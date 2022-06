Il segreto delle labbra rimpolpate e sensuali di Gigi Hadid costa meno di 6 euro

Il segreto per un look perfetto è avere labbra definite e carnose in grado di regalare un aspetto fresco ed elegante. Lo sa bene Gigi Hadid che ama condividere i suoi segreti di bellezza sia sui social che nelle interviste. Nella sua routine non manca mai il lucidalabbra, ma con una marcia in più! Oltre a essere alla portata di tutti, bastano poche passate del prodotto preferito dalla modella di origine statunitense per avere labbra carnose e piene.

Labbra da replicare ASAP con il lucidalabbra di Gigi Hadid

Recentemente apparsa al Met Gala di New York, Gigi Hadid ha sfoggiato un make up da sogno impreziosito da labbra bicolore ombré dall’effetto lacca. È il chiaro segnale che la modella americana punta tutto su una bocca seducente e d’effetto. Ad aiutarla in questo senso è il lucidalabbra Lifter Gloss di Maybelline che si può trovare attualmente in offerta con uno sconto del 40%, quindi a un prezzo alla portata di tutti e che ci garantirà un risultato impeccabile. Perché? Perché l’ingrediente principale di questo lucidalabbra è l’acido ialuronico, prezioso alleato della pelle, che è in grado rendere le labbra più morbide e idratate.



Il lipstick preferito da Gigi Hadid è a base di sfere di acido ialuronico disidratato in grado di dare nuovo volume alla bocca, riuscendo allo stesso tempo a valorizzarne i contorni.

Tra l’altro è anche semplicissimo da stendere con l’applicatore XL: non dobbiamo fare altro che partire dal centro delle labbra per poi spostarci ai lati e infine definire i contorni.

La texture mai appiccicosa, permette di avere con una sola passata labbra seducenti e luminose pronte a farci brillare come se fossimo su una passerella.

Le proprietà dell’acido ialuronico

Il Lifter Gloss di Maybelline disponibile a poco più di 6 euro grazie all’imperdibile offerta online, pur essendo economico ha al suo interno un ingrediente prezioso come l’acido ialuronico.



Questa sostanza viene prodotta naturalmente dal nostro organismo per rendere la pelle più idratata e proteggere i tessuti. Nel corso degli anni è diventato uno degli ingredienti principali dei prodotti cosmetici. Non è raro trovarlo all’interno di integratori, sieri per la pelle e filler. Inoltre, va ad arricchire prodotti base del make up come fondotinta e rossetti, per non parlare della skincare visto che troviamo questo acido in maschere e creme. Ma come agisce esattamente? L’acido ialuronico ha la capacità di dare tono ai tessuti trattenendo acqua e mantenendo l’idratazione della pelle sempre molto alta.

La beauty routine di Gigi Hadid

L’importanza dell’utilizzo quotidiano dell’acido ialuronico è confermata dalla beauty routine di Gigi Hadid che, come visto, non rinuncia mai a labbra carnose e non esce di casa senza essersi assicurata di avere sempre con sé il suo lucidalabbra preferito. La modella americana, vera e propria icona di bellezza, ha sottolineato più volte come non sia necessario spendere una fortuna per prendersi cura della propria pelle. Gigi Hadid infatti predilige prodotti naturali ed economici, ma sempre di qualità come il Lifter Gloss di Maybelline, il lipstick che tutte possiamo acquistare per avere delle labbra a prova di bacio!



