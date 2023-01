Il segreto della pelle luminosa di Jennifer Aniston è una maschera glow che tutte le star amano

Fonte: IPA Jennifer Aniston, il segreto della sua pelle luminosa

Pori dilatati, piccole imperfezioni e pelle spenta possono farti sentire a disagio e fuori posto, rendendo persino difficile aggiustare il tutto con il make up: ma come fanno le star ad avere sempre una pelle luminosa e perfetta? Questa volta, a svelarci il suo segreto è Jennifer Aniston. È tutto in una maschera-scrub che rimuove le cellule morte, nutre e idrata a fondo e minimizza ogni imperfezione. Vediamo di cosa si tratta.

GlamGlow, la maschera viso amata da Jennifer Aniston

Il tempo, per lei, sembra non passare: nonostante gli anni ’90 siano ormai lontani, Jennifer Aniston non ha perso un briciolo del fascino che aveva sul set di Friends, quando ha conquistato milioni di persone in tutto il mondo. Ancora oggi, dopo aver superato i 50 anni, riesce ad essere sempre radiosa su ogni red carpet. Il suo segreto di bellezza? A quanto pare, si cela in una semplice maschera per il viso. Si chiama GlamGlow ed è diffusa in due versioni, entrambe super efficaci per rimuovere le impurità e rendere la pelle immediatamente più levigata e luminosa.

Offerta GlamGlow Youth Mud, la maschera amata da Jennifer Aniston Un prodotto eccellente per rimuovere le impurità: la pelle è sin da subito più luminosa e levigata

Amata da tantissime star del calibro di Natalie Portman, Miley Cyrus e Jennifer Aniston (e persino da alcuni degli uomini più affascinanti di Hollywood, come Denzel Washington e Keanu Reeves), la maschera-scrub Youth Mud di GlamGlow è un vero portento. È adatta a tutti i tipi di pelle, anche a quelle più sensibili, offrendo un trattamento stimolante che aiuta a rinnovare la cute e ad eliminare le cellule morte sin dalla prima applicazione. Senza contare che, grazie ai suoi ingredienti naturali, migliora subito la produzione di collagene per una pelle più elastica e compatta, priva di imperfezioni.

La sua texture è simile ad un fango arricchito da microparticelle che donano un effetto scrub: l’esfoliazione è il primo passo per una pelle più morbida e luminosa, completamente rinnovata. GlamGlow è formulata con fanghi delle coste francesi, pietra pomice, minerali vulcanici e ingredienti antiossidanti (tra cui foglie di menta e foglie di tè verde). Basta applicarne un sottile strato sul viso e sul collo, evitando il contorno occhi, e lasciar agire per circa 10 minuti, durante i quali è possibile sentire un senso di formicolio e di calore. Una volta rimossa la maschera, la pelle apparirà immediatamente liscia e radiosa.

Offerta GlamGlow Youth Mud La maschera-scrub per una pelle perfetta, come quella delle star

Le maschere viso GlamGlow, per una pelle perfetta

GlamGlow ha creato una linea di maschere per il viso che ha conquistato tantissime dive di Hollywood. La Youth Mud, quella più amata da Jennifer Aniston, ha un prezzo di poco più di 20 euro: ne basta però pochissima da stendere sul viso e sul collo, per vedere i suoi effetti quasi miracolosi. Ed essendo spesso in offerta su Amazon, puoi fare scorta quando vuoi per non rimanere mai più senza.

Se la Youth Mud di GlamGlow ha avuto così tanto successo tra le star, non si può certo dire che la versione Super Mud sia da meno. Dal gradevolissimo odore di eucalipto, questa maschera è ancora più potente: merito della formulazione arricchita con sei idrossiacidi AHA e BHA, che sono degli ottimi esfolianti e migliorano visibilmente lo stato della pelle, anche contro i danni dell’esposizione solare. La maschera scrub contiene anche carbone attivo, ottimo per purificare la cute e rimuovere ogni minima impurità. È l’ideale soprattutto per le pelli da miste a grasse, a tendenza acneica e caratterizzate da pori molto dilatati.

