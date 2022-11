Smart meter: il contatore intelligente per risparmiare sulla bolletta: come funziona e dove comprarlo

Fonte: iStock Lo strumento indispensabile per monitorare i consumi

L’aumento dei costi per l’energia elettrica è un vero problema, soprattutto ora che arriva l’inverno e tutti andremo a consumare inevitabilmente un po’ di più. C’è un modo per tenere sotto controllo ciò che spendiamo e per risparmiare sulla bolletta? La risposta è lo smart meter: piccolo congegno super efficace, aiuta a monitorare i consumi e ad aumentare la nostra efficienza energetica. Vediamo come funziona questo contatore intelligente e quale acquistare.

Smart meter, i migliori da acquistare online

Economico, semplice e molto intuitivo: il misuratore Zaeel permette di controllare i consumi di un particolare elettrodomestico, basta interporlo tra la sua spina elettrica e la presa di corrente a muro. È dotato di un grande schermo dove vengono riportati i dati principali, come la potenza e i kw consumati, così potrai sapere in tempo reale qual è la spesa che sostieni quotidianamente per ogni singolo apparecchio collegato alla corrente.

Offerta Smart meter Zaeel Piccolo e compatto, tiene sotto controllo il consumo di un singolo elettrodomestico

Anche lo smart meter Besvic può misurare i consumi di un solo elettrodomestico: se vuoi scoprire quanto costa tenere accesa la stufetta quando rientri in casa, questa è la soluzione migliore. Ha un display LCD retroilluminato, è dotato di 7 modalità di monitoraggio e anche di protezione da sovraccarico, interrompendo immediatamente l’erogazione di energia. Sarà molto più facile controllare gli sprechi e ridurre i costi della bolletta.

Smart meter Besvic Il tuo miglior alleato contro gli sprechi energetici

Se invece hai bisogno di tenere sotto controllo i consumi generali dell’intero appartamento (o del tuo ufficio), bisogna optare per qualcosa di più professionale. Lo smart meter monofase Hilitand, installato al contatore elettrico, misura in tempo reale la quantità di kw utilizzata dai vari elettrodomestici, per fornire uno strumento in più a chi vuole ridurre i costi. Il display mostra sia il consumo energetico temporaneo, resettabile a piacimento, che quello totale.

Offerta Smart meter monofase Hilitand Utile per monitorare i consumi totali in casa, si installa in un attimo ed è super intuitivo

Lo smart meter trifase Orno è ottimo per le realtà più grandi, ma anche per le abitazioni vecchie che consumano di più. Ha 3 diverse modalità di misurazioni ed è molto preciso, aiutando così a gestire gli eventuali sprechi di energia elettrica. È un pochino più ingombrante dei precedenti, ma funziona in maniera perfetta e ha un ottimo rapporto qualità/prezzo, cosa che ha convinto molti utenti a provarlo.

Smart meter trifase Orno Mai più sprechi di energia: ecco come monitorare i consumi

Se vuoi un contatore intelligente con una marcia in più, non ti resta che provare lo smart meter monofase eMylo. Collegato all’impianto elettrico, aiuta non solo a tenere sotto controllo i consumi, ma persino ad interagire con i tuoi elettrodomestici. Non devi far altro che connetterlo al wi-fi e potrai accedervi da remoto con l’app del tuo smartphone (o tramite Alexa e Google Home). Il primo passo per una casa domotica e a risparmio energetico.

Smart meter monofase eMylo Collegalo al wi-fi e avrai sempre sotto controllo i tuoi elettrodomestici, anche a distanza

Come funziona lo smart meter

Gli smart meter sono ormai sempre più utilizzati in casa, perché permettono di monitorare in maniera puntuale i consumi energetici di un singolo elettrodomestico o dell’intero impianto elettrico. Tanti sono i vantaggi nell’installare uno di questi apparecchi: potrai avere sotto controllo la spesa per l’energia elettrica, migliorando così la tua consapevolezza sugli sprechi e agendo per rendere la tua abitazione più efficiente. Inoltre potrai effettuare una lettura in tempo reale, per ridurre i costi in bolletta. Senza contare che, tenendo d’occhio i consumi, potrai renderti conto in maniera rapida se si verifica una perdita e correre immediatamente ai ripari.

