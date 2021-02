San Valentino 2021: i consigli per regali romantici e speciali

editato in: da

San Valentino 2021 sarà di certo diverso da tutti gli altri, perché segnato dalle restrizioni imposte dall’emergenza Coronavirus, ma non per questo meno romantico. Si festeggia a distanza, celebrando comunque l’amore, cogliendo anche l’occasione per sostenere le piccole attività imprenditoriali che hanno sofferto così tanto in questo periodo difficile. Come? Ce lo spiega SumUp, la fintech leader nel pagamento digitale con mobile POS, che insegna a fare acquisti a distanza e in totale sicurezza, ma senza rinunciare a nulla. Un esempio sono i Buoni Acquisto o i pagamenti via link che consentono di acquistare un servizio da sfruttare in un secondo momento.

Cosa regalare a San Valentino? Le idee non mancano con un dono che si trasforma in un piccolo gesto d’amore non solo per il partner, ma anche per le realtà che hanno bisogno di sostegno per la ripartenza. Perché tutti ci meritiamo una festa degli innamorati dolce e piena di speranza!

Esperienze rilassanti per evadere in coppia

Dopo mesi trascorsi in casa la voglia di evadere è tanta, allora perché non regalare un’esperienza? Un momento di relax, sia fisico che mentale, per sfuggire allo stress e rigenerarsi. Programma una fuga di coppia, da vivere non appena sarà possibile, scegliendo una location particolare. Come il Cocorita Suites, boutique hotel in zona San Pietro, a Roma. Un paradiso con jacuzzi in camera, servizi personalizzati e super romantici per coppie. Basta un Buono Acquisto per assicurarsi un pacchetto regalo originale e che sarà di sicuro apprezzato.

Regali personalizzati per far sentire speciale il partner

In un mondo dove tutto è uguale, distinguersi è d’obbligo. Dimostra alla persona che ami quanto è speciale per te con un regalo personalizzato. L’Atelier Pilàr di Rita Pinto, a Napoli, crea gioielli in ottone e bronzo che sono unici nel loro genere e realizzati su misura. Per San Valentino, ad esempio, sono perfetti gli anelli “Abbracci”, dedicati a tutti gli innamorati.

Un fiore per dire “ti amo”

La casa è il nido d’amore di tutti gli innamorati, allora perché non renderla più confortevole in occasione di San Valentino? Una ventata di profumo e di allegria arriva da Il Mio Mondo Fiorito che propone cuori realizzati con fiori secchi da appendere al muro, cubi con rose fresche e quadretti con fiori essiccati. Piccole meraviglie da regalare alla persona amata per farla sentire ancora più speciale. Largo spazio anche ai complementi d’arredo con Marilù Storie di Fiori. Questo negozio atelier del centro storico di Bergamo è specializzato nella vendita di piante e fiori, ma soprattutto di arredi green. Bouquet romantici e moderni, flower box impreziosite da sorprese sono il dono perfetto per San Valentino.

Vino e relax per un San Valentino romantico

A San Valentino non può mancare una cena romantica a lume di candela. Per renderla davvero perfetta prova le box di Cantina Sorres, azienda specializzata in vini biologici e situata nel cuore della Sardegna. La box gourmet prevede una selezione dei prodotti tipici, da gustare con una bottiglia di vino, mente la box relax mette a disposizione tutto ciò che serve per un bagno rilassante, da godersi con un bicchiere di nettare.

Il dolce giusto per San Valentino

Il modo migliore per festeggiare San Valentino? Ovviamente con un dolce! Nella giornata più romantica dell’anno un dessert è d’obbligo! Per stupire la persona che ami scegli qualcosa di particolare e creativo, come le box di Kiamadulce, laboratorio di Cake Design che propone quattro alternative golose: Thelema, Eros, Himeros e Anthena. Piccole delizie che accarezzano l’anima, accendono la passione e risvegliano i sensi, per un San Valentino speciale con la persona amata.