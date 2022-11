Il segreto di Jennifer Garner per una pelle giovane ed elastica costa solo 15 euro

Fonte: Getty Images La crema idratante preferita da Jennifer Garner

A 50 anni Jennifer Garner è una delle attrici più belle con un fascino indiscusso e il suo segreto di bellezza che le dona un aspetto senza età, sta tutto nella crema Neutrogena Hydro Boost Gel.

Il brand a cui si affida da anni e di cui è diventata ambasciatrice non solo si contraddistingue per l’efficacia, ma anche per un prezzo alla portata di tutti. La crema infatti può essere acquistata a meno di 15 euro e il risultato è una pelle dall’aspetto più sano e giovane.



L’efficacia dell’acido ialuronico

Jennifer Garner è da sempre attenta al benessere della sua pelle perché per l’attrice americana prendersi cura della cute vuol dire stare bene con sé stessa senza ricorrere ad altro. La star di Hollywood da anni si affida al marchio Neutrogena e proprio la crema Hydro Boost è diventata il suo prodotto preferito.

Il gel a base di acido ialuronico favorisce il riempimento immediato delle micro rughe mantenendo al contempo la pelle fresca e rimpolpata. Un bel traguardo per una cinquantenne orgogliosa della sua età e di mostrare il suo aspetto giovane grazie alla crema idratante. L’acido ialuronico, infatti, si trova naturalmente nella pelle, ma con il passare degli anni tende a diminuire sempre di più e a sparire lentamente. L’ingrediente principale presente nella crema Hyro Boost è pronto a rimpolpare la cute e a regalare un effetto morbido e vellutato.

La pelle è libera di respirare

Quello che ha conquistato Jennifer Garner tanto da far diventare la crema idratante il suo “mai più senza” della skincare routine è la presenza all’interno del gel di altri ingredienti che hanno un’effetto immediato e fanno la differenza. Il corso del tempo e le condizioni atmosferiche possono influire negativamente sull’aspetto della pelle, ma grazie a ingredienti come la glicerina e il dimeticone è possibile prevenire la perdita naturale di umidità.

Oltre che per la sua efficacia la star di Hollywood è stata letteralmente conquistata da una caratteristica unica del prodotto. La crema in gel infatti, è senza olio, senza profumo, senza coloranti e non comedogenica: questo vuol dire che il prodotto non ostruisce i pori, ma lascia la pelle libera di respirare.

La crema che ha conquistato le star

Jennifer Garner non è la sola star ad amare questa crema, anche Kerry Washington è una sua grande fan. Come ha dichiarato l’attrice, è da tutta la vita che combatte con la pelle secca ed è sempre andata alla ricerca di un prodotto che le regalasse la giusta idratazione. Da quando ha incontrato Neutrogena Hydro Boost non riesce più a farne a meno e proprio grazie alla presenza dell’acido ialuronico, ha detto per sempre addio a questo suo problema. In casa però non è l’unica a utilizzarla, tutta la famiglia è pazza di questa crema, diventata un must have anche nella routine dei figli e del marito Nnamdi Asomugha.

Applicata la mattina e la sera, basta stendere la crema sul viso, massaggiarla e si assorbe rapidamente lasciando la pelle asciutta e senza alcun residuo. Quindi inserirla nella tua skincare routine ti permetterà di avere un aspetto da vera star, dire addio alle piccole rughe e non preoccuparti per il tuo portafoglio perché costa meno di 15 euro.

