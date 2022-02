San Valentino: 5 idee romantiche da condividere col partner

Con San Valentino ormai alle porte, se non hai ancora pensato al regalo da fare al tuo partner non c’è proprio più tempo da perdere. Ma ogni anno scegliere qualcosa che possa davvero stupirlo si fa sempre più difficile. E se stavolta puntassi ad una idea divertente che vi ricordi quanto sia bello essere in coppia (e magari aggiungere anche un po’ di pepe)? Ecco 5 sorprese originali e romantiche da condividere con la persona che ami.

Le più belle idee regalo da condividere

Abbiamo già parlato delle idee regalo per lui, consigliandoti tanti bellissimi prodotti per fare un figurone a San Valentino (anche senza spendere troppo!), ma può capitare – soprattutto se si sta insieme già da tanto tempo – che tutte queste sorprese abbiano ormai qualcosa di stantio. D’altronde, non è sempre facile trovare un pensiero originale e magari anche utile, a maggior ragione se il tuo partner sembra avere già tutto. Hai mai pensato ad un regalo condiviso?

L’idea è semplicissima, eppure molto intrigante: sorprenderlo con qualcosa che possiate utilizzare insieme, che ravvivi le vostre giornate e che vi regali momenti intimi da vivere e rivivere ogni volta che lo desideriate. E no, non c’è bisogno di uscire di casa con magliette abbinate (e magari addirittura con scritte mielose) per annunciare pubblicamente che siete una coppia. Stiamo parlando piuttosto di doni romantici e un po’ più originali, per divertirvi anche – e soprattutto – tra le mura domestiche. Vediamone alcuni.

Sogni una spa, ma le finanze attualmente non te lo permettono? Regala al tuo partner delle bombe da bagno da utilizzare insieme: basta poco per trasformare la vostra vasca in un rilassante nido d’amore, dove avvolgervi tra fragranze romantiche e afrodisiache. Non dovrete far altro che scegliere l’aroma giusto per l’occasione e lasciarvi andare al relax.

Set di bombe da bagno L'idea regalo da condividere per momenti di relax a San Valentino

Dopo un buon bagno rilassante, puoi sorprendere il tuo partner con un bel massaggio. La candela all’aroma del frutto della passione è l’ideale per regalare un vero e proprio trattamento di bellezza home made. E il suo profumo dolce e un po’ pungente inebrierà i vostri sensi, coniugando gli effetti rilassanti del massaggio a quelli dell’aromaterapia.

Candela per massaggi con olio caldo Scambiatevi un delicato massaggio, circonfusi dall'aroma del frutto della passione

La tazza è forse l’idea regalo più gettonata di sempre, ma se ne scegli una coppia da condividere con il tuo partner farai sicuramente centro. D’altronde, è un dono utile e romantico, che vi ricorderà ogni mattina quanto sia bello stare insieme. Se poi le tazze sono anche elegantemente raffinate, come potranno non piacere? Già confezionate in una scatola regalo, sono abbinate a due cucchiaini color oro: la colazione è a portata di mano.

Offerta Set di tazze abbinate Non c'è cosa più bella che condividere la colazione con chi ami: non lasciarti sfuggire l'occasione!

Per movimentare un po’ le tue serate di coppia, potresti provare con un gioco da tavolo: Love with Cards è semplicissimo e intuitivo, perfetto per divertirvi un po’ insieme e per scoprire qualcosa in più sulla vostra coppia. Attraverso le carte potrete non solo trascorrere una serata romantica, ma anche esplorare insieme qualche tabù, soprattutto se non siete ancora nelle prime fasi della vostra conoscenza.

Offerta Gioco di carte per la coppia San Valentino in casa? Il divertimento è assicurato lo stesso

Tu e il tuo partner siete cuochi provetti, o vi piace pasticciare ai fornelli anche quando i risultati sono decisamente discutibili? L’importante è divertirsi: e con i grembiuli di coppia le risate sono assicurate. Oltre ad essere davvero simpatici, sono anche molto utili e in cucina non dovrebbero mai mancare.

Grembiuli di coppia Per lui e per lei, anche in cucina: la simpatia è di casa

Non hai trovato l’idea regalo che ti stuzzica la fantasia? Eccone qui tante altre, non devi far altro che scegliere quella più adatta per le tue esigenze.