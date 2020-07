I migliori set da manicure per mani impeccabili

editato in: da

La cura delle unghie è una vera e propria passione per moltissime donne: quando è possibile scegliamo di coccolarci affidando la bellezza delle nostre mani a una professionista della manicure ma molte decidono di cimentarsi in casa e di curare le proprie unghie da sole. Se è vero che per realizzare una manicure perfetta ci vuole molta pazienza, ma anche pratica e talento, è anche vero che sono assolutamente necessari gli strumenti giusti: sarebbe praticamente impossibile ottenere dei risultati soddisfacenti utilizzando strumenti inadatti o di cattiva qualità. Inoltre, le più esperte sono consapevoli del fatto che per ottenere delle unghie perfette è necessario adoperare un gran numero di appositi tool, in grado di svolgere ognuno una funzione specifica.

Mettere insieme un set da manicure professionale può essere un processo lungo e piuttosto costoso, tuttavia su Amazon sono disponibili set da manicure e pedicure già completi, che comprendono un gran numero di lime e scovolini in pratiche (e graziose) pochette da viaggio. Oltre ai set già composti è possibile anche acquistare set di lime e strumenti elettrici multiuso come le frese per unghie che consentono di effettuare un gran numero di operazioni con un gran risparmio di tempo e di fatica. Per chi non rinuncerebbe mai alla manicure con il gel sono in vendita on line anche dei fornetti professionali che permetteranno di eseguire una manicure perfetta direttamente a casa.

Set per manicure BeyCare

Per chi è alle prime armi e sta approcciando da poco al mondo della manicure e della pedicure questo piccolo set composto da otto strumenti è davvero perfetto. Il cofanetto rigido assomiglia a una raffinata custodia per occhiali completamente foderata in tessuto rosa, praticissimo da tenere in borsetta o in valigia. All’interno si allineano otto strumenti differenti, tra cui un paio di forbicine, duce clipper (uno dritto e uno angolato) e ben cinque tool per la pulizia delle unghie e l’eliminazione delle cuticole. Ogni strumento presente all’interno del set è realizzato in acciaio inox, facile da pulire e da disinfettare e altamente resistente alla ruggine. Il prezzo è assolutamente interessante per un set completo di questa qualità, scoprilo subito su Amazon.

Set da manicure Nuonove

Nuonove presenta un prodotto da viaggio in una custodia rigida rosa pastello in pelle sintetica. Anche in questo caso il cofanetto sceglie una nuance rosa polvere che viene ripresa in maniera estremamente raffinata anche dalle impugnature degli strumenti, che quindi risultano perfettamente coordinati alla custodia. Il numero di strumenti è molto maggiore rispetto a quelli proposti da BeyCare: in questo caso parliamo di ben diciotto strumenti che spaziano in una vasta serie di utilizzi: si va dalla cura della bellezza di mani e piedi fino alla pulizia delle orecchie e della pelle del viso.

In questo set sono presenti ben tre clipper per tagliare le unghie: uno più robusto per le unghie dei piedi e due per tagliare le unghie delle mani, con due diversi tipi di angolazione. A questi si aggiungono due forbicine e una tronchesina più una serie di dodici strumenti per la gestione delle cuticole e di altre imperfezioni, alcuni dei quali hanno una doppia funzione. Anche per questo set si può contare su lame e strumenti resistenti alla ruggine poiché realizzati in acciaio inossidabile. Scopri quanto costa su Amazon.

Set per manicure NNNQO

Un piccolo e adorabile set per manicure e pedicure di altissima qualità e firmato Hello Kitty è il regalo perfetto per una ragazza o una giovane donna che ha fatto della cura delle unghie uno dei suoi rituali di bellezza. Questo set, che si compone di un numero ridotto di strumenti, ha scelto come punto di forza l’altissima qualità dei materiali utilizzati per la realizzazione di tutti i tool presenti all’interno del kit.

Il produttore fornisce addirittura una garanzia a vita per coloro che scelgono di acquistare questo kit. Tutti gli strumenti sono realizzati in acciaio inossidabile di prima scelta mentre la custodia è realizzata in similpelle. All’interno della custodia si trovano due tagliaunghie, un paio di forbicine, quattro strumenti doppia funzione, per un totale di otto tool differenti. Acquista questo set su Amazon per ottenere la garanzia a vita e la sostituzione in caso di problemi.

