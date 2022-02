Maxi plateau: come copiare lo stile di Beyoncé

Le scarpe con il maxi plateau sono il nuovo trend! Amatissime da Beyoncé e perfette sia d’estate che d’inverno, sono il sogno delle fashion addicted e uno degli ultimi must have. Impossibile non lasciarsi stregare da colori sgargianti e forme maxi, l’ideale per aggiungere un tocco glam a ogni outfit.

Come copiare le scarpe con maxi plateau di Beyoncé

Si chiamano Medusa Aevitas le scarpe con plateau firmate Versace sfoggiate dalle celebrity, da Chiara Ferragni sino a Beyoncé. Online si possono trovare tantissimi modelli per replicare il look delle star preferite, con tanti modelli e colori diversi. Scopriamo i migliori.

Scarpe décolleté con tacco e plateau con cuori rossi

Con tomaia in camoscio, punta rotonda e plateau, queste scarpe sono perfette per l’ufficio, ma anche per un aperitivo con le amiche. Il tacco alto è sensuale, ma al tempo stesso comodo. Si abbina sia ad outfit chic con la gonna che a look più casual con i jeans, grazie al colore nero e ai divertenti cuori rossi. Su Asos li trovi a 57,99 euro.

Scarpe con tacco alto e plateau multicolore

Coloratissime e perfette per l’arrivo dell’estate, queste scarpe con tacco alto e plateau multicolore sono strepitose! Il tacco di oltre 12 centimetri slancia e regala nuovi punti di vista, il cinturino regolabile alla caviglia è super femminile, mentre la punta rotonda è very chic. Li trovi su Asos a 45,99 euro.

Sandali con tacco e plateau neri

Voglia di stupire e sentirti una star? L’ideale sono questi sandali con il tacco firmati Public Desire. Hanno un cinturino regolabile alla caviglia, chiusura con fibbia e plateau. Il tacco è alto quasi 15 centimetri, ma la vestibilità è super comoda. Il modello aperto in punta rende questa scarpa l’ideale sia per l’estate con una perfetta pedicure e un mini abito, si per l’inverno, con calze coprenti. Su ASOS le trovi a 43,99 euro.

Sandali oro metallico con tacco e plateau

Voglia di un look elegante per la sera? L’ideale sono i sandali oro metallico con tacco e plateau. Super femminili e originali, sono perfetto con qualsiasi outifit. L’effetto coccodrillo è originalissimo, mentre il cinturino regolabile alla caviglia è il tocco giusto per avere scarpe da star. Su ASOS costano 35,99 euro.

Scarpe Mary Jane nere con plateau e tacco

Il modello Mary Jane è sempre un must. Plateau e tacco alto rendono queste scarpe ottime per ogni occasione, da sfoggiare con completi eleganti oppure con outfit casual. La tomaia in pelle sintetica nera è un passepartout per tutti i look. L’abbinamento più trendy? Quello con i calzettoni bianchi in stile college! In più il tacco di 10 centimetri è super comodo, da indossare per tutto il giorno. Le trovi su ASOS dove costano 63,99 euro.