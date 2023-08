Skincare al caffè: i migliori prodotti per risvegliare e tonificare la pelle

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Sei una coffee addicted? In questo caso dovresti sapere che il caffè non si può solo bere, ma è anche l’ingrediente perfetto per una favolosa skincare routine. Questa bevanda energizzane e profumatissima infatti è formidabile per migliorare l’aspetto e la salute della pelle.

Skincare caffè: i prodotti migliori e da non perdere

La skincare caffè sfrutta le proprietà cosmetiche di questa bevanda. Le molecole di caffeina infatti sono degli stimolanti straordinari, ottime contro acne, rosacea e occhiaie. Antiossidante e vasocostrittore, il caffè stimola al meglio la circolazione, favorisce lo scambio intercellulare e aumenta la naturale produzione dell’acido ialuronico. Inserito come ingrediente in creme, scrub e contorno occhi, il caffè aiuta a contrastare il colore bluastro tipico delle occhiaie e funziona come un antinfiammatorio contro rosacea e acne.

Come funziona la skincare caffè? Si tratta di una coccola che sfrutta le proprietà del caffè, donando energia, migliorando il microcircolo ed eliminando eventuali rossori. Goditi la coffee skincare mentre sorseggi una buona tazza di caffè profumato, per coccolarti nel modo migliore.

Inizia con uno scrub a base di caffè che ti consentirà di eliminare le cellule morte ed esfoliare delicatamente la pelle, ritrovando la luminosità perduta in pochissimi istanti. Lo scrub è l’ideale per rendere l’epidermide più ricettiva e prepararla a ricevere gli altri prodotti. Si passa poi alla crema viso – sempre a base di caffè – e al contorno occhi per contrastare le occhiaie. Una o due volte a settimana (o prima di un evento importante) l’ideale sarebbe fare una maschera a base di caffè: prova quelle monouso, da applicare la notte, prima di andare a dormire, e rimuovere il mattino successivo.

Scrub al caffè

PraNaturals Scrub a caffè Esfoliante a base di polvere di caffè Arabica

A base di sali del Mar Morto e caffè, questo scrub è ricco di minerali e nutrienti come potassio, calcio e magnesio. Vegana e cruelty free, la formulazione di questo scrub è l’ideale per avere una pelle liscissima e priva di imperfezioni. Mentre la fragranza di caffè è super energizzante.

Ottima per eliminare le cellule morte dell’epidermide, la crema esfoliante al caffè consente non solo di ripulire la pelle, ma anche di migliorare l’assorbimento dei prodotti. Per sfruttarlo al meglio applica il gel sull’area interessata, inumidisci appena poi massaggia. Infine risciacqua e goditi una pelle morbidissima.

Maschera al caffè

KIKO Milano Energizing Face Mask Maschera Viso Idratante In Hydrogel Con Estratto Di Caffè

Voglia di una maschera? L’ideale per ottenere una pelle splendida e regalarsi la giusta carica. In hydrogel e monouso, questa maschera di Kiko contiene un estratto di caffè con proprietà energizzanti. L’ideale per godersi al meglio i suoi effetti? Conservarla in frigo.

Crema viso/corpo al caffè

Crema al caffè Lozione idratante quotidiana per pelli secche

La crema a base di caffè è l’ideale per energizzare la pelle e renderla favolosa in qualsiasi momento. Il formato poi è perfetto da portare in viaggio e conservare in valigia o in borsetta. Usa la crema ogni volta che sentirai la necessità di un boost di bellezza.

Contorno occhi al caffè

The INKEY List Crema occhi Crema occhi a base di caffeina

Occhi stanchi e gonfiore? La crema contorno occhi al caffè è la soluzione perfetta per completare la skincare e regalare al viso un aspetto riposato. La caffeina è un diuretico naturale, ottimo per eliminare la ritenzione idrica, una fra le cause principali di occhiaie.