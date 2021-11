Sex toys a meno di 50 euro da comprare con il Black Friday

Può capitare di annoiarsi un po’ sotto le lenzuola, soprattutto quando si sta insieme da molto tempo o quando non si ha un partner. Sia nella relazione di coppia che da soli, è importante fare di tutto per riscoprire il piacere: i sex toys sono una scelta divertente e sicuramente molto utile per portare un po’ di pepe nella nostra vita. E i prezzi imbattibili del Black Friday capitano proprio al momento giusto: ci sono alcune offerte proprio da non perdere.

Scopri tutte le offerte più convenienti del Black Friday!

Il piacere si tinge di Black

Il mondo dei sex toys ha rivoluzionato il modo in cui approcciarsi al sesso, sia quando si è da soli che quando si ha un partner. Quello del piacere è un tabù che finalmente stiamo pian piano abbattendo, e che non ci impedisce più di esplorare terre meno conosciute alla ricerca della felicità sotto le lenzuola. Sono tantissimi i sex toys che hanno ormai conquistato uomini e donne che amano sperimentare. Dai più classici a quelli decisamente originali, da quelli perfetti per ravvivare la vita di coppia agli immancabili per coloro che preferiscono trovare il piacere da soli: la scelta è vastissima.

Spesso, si rinuncia a trovare l’accessorio erotico perfetto per le proprie esigenze a causa del prezzo. Mai come in questo caso è infatti importante puntare alla qualità dei materiali, sia per un fattore di igiene che per vivere un’esperienza il più realistica (e piacevole) possibile. Ecco perché il Black Friday potrebbe rappresentare l’occasione giusta per concedersi un regalo piccante, per sé o per il proprio partner – e magari per tutti e due. Abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte di sex toys da non lasciarsi proprio sfuggire: ecco le proposte più interessanti. E non solo, perché le spese di spedizione sono gratuite se spendi più di 30€, mentre con una spesa superiore ai 50€ puoi avere anche un prodotto in omaggio!

I sex toys in offerta a meno di 50 euro

I sex toys sono utilissimi per dare un tocco di pepe ad ogni relazione: se vuoi accendere la fantasia con il tuo partner, il vibratore di coppia potrebbe essere un alleato davvero eccezionale. Con ben 10 funzioni di vibrazione e la ricarica USB, è un accessorio facile da usare e perfetto per ravvivare il sesso in ogni momento. Il suo design permette infatti di stimolare efficacemente sia il pene che il clitoride, garantendo il massimo piacere ad entrambi. Ora è scontato del 64%: dal prezzo di partenza di 59,95€, puoi pagarlo appena 21,72€.

Il vibratore è senza dubbio il più famoso sex toy al femminile, un vero must have per raggiungere sempre nuove vette di piacere. Se non lo hai mai provato, questo è davvero il momento giusto: Miss Pinky potrebbe diventare il vostro miglior amico sotto le lenzuola. Grazie alle sue due estremità curve e flessuose, offre una doppia stimolazione e ben 10 modalità di vibrazione. Oggi puoi averlo scontato del 50%, ad appena 24,98€ (prezzo di partenza 49,95€).

Moltissime donne (e anche tanti uomini!) sono sempre alla ricerca del punto G, per una stimolazione vaginale davvero intensa. Il vibratore G-Spot è l’ideale per sperimentare questa sensazione incredibile: la punta arrotondata e curva permette infatti di esplorare le zone erogene più nascoste, e con le sue 9 modalità di vibrazione potrai scegliere un’intensità crescente per vivere un’esperienza unica. Puoi ora acquistarlo in offerta a soli 25,69€, con uno sconto del 36% dal prezzo di partenza di 39,95€.

Lovetto è un sex toy innovativo e perfetto sia per i momenti di solitudine che per i giochi erotici di coppia. Si tratta di un ovetto vaginale vibrante dotato di un comodo telecomando per stuzzicare anche le serate più monotone, ovunque ti trovi. Puoi usarlo da sola, o affidare le tue emozioni al partner che potrà controllare a distanza l’intensità delle vibrazioni dell’ovetto (il telecomando ha un raggio d’azione di 10 metri). Il piacere è assicurato: acquistalo subito a soli 23,35€, scontato del 33% dal prezzo di partenza di 34,95€.

Il piacere non è solo femminile: anche gli uomini possono provare esperienze uniche, con qualche accessorio che incrementa l’intensità dell’orgasmo. È il caso di Ring of Love, un anello per il pene in morbido silicone che garantisce un massaggio piacevole. Può essere usato anche durante il rapporto sessuale, perché ha una vibrazione che permette di stimolare il clitoride e regala così una sensazione incredibile ad entrambi. Oggi è scontato del 30%, e puoi trovarlo ad appena 30,75€ (prezzo di partenza 43,95€).