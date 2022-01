Saldi invernali 2022: quando iniziano e quali sono le migliori offerte

Con le feste di Natale ormai alle spalle, è tempo di pensare a qualcosa di nuovo che possa allietare il nostro rientro al lavoro. E cosa c’è di meglio che un po’ di shopping? I saldi invernali 2022 stanno per iniziare, e ci sono già tantissime offerte imperdibili tra cui scegliere, per arricchire un po’ il guardaroba o il mobiletto dei cosmetici. Vediamo quali sono gli sconti migliori da non lasciarsi sfuggire.

Saldi invernali 2022, quando iniziano

Come ogni anno, i saldi invernali fanno seguito alle vacanze natalizie. Neanche il tempo di scartare tutti i regali ricevuti che è già ora di andare alla ricerca di qualche offerta sensazionale che non possiamo proprio perdere. In Italia, il mese di gennaio è quello perfetto per concedersi un po’ di shopping senza dilapidare un intero stipendio. È in questo periodo che hanno infatti inizio i saldi: per il 2022, la data ufficiale è quella del 5 gennaio (sebbene alcune regioni abbiano giocato un po’ in anticipo). E per chi non vuole – o non può – uscire di casa?

Nessuna paura: anche i saldi invernali online stanno per iniziare. I più famosi e-commerce hanno dato il via ai preparativi, e in alcuni casi si possono persino già trovare interessantissime promozioni. Questo è il momento migliore per fare un giro “virtuale” tra le tantissime vetrine sul web, alla ricerca di quel capo a cui non possiamo proprio rinunciare. Scopriamo quali sono le offerte più sorprendenti già disponibili online.

Moda, le migliori offerte

Quando si tratta di abbigliamento, è davvero impossibile resistere. Anche se il nostro guardaroba è già straripante, c’è sempre un po’ di spazio per quel vestitino adorabile o per quel paio di jeans perfetti per tantissime occasioni diverse. E dal momento che i saldi invernali sono alle porte, perché non approfittarne per portare a casa qualcosa di nuovo a basso prezzo? Vediamo le promozioni dei principali e-commerce di moda.

I saldi di Asos

Asos ha deciso di dare il via ai suoi saldi invernali con uno svuota-tutto davvero eccezionale. Dal 3 al 17 gennaio 2022, è possibile usufruire di sconti fino all’80% su una vasta selezione di prodotti, in grado di soddisfare proprio tutte le esigenze. Dalle scarpe all’abbigliamento sportivo, passando per la linea classica e gli accessori: Asos ospita le migliori marche di moda, molte delle quali sono ora in offerta. Scopri qui tutte le promozioni da non perdere!

Sei alla ricerca di un capo chic e molto versatile, perfetto sia per uscire con le amiche che per andare al lavoro? Il maglioncino Bershka con fantasia a quadri, nelle tonalità invernali dell’azzurro e del marrone, è senza dubbio la scelta ideale. Puoi trovarlo ad appena 14,50€, scontato del 44%.

Anticipa la primavera, con il delizioso miniabito ASOS DESIGN: corto e dal tessuto impalpabile, è l’ideale per un aperitivo in compagnia o per un pomeriggio di shopping. La stampa floreale regala un tocco di poesia ad un vestito che oggi puoi acquistare ad appena 6,50€, con uno sconto dell’84%.

I saldi di Zalando

Anche Zalando ha selezionato tantissimi capi per i suoi saldi invernali 2022: i tuoi look preferiti sono ora in offerta fino al 50%, un’occasione imperdibile per farti quel regalo che desideravi da tanto tempo. Spulcia tra le promozioni disponibili online, per trovare ciò che fa per te: ecco tutti i prodotti scontati tra cui scegliere!

Elegante e perfetto per ogni occasione, il cappotto dalle linee classiche di Mango non può proprio mancare al tuo guardaroba. Il tessuto, in lana e poliestere, è morbidissimo e garantisce un comfort ineguagliabile: ti terrà caldo durante le tue passeggiate all’aperto, e non dovrai rinunciare allo stile. Lo trovi ad appena 69,99€, scontato del 53%.

Se sei a corto di stivaletti invernali, quelli di Anna Field potrebbero fare al caso tuo. Punta rotonda e tacco largo, sono comodissimi e si abbinano sia ai look più sportivi che a quelli classici. Da indossare con il tuo abitino preferito o con un semplice paio di jeans, non lasciarteli sfuggire. Ora puoi acquistarli scontati del 30%, ad appena 27,99€.

I saldi di Fiorella Rubino

Le offerte proseguono sul sito di Fiorella Rubino, dove potrai trovare tanti capi che coniugano comfort ed eleganza. Ce n’è davvero per tutti i gusti, dall’abbigliamento più sportivo alle linee classiche tanto amate e da sfoggiare in ogni occasione. Puoi trovare i tuoi look preferiti con uno sconto sino al 50%, scopri qui tutte le promozioni.

I colori vivaci portano un tocco di allegria nel tuo guardaroba: la blusa con maniche corte e scollo arricciato a V è un anticipo della stagione calda che ti catapulta già alla prossima estate. Il tessuto è morbido e leggero, con fantasia multicolor che si abbina perfettamente ad un abbigliamento moderno o ad uno più classico. Puoi acquistarla scontata del 50%, ad appena 34,50€.

