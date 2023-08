Frigorifero: tutto quello che devi sapere prima di comprarlo

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Fonte: iStock Come scegliere il nuovo frigorifero

L’acquisto di un nuovo frigorifero richiede sempre particolare attenzione: visti gli elevati costi di questi prodotti, è bene fermarsi a valutarne con cura le caratteristiche – evitando di fare una scelta d’impulso – per essere sicuri di portare a casa il modello giusto per le nostre esigenze. Come fare? Ecco qualche consiglio utile per aiutarti a scegliere il tuo nuovo frigorifero.

Come scegliere il frigorifero migliore?

Quando si tratta di acquistare un nuovo frigorifero, è bene prestare attenzione alle caratteristiche che questo elettrodomestico ti offre. Difficile non perdersi nella giungla dei tantissimi modelli che si possono trovare in commercio: come districarsi? Innanzitutto, il prezzo non deve essere il motivo principale del tuo acquisto. Una buona offerta, infatti, non significa necessariamente un buon affare: potresti accaparrarti un prodotto scontatissimo, che però si rivela assolutamente inadeguato alle tue esigenze o addirittura non corrispondente a quanto pubblicizzato.

Per scegliere bene il frigorifero, è importante valutare con cura i suoi consumi e le prestazioni che esso offre. Come anche per gli altri elettrodomestici (tra cui la lavatrice), dovresti orientarti principalmente su un modello con etichetta energetica di classe A+ o superiore. Questo ti permette, a fronte di un maggior costo iniziale, di ottenere fin da subito un risparmio di energia, tagliando così sui consumi delle tue prossime bollette – e facendo del bene all’ambiente. Ma la classe di efficienza non è l’unica qualità da valutare prima di un acquisto.

Dalla capacità (che si misura in litri) alla tipologia di raffreddamento impiegato, sono diversi i fattori da tenere in considerazione. e naturalmente bisogna valutare quali siano le esigenze in fatto di freezer: oggigiorno sono moltissimi i frigoriferi combinati, ed è ampia la scelta tra le diverse disposizioni e la capienza dello spazio riservato al congelatore. Insomma, mai come quando si tratta di acquistare un nuovo frigorifero è necessario fare un ragionamento ponderato. Vediamo alcune delle caratteristiche principali da tenere sott’occhio e i modelli migliori da comprare.

Frigoriferi No Frost

Ormai da diversi anni la maggior parte dei frigoriferi in commercio sfrutta la tecnologia No Frost, che previene la formazione di brina e mantiene la temperatura costante. Ciò è utile non soltanto per una migliore conservazione dei cibi, ma anche per evitare che si creino muffe e cattivi odori. Senza contare che ti libererà una volta per tutte di quella faticosissima operazione di sbrinamento che periodicamente andrebbe effettuata, se si possiede un vecchio modello. Niente più manutenzione, se non la consueta pulizia – igienizzare il frigorifero è fondamentale, ed è per questo che bisogna farlo nel modo giusto.

Per quanto riguarda i frigoriferi combinati, esistono due diversi sistemi: il Total No Frost prevede l’impiego della tecnologia anti-brina sia nel vano frigorifero che nel vano congelatore, mentre il Partial No Frost la utilizza invece solamente per il freezer. In base a cosa dovresti effettuare la scelta? L’unico svantaggio della tecnologia No Frost è che tende a seccare un po’ troppo gli alimenti freschi: per ovviare a questo problema, basterà riporre i cibi in un contenitore ermetico o semplicemente coprirli con della pellicola trasparente.

Offerta Frigorifero LG Total No Frost Mai più brina nel tuo frigo: la tecnologia alla portata di tutte le tasche

Frigoriferi compatti

Un altro fattore da considerare, nella scelta del frigorifero, è l’ingombro. Tutti vorremmo un elettrodomestico XXL, per poter conservare alimenti in gran quantità senza più preoccupazioni, ma c’è chi si trova a fare i conti con uno spazio ridotto. Il frigorifero compatto CHiQ ha una capacità di ben 157 litri, ma anche un design moderno che permette di risparmiare spazio e avere dunque un ingombro ridotto. Alto appena 144 cm, è l’ideale per chi vuole sfruttare la base superiore come piano d’appoggio e recuperare così un angolo preziosissimo in una cucina di ridotte dimensioni.

Frigorifero compatto CHiQ Dimensioni ridotte e grande capacità, per non dover rinunciare a niente

Frigoriferi side by side

All’estremo opposto, c’è chi invece problemi di spazio proprio non ne ha: i frigoriferi side by side sono allora un’alternativa elegante e moderna al classico modello combinato, che vede il vano congelatore posizionato sotto o sopra rispetto a quello frigo. Samsung, con la linea Air Space serie 8000, propone un modello dalle linee pulite e dalla grande capacità (ben 652 litri). Sfruttando le migliori tecnologie attualmente disponibili, offre davvero tantissimi vantaggi: ad esempio, la funzione Smart Converter permette di trasformare il vano freezer in frigorifero, per avere un maxi spazio a disposizione. Inoltre è totalmente personalizzabile, potendo mettere in modalità off uno dei due vani per un maggior risparmio energetico.

Frigorifero side by side Samsung Un frigorifero completamente personalizzabile, per soddisfare ogni esigenza

Frigoriferi monoporta

L’occhio vuole la sua parte, e se ami le linee semplici e pulite sicuramente apprezzerai un frigorifero monoporta. Che cosa significa? Stiamo parlando di modelli dotati di un unico portello, suddivisi solo internamente tra vano frigo e vano congelatore. Per il resto, offrono le stesse identiche funzioni di un normale frigorifero. Quello proposto da Hisense è ultra compatto, perfetto per chi non ha molto spazio: con una capacità di 165 litri, ti permette di conservare i tuoi cibi senza un grande ingombro.

Frigorifero monoporta Hisense Design dalle linee pulite e ultra compatto, per chi non ha molto spazio

Frigoriferi colorati

Anche se l’impatto visivo è decisamente più gradevole, i frigoriferi di design si pagano (cari!), ma solo per un fattore estetico. Generalmente un elettrodomestico color inox (o rosso, per esempio) ha un costo maggiorato di quasi 100€ rispetto allo stesso elettrodomestico nel classico color bianco. Ricorda inoltre che il frigorifero, se messo a vista, è a rischio di graffi e botte accidentali continue: basti pensare alle calamite che di solito attacchiamo al portello, oppure a tutte quelle volte che, passando l’aspirapolvere, per sbaglio sbattiamo contro l’anta del frigo.

Negli elettrodomestici colorati i graffi sono molto più evidenti: valuta con attenzione se acquistarne uno colorato sia davvero così necessario. Se proprio non vuoi farne a meno, la scelta è davvero ampia. Ad esempio, FrigeluX è un frigorifero combinato con capacità di 255 litri, dal bellissimo colore rosso fuoco: sicuramente non passerà inosservato nella tua cucina. Il suo aspetto vintage, d’altra parte, conquista tutti.

Frigorifero colorato FrigeluX Frigorifero combinato di colore rosso: dai un tocco di vivacità alla tua cucina

