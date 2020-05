Come scegliere il miglior scaldavivande per l’ufficio

editato in: da

Sono ancora troppo pochi i posti di lavoro che – per questioni di spazio o di necessità – non possono mettere a disposizione dei propri dipendenti una mensa presso la quale poter consumare giornalmente un pasto caldo. Per non rinunciare a un pranzo come si deve, la soluzione ideale potrebbe essere l’acquisto di uno scaldavivande elettrico.

Il tempo che questi pratici elettrodomestici impiegano per scaldare il cibo è di circa 30 minuti, ma basterà avviare il riscaldamento poco prima della pausa pranzo per avere un piatto perfettamente caldo esattamente all’ora di pranzo. Tra le loro caratteristiche maggiormente apprezzate c’è anche la capacità – una volta scaldato il contenuto – di mantenere per un discreto lasso di tempo la loro temperatura, così che possiate scaldare all’occorrenza il vostro pasto e consumarlo successivamente ancora caldo. Ecco i migliori scaldavivande da comprare per il pranzo in ufficio!

Scaldavivande Travelisimo

Questo particolare scaldavivande è stato progettato per essere estremamente inclusivo, adeguandosi anche alle esigenze di chi – come gli autotrasportatori – non hanno a disposizione una sede di lavoro stabile. A differenza di altri scaldavivande, quello progettato da Travelisimo è dotato di una doppia presa con doppio voltaggio: una da 220V da inserire in una presa di corrente modello europeo, l’altra – utilissima – da 12V da inserire all’interno dell’accendisigari dell’abitacolo. Come prevedibile, il riscaldamento tramite l’accendisigari sarà decisamente più lento, ma ugualmente funzionale. Questo scaldavivande è internamente dotato di un pratico contenitore in acciaio inossidabile, lavabile in lavastoviglie, e di un contenitore aggiuntivo in plastica per poter mantenere i cibi separati. Per adeguarsi a una sede di lavoro “in movimento”, questo scaldavivande è dotato di una chiusura perfettamente ermetica, indicata per il trasporto di alimenti liquidi: acquistatelo ora su Amazon!

Scaldavivande Spice

Lo scaldavivande proposto da Spice offre numerose combinazioni per adattarsi a ogni specifica esigenza del lavoratore. Potrà essere acquistato in differenti colori, con diverso voltaggio (12V per essere scaldato tramite accendisigari di auto e camion o 220 per essere scaldato a casa o in ufficio), con differente capienza, con o senza set di posate incluso e – ovviamente – a differenti prezzi.

Internamente presenta soltanto una vaschetta realizzata completamente in acciaio inox, perfetta per essere lavata comodamente in lavastoviglie. Non è purtroppo dotato di chiusura ermetica, di conseguenza non si adatta particolarmente bene al trasporto di cibi liquidi. Se pensate che sia adatto a voi, potete acquistarlo qui su Amazon!

Scaldavivande Janolia

Differentemente dai due precedenti, lo scaldavivande proposto da Janolia (Acquistatelo qui su Amazon!) si presenta come una struttura sviluppata in verticale con un’altezza complessiva di 15,5 cm, una larghezza di 16.00 cm e una profondità di 13 cm. L’esterno è realizzato in plastica, mentre il cestello interno è realizzato in acciaio inox, perfetto per essere lavato in lavastoviglie. È inoltre dotato di un secondo cestello, più piccolo, per tenere separati i cibi. Anche questo secondo cestello è realizzato in acciaio inox, per cui può essere mantenuto – al contrario di quelli realizzati in plastica – all’interno dello scaldavivande durante il riscaldamento dei cibi. È dotato di una singola presa a 220V, utilizzabile quindi in ambienti come casa e ufficio.

Scaldavivande Girmi 1695

Esattamente come lo scaldavivande descritto precedentemente, anche quello proposto da Girmi 1695 si presenta sviluppato verticalmente, con misure pari a 17 cm in altezza e 15 cm in larghezza e profondità. Il cestello interno, realizzato in acciaio inox, ha una capienza pari a 0,7 l. A questo si aggiunge un secondo piatto, realizzato in plastica, per mantenere gli alimenti separati. Lo scaldavivande Girmi 1695, che potete comprare su Amazon, è ideale per portare con sé zuppe e minestre, in quanto dotato di efficientissima chiusura ermetica che evita che i cibi liquidi possano accidentalmente fuoriuscire.

Scaldavivande Kamiustore

Quella venduta da Kamiustore è lo “scaldavivande del lavoratore” per eccellenza. Si presenta esternamente come una vera e propria borsa termica, ma al suo interno nasconde delle resistenze in grado di riscaldare velocemente il vostro pasto. A differenza di tutti i prodotti proposti finora – che necessitano di una presa della corrente o di un accendisigari – questo scaldavivande è perfetto per chi lavora al computer: si scalda tramite una semplice presa USB! Potrete facilmente acquistarlo su Amazon qui!