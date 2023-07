Le scarpe per l’estate (in versione low cost) da copiare dalla Paris Haute Couture Week

Fonte: GettyImages Scarpe estive low cost dalla Paris Haute Couture Week

Durante la settimana della moda di Parigi, con le sue passerelle d’Alta Moda, tutti gli occhi sono puntati sulla capitale francese: tuttavia, il potere della moda parigina, anche di quella Haute Couture, è la sua capacità di dettare le tendenze anche ai piedi delle cittadine di tutto il resto del mondo.

E quindi, quali sono le scarpe più di tendenza sfoggiate a Parigi ma alla portata di tutti?

La varietà non manca e i saldi in corso ci vengono in soccorso; tanti sono i modelli con cui poter esprimere personalità e senso del fashion in questa stagione. Ecco alcuni modelli rubati dalle strade di Parigi da cui prendere ispirazione.

Sandalo flat

Alla schiava, a ciabattina, minimale o ricoperto di strass: il sandalo flat è un passepartout che unisce comodità e modernità, potendo esprimere la propria personalità senza rinunciare ad essere sé stesse.

Ormai sdoganato anche nell’alta moda, senza tacco non significa più sciatto ma aggiunge un tocco cool anche agli outfit più ricercati, diventando ‘il dettagli che non ti aspetti’.

Copia il look con questa proposta di Mango dalla punta squadrata e lacci al polpaccio. Scontati a 29,90 euro!

Altri sandali flat di Mango: suola in simil corda e cuoio, semplici e versatili, diventano l’accessorio che non ti aspetti sotto un morbido pantalone dal taglio sartoriale e un micro top, oppure perfettamente abbinati con una borsa di paglia o di corda e un bianco vestitino da vera francesina al mare. What else? Il sandalo flat di Mango ha la tomaia in pelle ed è in saldo a 39,90 euro.

La sera è fatta per brillare ma anche per stare con i piedi per terra, sopratutto con il grande caldo: qualche brillantino ed il gioco è fatto. Sandali flat di Zara a 39,95 euro.

Décolleté oppure sandalo (con calzino)

Fonte: GettyImages

Ormai ci abbiamo fatto l’abitudine e non ci scandalizza più: la scarpa elegante, come una décolleté o un sandalo aperto, con il calzino (quello giusto però!) è cool. Non è cosa per i deboli di cuore ma per le più intraprendenti che hanno il coraggio di osare, questo abbinamento regala un tocco davvero glamour anche all’outfit più noioso rendendo il tutto meno ordinale.

Copia il look scegliendo o una décolleté o un sandalo importante. Ecco alcune proposte.

Puoi riprodurre questo stile approfittando di queste splendide décolleté ad un prezzo piccolo piccolo ma molto (molto) versatili, solo a 22,99 euro! Ancora poche taglie disponibili.

Se vuoi osare – e fai bene – prova il brivido delle scarpe alte stile Bratz e calzino a contrasto. Dai un’occhiata a questi sandali con punta chiusa di Benetton ( qui anche un’idea calzino cool a contrasto sempre Benetton).

Abbinale come le fashionista di Parigi e fatti notare: gonnellina a ruota e borsa ‘pazza’.

Mary Jane

C’è chi le ama e chi le odia, ma sicuramente sono un pezzo di storia della moda che ciclicamente tornano in auge, come in quest’ultimo periodo.

Una calzatura semplicissima, generalmente nera, con cinturino alla caviglia, diventate accessorio immancabile della ragazza libera ma anche maliziosa. La loro origine è davvero originale: nel 1902 nelle edicole di tutto il mondo esce un fumetto, Buster Brown (in Italia col titolo di Mimmo Mammolo), un bambino dall’aspetto angelico ma temperamento peperino. La sua sorellina Mary Jane, indossa quelle scarpe che un giorno avremmo imparato a conoscere col suo stesso nome.

Sull’onda del successo del fumetto, vengono prodotte da un calzaturificio del Missouri per le bambine mentre negli anni ’20 iniziano ad essere disponibili anche per donne adulte. Allora, un nuovo concetto di femminilità fanciullesca e maliziosa inizia a farsi spazio ed ecco come ancora oggi vengono indossate anche in occasione dell’alta moda di Parigi – più di 100 anni dopo la loro nascita.

Copia il look con le Mary Jane di Castamere vendute su Amazon: puoi stare tranquilla, investimento più che sicuro garantito da oltre 100 anni di storia della moda. Non te ne pentirai. Prezzo 69,90 euro.

Tacco più basso e rivestimento esterno in pelle, lucide in 3 diverse colorazioni: Twiggy le avrebbe già nel carrello in tutte le varianti per un prezzo così. Solo 39,90 euro!

Delicate come un confetto, bon ton come il dress code della prima comunione. Sdrammatizzale con un look iper sportivo o sentiti una principessa abbinandole con un abito floreale: a te la scelta, loro ti aspettano su Amazon a soli 33,80 euro.

Ci sono anche nere o rosso ciliegia, per sentirti la protagonista de Il mondo di Amélie.

Sandalo alto minimal

Alcuni sembrano dei pezzi di design modernissimi per la loro essenzialità e minimalismo: hanno la caratteristica di lasciare il piede particolarmente scoperto, quasi a sparire per lasciarlo libero e ben in vista.

Li abbiamo visti ovunque e sembrano essere la versione più versatile del sandalo estivo che sia mai stata inventata.

Le versioni low cost del sandalo minimal si sprecano e in tempo di saldi è furbo farne scorta – anche perché sono così sottili e delicati che si rovinano prima di aver tempo di dire ‘Parigi ai piedi’.

Tacco medio, punta leggermente squadrata e giusto un paio di ‘fili’ ad avvolgere il piede; sono in pelle e sono disponibili neri e bianchi. La proposta di sandalo Zara minimal low cost ha tutte le caratteristiche per diventare al più presto il tuo sandalo preferito del 2023.

Se cerchi maggiore stabilità e comodità per l’ufficio e il tempo libero, questa potrebbe essere la tua versione da giorno, con tacco più largo e leggermente più avvolgenti. Prezzo piccolissimo grazie ai saldi, solo 15,95 euro!

E se non li hai ancora provati..manchi solo tu! In tutti (ma proprio tutti!) i colori, i sandali minimal e ultra comodi per eccellenza. Sono su Amazon del Brand The Drop e hanno spopolato sul web, in tutte le loro versioni.

Provali trasparenti e vedrai che non ne potrai fare più a meno: l’effetto gambe lunghissime è assicurato, per via della continuità che crea la scarpa con la gamba in quanto ‘invisibile’.

Ora tocca a te creare i look che più ti ispirano con tante alternative in versione low cost: approfitta dei pezzi in saldo, son tutti must have che userai anche la prossima stagione.

