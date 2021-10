L’alternativa furba che non conoscevi alla borsa dell’acqua calda

Quando le temperature si abbassano e il desiderio è quello di lasciarci avvolgere da maglioni e coperte, non ci sono dubbi: l’inverno è arrivato e con esso la voglia di calore, dentro e fuori casa. Ma piuttosto che costringerci in soluzioni di abbigliamento non proprio pratiche e confortevoli quando siamo a casa, ecco che abbiamo trovato un moto semplice, pratico ed economico per riscaldarci: lo scaldino elettrico. Lo conoscete?

Non lasciatevi ingannare dalle dimensioni modeste perché è piccolo ma davvero efficace: è l’alternativa furba e funzionale alla borsa dell’acqua calda, è uno scaldino elettrico termico perfetto per il letto, ideale per riscaldarci durante le fredde e rigide serate invernale.

Scaldino elettrico Ardes La soluzione perfetta per riscaldare il tuo inverno in ogni momento della giornata

Si tratta di uno scaldino elettrico rigido a forma circolare, che ci regala il calore tanto desiderato durante le giornate e le nottate delle stagione invernale. È confortevole e salva spazio e ci permette di riscaldare completamente il nostro letto. Inoltre, cosa che non guasta, è anche economico.

Lo scaldino elettrico termico garantisce lo stesso comfort che ritroviamo quando abbracciamo la nostra borsa dell’acqua calda, con una durata di gran lunga superiore. Bastano solo 3 minuti di ricarica per ottenere 3 ore di piacevole calore da avere in qualsiasi momento della giornata.

È perfetto soprattutto di sera, per riscaldare il letto prima di andare a dormire, e per garantirci una temperatura piacevole che concili il nostro sonno. Lo scaldino elettrico termico Sole Mio è dotato di un pratico cavo di alimentazione che permette una ricarica velocissima: in soli 3 minuti si può ottenere uno strumento caldo da abbracciare per ben tre ore. L’indicatore led, presente sull’involucro dello scaldino, ci conferma che è pronto per l’utilizzo quando la ricarica è terminata.

La soffice custodia in cotone, invece, è perfetta per tutte le persone che, oltre al calore, cercano anche un prodotto confortevole al tatto e adatto a ogni parte del corpo. La stessa sacca, inoltre, può anche essere utilizzata per trasportare lo scaldino ovunque durante il freddo inverno.

La forma circolare e compatta, inoltre, lo rende uno strumento piccolo e pratico, che può essere conservato nei mobili o nei cassetti e può anche essere messo in borsa o in valigia con estrema facilità. Lo scaldino elettrico Sole Mio di Ardes può essere acquistato su Amazon a soli 24,90 euro.

Se stai cercando una soluzione alternativa per scaldare le stanze di casa in inverno, dai un’occhiata al termoventilatore in ceramica.