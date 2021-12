Scaldasonno: mai più lenzuola fredde con questo strumento

Lo scaldasonno, conosciuto anche con altri nomi quali scalda materasso o scaldaletto, è un coprimaterasso elettrico riscaldante, che regala notti caldissime e sonni sereni. Disponibile in versione matrimoniale o singola e in vari tessuti, è in grado di scaldarsi velocemente e adattarsi alla temperatura scelta. Ma come funziona esattamente? Quanto costa e quali sono i modelli di scaldasonno migliori? Ecco una guida alla scelta.

Scaldasonno: cos’è e come funziona

Lo scaldasonno è una morbida copertura elettrica che si posiziona fra il materasso ed il lenzuolo, a differenza della coperta termica o termocoperta che invece viene posizionata al posto delle coperte.

All’interno della sua copertura, che può essere composta da diversi materiali come la lana o il cotone, si trovano dei filamenti riscaldanti che rispondono agli input di un telecomando che permette di impostarne l’accensione, lo spegnimento, il funzionamento per alcune ore e il grado di calore desiderato. Lo scaldaletto elettrico quindi funziona a corrente, pertanto per accenderlo agevolmente è necessario avere una presa elettrica nei paraggi del letto.

Gli scaldasonno matrimoniali generalmente sono dotati di 2 telecomandi, in modo che ogni partner possa impostare il grado di calore preferito, o scaldare solo la propria metà del letto. Questa funzione è utilissima in quanto la coppia potrà utilizzare a proprio piacimento lo scaldasonno in base alle sue preferenze.

Scaldasonno vantaggi e come utilizzarlo

Fin qui abbiamo visto come funziona uno scaldaletto elettrico, ma quali sono i vantaggi che comporta il suo utilizzo? Il primo vantaggio fra tutti è sicuramente quello di trovare le lenzuola già calde, prima di andare a letto. Per un risultato ottimale, infatti, dovrebbe essere acceso almeno 10 minuti prima di coricarsi.

Se la stanza da letto è particolarmente umida, lo scaldaletto elimina quella sensazione di freddo e umido delle lenzuola che infastidisce soprattutto i più freddolosi.

Inoltre è l’ideale per le persone che, a causa del freddo, faticano a prendere sonno: impostando la temperatura ideale sarà possibile trovare le lenzuola già calde, con il vantaggio che il tepore si manterrà a lungo, per diverse ore, aiutandoci ad addormentarci prima e, soprattutto, a dormire meglio.

Gli scaldaletto odierni sono apparecchi molto sicuri in quanto la maggior parte di essi sono dotati di funzionalità che, in caso di anomalie, li spegne evitando surriscaldamenti.

Scaldasonno prezzi: quanto costa lo scaldaletto

Il prezzo dello scaldasonno elettrico è variabile a seconda di diversi fattori, fra i quali troviamo la grandezza del prodotto, i materiali di cui è composto (quelli in lana hanno un costo maggiore, per esempio), la notorietà del marchio e le funzionalità aggiuntive quali timer, spegnimento automatico e regolazione di diverse temperature.

In linea generale possiamo affermare che uno scaldaletto singolo ha dei prezzi indicativi di circa 50€, mentre il modello matrimoniale ha un costo di circa 100€, con un tetto massimo di 200€ per i modelli in lana.

Quali sono i migliori scaldasonno

Fra i modelli più venduti troviamo gli scaldasonno Imetec, che ne produce diverse versioni: singole o matrimoniali, differenti tecnologie e materiali.

Lo scaldasonno Imetec Adapto (singolo e matrimoniale) è sicuramente il top della gamma ed è realizzato al 100% con lana e merino e, nella parte inferiore, è dotato di un tessuto antiscivolo che lo mantiene ben ancorato al letto. Inoltre i 2 telecomandi permettono di impostare 6 diverse temperature ed un timer di autospegnimento di 1, 3 o 9 ore.

L’Imetec Scaldasonno Adapto Maxi è la versione “plus” del modello precedente e la differenza non è tanto nelle funzionalità, che sono pressochè simili, ma nella grandezza del coprimaterasso. Le sue misure sono di 195×165 cm ed è l’ideale per persone molto alte o che semplicemente voglio avere l’intera area del letto completamente riscaldata. Inoltre presenta degli elastici per fissarlo saldamente al materasso.

Fra i modelli Imetec più venduti troviamo lo scaldasonno Imetec Adapto in 100% cotone: è più economico rispetto ai modelli precendenti ed è realizzato con cotone di alta qualità. Anche per questo modello è possibile impostare 6 diverse temperature ed un timer di autospegnimento di 1, 3 o 9 ore.

Un altro modello di grande successo e con ottime recensioni è l’Imetec Sensitive Maxi, un modello singolo realizzato con tessuto anallergico e con una tecnologia prevettata che riscalda velocemente il letto e mantiene costante il livello di calore per tutta la notte.

Scaldasonno economici

Se si è in cerca di scaldaletto economici, il mercato ci offre altre soluzioni low cost per scaldarci durante la notte. In questo caso il consiglio è quello di prediligere prodotti che hanno un buon numero di recensioni positive e modelli dotati di spegnimento automatico e protezione da surriscaldamento.