Skincare detox: 5 prodotti da acquistare (e da usare) per purificare la pelle

Fonte: iStock I prodotti per una skincare detox perfetta

Skincare detox: questa è la parola d’ordine se vogliamo avere una pelle luminosa e idratata. La cute è come una spugna che assorbe lo stress, la polvere, l’inquinamento e i cambiamenti climatici, quindi non c’è da stupirsi se può apparire spenta, grigia e opaca. Per scacciare la spiacevole sensazione di avere un aspetto poco curato devi detergere, purificare e idratare la pelle. Come? Con una skincare detox attenta e con prodotti specifici che ti accompagneranno in ogni fase della beauty routine per un risultato brillante e più giovane.

Il primo passo è purificare la pelle

Dopo una giornata fuori casa, la prima cosa da fare è rimuovere i residui di trucco e l’inquinamento accumulato sulla pelle. Il detergente Hydro Boost Acqua-Gel ha una formula innovativa che si attiva con l’acqua. Devi semplicemente applicarlo sul viso e farlo penetrare nei pori compiendo movimenti circolari. In questo modo la schiuma eliminerà le impurità e avrai una cute pulita e idratata grazie alla presenza dell’acido ialuronico. Perfetto anche per pelli sensibili, non ostruisce i pori ma regala un risultato morbido ed elastico al tatto.

Esfoliare è il secondo passaggio della skincare detox

Per una skincare detox a regola d’arte è importante eliminare le cellule morte e per farlo devi inserire nella tua beauty routine l’esfoliante Paula’s Choice. Il prodotto si assorbe facilmente ed è indicato per chi ha la pelle mista (grassa e normale) perché penetra in profondità e rimuove anche i brufoli e i punti neri. L’esfoliante, poi, aiuta a migliorare la microcircolazione e a rinnovare gli strati cutanei superficiali, per preparare la pelle ai successivi trattamenti di bellezza e avere un risultato sano e purificato.

Il tonico è il terzo passaggio da compiere

Una volta dilatati i pori devono essere richiusi per non rischiare di stressare la cute: ecco perché devi avere a portata di mano il tonico astringente Thayers. Il terzo e fondamentale passaggio della skincare detox riequilibra il ph della pelle e le dona luminosità. Il prodotto realizzato con una formulazione vegana a base di aloe vera e amamelide biologiche lenisce e idrata anche perché è privo di alcool. Devi semplicemente applicarlo la mattina e la sera picchiettandolo delicatamente e lasciarlo asciugare per farlo assorbire bene.

La crema idratante per un risultato ancora più luminoso

La pelle per essere bella e luminosa deve essere idratata ma a causa dello stress non sempre lo è naturalmente. Nella skincare detox quindi non può mancare la crema nutriente SatinNaturel a base di ingredienti naturali come l’aloe vera perfetta per idratare in profondità, l’acqua di cocco, il burro di cacao ricco di nutrienti che agiscono sui vari strati della cute e l’olio di argan che con le sue vitamine restituisce una pelle splendida. Ideale anche contro le rughe, il segreto della crema è l’acido ialuronico che oltre a eliminare i segni del tempo restituisce elasticità. Adatta sia di girono che di notte, ti basterà applicarla sulla pelle e massaggiarla fino a quando sarà assorbita.

Migliorare la salute della pelle con l’integratore

La skincare detox serve a migliorare l’aspetto della pelle e un aiuto arriva anche dall’integratore alimentare Goovi. Il prodotto con ingredienti naturali ha una formula vegana a base di viola del pensiero e fumaria che aiutano a depurare l’organismo, mentre il tè verde matcha e il kiwi sono perfetti per regalare un’azione antiossidante. In poco tempo sarai libera dalle tossine e avrai una pelle riequilibrata e idratata.

