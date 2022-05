Smartband a meno di 40 euro: i migliori per restare (e tornare) in forma

Gli smartband sono orologi tech perfetti per monitorare le attività sportive e la salute. Discreti, dal design moderno, sottile e comodi, aiutano a tracciare i propri progressi e porre obiettivi sportivi. Non solo, gli smartband sono contano i passi, le calorie, tracciano la qualità del sonno e alcuni persino il battito cardiaco. Insomma, sono molto più che orologi, sono dei fitness tracker che offrono una visione reale e precisa del proprio stile di vita, invogliando anche le più sedentarie a mettere in moto muscoli e ossa.

Se fino a qualche anno questo accessori erano dispositivi lussuosi e costosissimi, ora è possibile trovarne di validi e di qualità a prezzi decisamente abbordabili.

Xiaomi Mi Band 4C: lo smartband super economico

Con questo bellissimo smartband potete controllare la musica delle playlist preferite. Potete cambiare canzone ed alzare il volume in completa autonomia dal telefono mentre passeggiate o fate sport. Con Xiaomi Mi Band 4C potete conteggiare i passi, la distanza percorsa durante la giornata e le calorie bruciate. Inoltre, è dotato di 5 modalità sportive: all’aperto corsa, esercizio fisico, ciclismo, tapis roulant, camminata veloce. Lo trovate in sconto a soli 14,85 euro.

Amazfit Band 5 Smartwatch a un prezzo scontatissimo

Dotato di funzioni ancora più tech è Amazfit Band 5. Con esso potete parlare con Alexa, porre domande, ottenere traduzioni, impostare sveglie e timer, misurare la saturazione dell’ossigeno nel sangue e comprendere le condizioni fisiche con OxygenBeats. Davvero l’ideale per allenamenti intensivi e sport come maratone e allenamenti in palestra. Monitora con precisione i passi effettuati in tempo reale, la frequenza cardiaca, la distanza percorsa, il consumo di calorie e la qualità del sonno. Scontato del 44% a 24,99 euro.

Honor Band 5 Smartband

Honor Band 5 offre un costante monitoraggio della frequenza cardiaca in tempo reale grazie alla tecnologia TruSeen 3.5 . Con dozzine di algoritmi di ottimizzazione della scena di allenamento, basati sul monitoraggio intelligente della scena di allenamento fornisce centinaia di suggerimenti per stile di vita e fitness. Perfetto per dire addio alla pigrizia e rimettersi in forma.

OPPO Band Sport Tracker a metà prezzo

Elegante e sportivo, OPPO band sta benissimo a qualsiasi polso ed è leggerissimo e comodo. Il suo ampio display da 1” AMOLED è ben leggibile in ogni condizione di illuminazione. Equipaggiato con con 12 modalità di allenamento è in grado di seguire in ogni attività sportiva, dalla camminata allo yoga, ma senza scordare il nuoto. La batteria inoltre, assicura fino a 12 giorni di autonomia e si ricarica in appena 90 minuti. Quanto costa? 23,99 euro.

Huawei Band 6 con il cinturino rosa

Davvero ottimo è il Huawei Band 6, con cinturini di diversi colori. Dotato di ben 96 modalità di allenamento consente anche di controllare lo smartphone, consultare le chiamate e i messaggi in arrivo, controllare l’andamento del meteo, controllare la musica e scattare foto con il dispositivo del telefono, tutto dal polso. Completo di ogni funzione e in offerta a 34,99 euro.

Non serve spendere centinaia di euro per monitorare la propria salute e migliorare lo stile di vita con fitness e sport. Questi smartband sono tutto ciò che vi serve per avere un quadro generale e abbattere la sedentarietà, così rimettersi in forma e stare meglio sarà ancora più facile.