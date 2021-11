Smartwatch Xiaomi in offerta per il Black Friday a un prezzo bassissimo

Gli smartwatch sono diventati accessori fissi al polso di molte donne e molti uomini che amano avere la tecnologica sempre vicina. Appena usciti rappresentavano dei veri e propri oggetti di lusso, molto costosi. Ora, invece, è possibile trovarne anche a prezzi decisamente ridotti, ad esempio, su Amazon in occasione del Black Friday è possibile acquistare l’orologio fitness Xiaomi Band 5 ad un prezzo piccolissimo: solo 19,99 euro.

Non fatevi ingannare dal costo, come ogni prodotto Xiaomi, anche questo orologio smart è equipaggiato di funzionalità tecnologiche e d’avanguardia ad un prezzo ridotto, ma senza rinunciare alla qualità. È un perfetto compromesso che offre la possibilità a tutti di fare il salto di qualità e passare allo smartwatch, senza spendere una fortuna.

Questo smartwatch Xiaomi è comodissimo e ha un design moderno e minimal. Si tratta di un orologio simile a quelli comuni in gomma, ma è molto più tech e dotato di tante funzionalità aggiuntive. A partire dallo schermo LCD touch screen dinamico, con 65 temi personalizzabili, su cui è possibile accedere ad un menù con pochi click.

Offerta Xiaomi Band 5 a 19,99 euro Lo smartwatch con 11 modalità sportive ora è in sconto

Xiaomi Band 5 è uno smartwatch che misura il battito cardiaco, il ritmo di sonno e di veglia e conta i passi grazie ad un sensore posizionato nel cinturino. Aiuta persino a monitorare il ciclo mestruale. Inoltre, offre ben 11 modalità di allenamento per tenere traccia della propria attività sportiva: corsa, camminata, yoga, ciclismo e anche nuoto, grazie al suo design resistente all’acqua. Pensato proprio per le persone che amano godersi l’attività sportiva e vogliono tracciare risultati e seguirne i progressi.

Inoltre, dispone di molte funzionalità smart che lo rendono utilissimo e pratico. Infatti, è possibile monitorare le notifiche dello smartphone, impostare sveglie, promemoria, scegliere quale canzone ascoltare mentre si fa allenamento e molto altro. Potete persino controllare il meteo, senza toccare il telefono, tutto direttamente dal polso. Una vera chicca per chi ama restare sempre connesso.

La batteria può durare fino a 14 giorni, è comodissimo da indossare, senza peso e dall’aspetto discreto e moderno. Un ottimo acquisto per monitorare al meglio la salute e tener traccia del proprio benessere fisico. Da tenere in considerazione anche per i regali di Natale.