I comodissimi jeans in due tessuti sono davvero una scelta originale. Davanti in denim e dietro in punto milano, sono morbidi e decisamente versatili: l’elastico in vita, inoltre, permette una vestibilità molto ampia. Il taglio skinny, infine, è quel tocco di moderno che non può mancare nel tuo guardaroba. Comprali oggi ad appena 39,50€, con uno sconto del 50%.

Abbigliamento sportivo, le migliori offerte

Le feste di Natale sono finite ed è già tempo di pensare alla prova costume. Questo è il momento giusto per tornare a fare un po’ di sport, per perdere quei chili di troppo che inevitabilmente si accumulano durante il periodo natalizio, quando a tavola ci si lascia andare a qualche eccesso. Approfitta delle occasioni sull’abbigliamento sportivo per trovare tutto ciò di cui hai bisogno: non avrai più alcuna scusa per rimandare il tuo rientro in palestra.

I saldi di Cisalfa

I migliori brand di sport e tempo libero sono su Cisalfa, e oggi puoi trovarli scontati sino al 70%. Dall’abbigliamento agli accessori, c’è davvero tutto ciò che ti serve per trascorrere lunghe giornate all’insegna del fitness e del divertimento. Qui puoi scoprire tutte le offerte imperdibili dei saldi invernali 2022!

Caldissima e leggera, la giacca da sci Reusch è l’ideale per escursioni in montagna e per tantissime altre attività sportive all’aperto. È disponibile sia nella versione bianca e nera che in quella rosa e nera, così non hai che da sbizzarrirti con la fantasia e scegliere il tuo modello preferito. Puoi trovarla a soli 279,20€, con uno sconto del 20%.

Per tornare in forma non c’è niente di meglio che una buona corsetta. Le scarpe running firmate New Balance ti aiuteranno nell’impresa: sostegno e comfort sono assicurati, grazie anche alla suola in Fresh Foam ultra morbida. Oggi sono disponibili scontate del 40%, ad un prezzo di 102,00€.

I saldi di Maxi Sport

I maxi sconti invernali di Maxi Sport sono arrivati: i migliori marchi di abbigliamento e accessori sportivi sono ora in promozione online dal 20% al 50%. Una vasta scelta è disponibile sul sito ufficiale, non c’è che da spulciare tra le tantissime offerte e trovare quella che fa per te. Ecco tutti i prodotti a prezzi imbattibili!

I leggings Nike Air Epic Fast sono il perfetto alleato per fare sport. Il tessuto elasticizzato permette una totale libertà di movimento, mentre la sua notevole traspirabilità è l’ideale per mantenere la pelle asciutta, soprattutto nei punti strategici. Sono presenti anche tre comode tasche (tra cui una con zip sul retro), per avere sempre a portata di mano ciò di cui hai bisogno. Sono disponibili ad appena 34,95€, con uno sconto del 30%.

Se ami sciare, sai bene quanto un buon intimo termico sia fondamentale per concentrarsi sulla neve senza altri pensieri. Il lupetto Mico è un ottimo compromesso tra comfort e traspirabilità, da indossare sulla pelle per una sensazione di piacevole calore. Il tessuto elastico e senza cuciture è dotato di isolamento Primaloft per evitare dispersione termica. Puoi trovarlo scontato del 50%, ad appena 39,95€.

Beauty, le migliori offerte

Creme, prodotti corpo e make up non sono mai abbastanza, eppure quante volte hai dovuto rinunciare per il prezzo eccessivo! Ora puoi sbizzarrirti: i saldi invernali 2022 portano tantissime offerte anche nel settore beauty, per prepararti ad una stagione strepitosa. Scopriamo le promozioni più interessanti.

I saldi di Bottega Verde

Bottega Verde vuole davvero stupire, per questo ha lanciato ben due promozioni in occasione dei saldi invernali. La prima è un’offerta assolutamente da non perdere, soprattutto se ami fare scorta dei tuoi prodotti preferiti. Si tratta dell’1+1, lo sconto che ti permette di ricevere un secondo prodotto gratis dello stesso tipo. Devi però affrettarti, perché l’occasione dura solamente fino al 30 gennaio 2022. Scopri qui cosa puoi regalarti con questa pazzesca offerta.

Se invece preferisci acquistare prodotti diversi, approfitta dell’outlet del cosmetico: puoi trovare tantissime promozioni fino all’80%, tra profumi e tutto ciò che ti occorre per mettere in risalto la tua bellezza. Ecco gli incredibili sconti da non lasciarti proprio sfuggire.

I saldi di Esser Bella

Esser Bella promuove decine di prodotti con uno sconto fino al 40%, per iniziare alla grande il nuovo anno. Il tempo stringe: l’offerta scade il prossimo 19 gennaio 2022. Scopri qui la vasta selezione di cosmetici in promozione.

Se sei rimasta indietro con i regali di Natale e devi ancora sorprendere il tuo partner – o se invece vuoi portarti avanti per San Valentino – vai sul sicuro con Calvin Klein One. L’eau de toilette dalle note rinfrescanti di tè verde, papaya e bergamotto è il pensiero perfetto per tutti coloro a cui vuoi bene. Ora è scontata del 40%, e costa soltanto 47,94€.

Vuoi coccolarti un po’ e scoprire l’elisir di giovinezza? La crema Bio-Revitalizing Complex di Shiseido è ancora più efficace, con la sua doppia azione anti-età e idratante per avere sempre una pelle luminosa e levigata. In offerta con uno sconto del 25%, puoi acquistarla a 96,90€.