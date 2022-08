Salviettine struccanti: quelle che usa Victoria Beckham costano solo 10 euro

Fonte: GettyImages Le salviette struccanti preferite da Victoria Beckham

Diventata famosa con le Spice Girls, Victoria Beckham dopo lo scioglimento della band è riuscita a incanalare il suo talento in altri settori. La ex Posh Spice, infatti è un’apprezzata stilista e imprenditrice che con il suo stile inconfondibile è tra le star più richieste.

La 48enne, però, conquista anche per la sua bellezza, frutto di una beauty routine accurata a cui dedica diverse ore della giornata. Tra sieri, creme e illuminanti, c’è un prodotto a cui la signora Beckham non riesce proprio a rinunciare: Bioderma Crealine H20.

Se sei fan delle salviette per il viso, allora puoi seguire l’esempio di Posh Spice e inserirle nella tua skincare giornaliera, perché costano solo 10 euro. Avrai una pelle morbida proprio come quella della ex cantante delle Spice Girls.

Elimina il trucco con un solo gesto

Victoria Beckham si è letteralmente innamorata delle salviette Bioderma Crealine H2O perché sono le uniche a riuscire a rimuovere tutto il make up senza alcuno sforzo e inoltre hanno un prezzo davvero conveniente. Resistenti e pratiche, permettono di eliminare ogni residuo di trucco da viso e occhi in un solo gesto, rispettando anche la pelle più sensibile.

La formula appositamente pensata per la cute delicata è imbevuta in una soluzione micellare che si basa su detergenti ultra delicati. Il risultato? Una detersione profonda che elimina tutte le impurità restituendo una sensazione di freschezza. Sì, perché la trama ultra liscia e morbida delle salviette rispetta l’equilibrio della pelle prevenendo quella fastidiosa sensazione di irritazione. Le salviette, infatti hanno al loro interno conservanti selezionati e scelti appositamente per ridurre al minimo le reazioni cutanee così avere una pelle bella da ammirare e da accarezzare proprio come quella di Victoria Beckham.

La beauty routine di Posh Spice

La ex cantante delle Spice Girls è una vera e propria beauty junkie, per questo dedica molto del suo tempo alla cura del corpo e della pelle. Il suo regime alimentare basato solo su verdure e pesce come il salmone l’ha aiutata a superare i suoi problemi di pelle: anche la skincare, però, ha un ruolo importante per Victoria. La signora Beckham, non va mai a letto senza struccarsi, la detersione con le salviette Bioderma Crealine H2O è il suo strumento preferito per preservare la pelle da rughe e inestetismi. Infatti, eliminare le impurità dal viso, è il segreto per avere un colorito luminoso e una cute morbida.



Amante di un trucco dall’effetto no make up, poi, Victoria utilizza pochi prodotti che vanno a sottolineare i punti giusti del volto. Oltre al primer, non rinuncia mai alla matita per gli occhi, fondamentale per ingrandire e sottolineare lo sguardo. Per ottenere questo effetto, l’ex cantante ricorre alla matita chiara all’interno dell’occhio e quella nera sulla rima delle ciglia inferiore. Con un make up naturale, poi, le labbra non devono passare in secondo piano e averle carnose è un gioco da ragazzi. Victoria utilizza un rossetto nude, abbinato a una matita applicata leggermente oltre il contorno, infine il gloss darà ancora più volume alle labbra.

Sfoggiare questo trucco ti farà sentire una star internazionale come l’ex Spice e con le salviette Bioderma Crealine H2O potrai struccarti e avere subito la sensazione di una pelle sana proprio come Victoria Beckham.

