, nello store online di Foot Locker. Approfittane!

Se non hai trovato quello che cercavi dai un’occhiata alla sezione dedicata alle offerte di Foot Locker: troverai il modello giusto per te al 50% di sconto!