Set di lime professionali

Chi conosce a fondo la nail art sa perfettamente quanto siano importanti le lime per rifinire il lavoro conferendo omogeneità e lucentezza al margine e al corpo dell’unghia. Questo set comprende ben dodici lime dalla forma differente: dritta, curva, a diamante, rettangolare e a mezzaluna. Ogni lima presenta sui due lati una grana 100 (adatta per modellare la forma delle unghie) e una grana 180 (molto più adatta della precedente per lucidare il gel). Fanno parte del set anche delle lime sottili con anima in plastica, concepite per lavorare con precisione il margine delle unghie e ottenere un risultato davvero professionale. Questo set di lime (puoi comprarlo a questo link su Amazon) è perfetto per completare un set da manicure e pedicure professionale.

Set per smalti in gel

La nail art ha fatto passi da gigante negli ultimi anni. L’utilizzo del gel ha permesso alle nail artist di esprimere le potenzialità infinite della decorazione per unghie e molte si sono convinte di poter ottenere risultati professionali solo in un salone di bellezza. Fortunatamente invece è possibile acquistare strumentazioni professionali che permetteranno di ottenere risultati perfetti anche in casa, con un risparmio notevole. Questo fornetto per unghie si serve di una lampada led che può essere utilizzata anche in modalità UV.

Il fornetto, che può essere utilizzato sia per le unghie dei piedi sia per quelle delle mani, presenta un pannello magnetico removibile che permette una pulizia rapida ed efficace. Nel pacchetto è compreso anche un piccolo kit professionale di strumenti per la cura delle unghie: lime, scovolini e distanziatori per le dita. Una garanzia speciale permette ai clienti che acquistano il prodotto su Amazon di ottenere una lampada di ricambio in sole 24 ore se la lampada acquistata insieme al fornetto dovesse presentare problemi di funzionamento.

Lucidatore elettrico per unghie perfette

Quando lime e olio di gomito non bastano, per ottenere risultati di nail art davvero professionali, in maniera rapida e con il minimo sforzo, ci si può affidare ai lucidatori elettrici a penna. Si tratta di piccoli strumenti portatili, solitamente alimentati a batterie, che permettono di effettuare una serie di operazioni su unghie naturali o artificiali, sia dei piedi sia delle mani.

Oltre a lavorare la superficie dura dell’unghia, le varie testine intercambiabili che corredano questo strumento sono perfette per rimuovere i residui di smalto vecchio, lucidare lo smalto appena applicato, eliminare le cuticole e la pelle morta, limare i calli ed eliminare tutti i piccoli inestetismi del piede.

Questo strumento è perfetto per coloro che si sono avvicinate già da qualche tempo alla nail art e che credono sia giunto il momento di fare un salto di qualità: per scoprire tutti i dettagli del prodotto e il prezzo controlla questo link Amazon.

Penna multiuso Shirlyzee per unghie

Più versatile dello strumento appena proposto, la fresa per unghie Shirlyzee presenta ben 11 testine intercambiabili che consentono di eseguire letteralmente ogni trattamento possibile su unghie naturali o artificiali, delle mani o dei piedi. Utilizzando le varie testine sarà possibile preparare le unghie al nuovo trattamento, rimuovendo residui di smalto o di gel, nonché cuticole e pelle morta. La possibilità di regolare la velocità dello strumento a seconda delle proprie esigenze ne potenzia la versatilità: potrà essere usato alla massima velocità per eliminare calli e pelle morta dai talloni e dalla pianta dei piedi, mentre a una velocità più moderata si trasformerà in uno strumento di precisione per limare e perfezionare le unghie delle mani.

Il prodotto viene venduto in una comodo astuccio iridescente che permette di tenere in ordine e trasportare con pochissimo sforzo l’intero set di strumenti. Assolutamente da segnalare, infine, la possibilità di ricaricare la fresa attraverso un qualsiasi presa USB, grazie al pratico cavo compreso nel prezzo. Uno strumento insostituibile, che arriva direttamente a casa: controlla il prezzo su Amazon.

Cura delle mani per lui: set manicure da uomo

Chi ha detto che la cura e la bellezza delle mani sono una prerogativa esclusivamente femminile? Sempre più uomini prestano la massima attenzione nel curare le proprie unghie: ecco un set perfetto come idea regalo per un uomo che è sempre in viaggio ma non lascia assolutamente nulla al caso.

I colori saranno sicuramente graditi al pubblico maschile: il set NNNQO arriva infatti in un astuccio rosso e nero con una scritta d’effetto sulla parte frontale.

Gli strumenti contenuti al suo interno non sono moltissimi ma sono ergonomici, di altissima qualità e garantiti a vita dal produttore. Alcuni strumenti contenuti nel set sono specifici per la cura dei piedi ed è presente nella serie di tool anche una pinzetta per le sopracciglia. Davvero il regalo perfetto per un uomo perfetto: scopri quanto costa su Amazon.