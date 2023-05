È stato svelato il segreto di bellezza di Lady D. E puoi averlo anche tu

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA

Il segreto di bellezza di Lady D? Una crema all’olio d’oliva! Icona intramontabile e trend setter, la Principessa del Galles è ancora oggi un simbolo incontrastato di bellezza naturale. Impossibile non restare colpiti dal suo incarnato perfetto e luminoso che la faceva apparire sempre perfetta. Diana infatti amava prendersi cura della sua pelle, utilizzando una crema creata apposta per lei. Un concentrato di antiossidanti e vitamine a base di olio extravergine d’oliva.

Lady D infatti conosceva bene i benefici di questo ingrediente, tanto buono sulla tavola quanto efficace sulla pelle. L’olio evo è infatti un vero e proprio elisir grazie a sostanze come la vitamina E, che contrasta l’azione dei radicali liberi, gli acidi oleici che regalano una pelle morbidissima, la vitamina A, che favorisce la rigenerazione cutanea, e i polifenoli che proteggono dall’azione degli agenti atmosferici.

Le migliori creme all’olio d’oliva

Texture soffici, efficacia comprovata e profumazioni deliziose: le creme all’olio d’oliva sono studiate per donare comfort e una pelle splendida. Scegli quella che fa per te in base alle tue necessità dalla migliore contro la pelle secca a quella più adatta per contrastare la couperose.

Se hai la pelle secca e sensibile

SOS pelle secca? Prova questa crema intensiva all’olio d’oliva, con una formulazione profumatissima ed efficce per nutrire e idratare l’epidermide. L’alta concentrazione di retinolo, insieme all’olio d’oliva, accelera il processo naturale di rinnovamento cellulare nella pelle, mentre mandorla, avocado e germe di grano prevengono la secchezza. I risultati si vedono sin dalla prima applicazione e sono davvero eccezionali. In più la crema è arricchita con estratti di limone che regalano un profumo mediterraneo straordinario.

Se hai la couperose

Couperose è un fastidioso inestetismo cutaneo che colpisce alcune aree del viso causando arrossamenti, prurito e bruciore. Per curarla e prevenirla si può utilizzare una crema bio all’olio d’oliva. Questa crema è leggerissima e delicata, l’ideale per idratare al massimo la pelle del viso, risvegliare il colorito e uniformare l’incarnato, prevenendo i rossori. La profumazione è delicatissima e 100% di origine naturale, la texture impalpabile e adatta a tutti i tipi di pelle. Il boost in più lo regala il burro di karitè BIO che crea una barriera protettiva per l’epidermide.

Se cerchi un prodotto BIO

Vuoi un prodotto totalmente BIO? Prova questa crema che unisce l’azione dell’olio d’oliva con quella della bava di lumaca. Perfetta da usare sia di giorno che di notte, questa crema è totalmente Made in Italy. La bava di lumaca contrasta le rughe e i segni del tempo, mentre l’olio extravergine d’oliva BIO è ricco di Vitamina E, fenolici, clorofilla e fitosteroli con un’azione antiossidante e antinfiammatoria. In più la crema viene prodotta in modo cruelty free: la bava di lumaca infatti viene prelevata per caduta senza nessun danno per le chiocciole.

Se vuoi un antirughe

Con una texture soffice e un’alta efficacia, questa crema all’olio d’oliva è un concentrato antiossidante ideale per distendere le rughe e cancellare i segni del tempo. La sua formulazione infatti è ricca di polifenoli antiossidanti, ideali per una pelle del viso tonica e un colorito radioso. In più si assorbe rapidamente senza lasciare residui.

Se vuoi un kit completo

Con una texture ricca e intensiva, questo kit all’olio d’oliva biologico è il segreto per una pelle elastica e stupenda. Il kit comprende due creme: una per il corpo e l’altra per il viso. L’ideale da portare in viaggio per fare il pieno di bellezza grazie anche a una formula cruelty free e con ingredienti selezionati biologici.