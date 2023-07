Saldi folli su iRobot Roomba, il prezzo dell’aspirapolvere intelligente è ai minimi storici

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Fare le pulizie in casa non è mai stato così semplice, con iRobot Roomba: l’aspirapolvere intelligente è un vero aiuto per chi non ha molto tempo da dedicare alle faccende domestiche, ma anche per chi semplicemente preferisce dedicarsi ad attività più piacevoli, lasciando le incombenze faticose ad un prezioso alleato. E grazie alle offerte incredibili del Prime Day di Amazon, oggi puoi acquistare il robottino ad un prezzo che non si è mai visto.

Su Amazon c’è una vastissima selezione di prodotti ed elettrodomestici per la casa, utili per rendere le pulizie domestiche più semplici e lasciarti così più tempo libero da dedicare a te stessa. E in occasione del Prime Day, ci sono tantissime offerte interessanti da non lasciarsi sfuggire: per approfittarne, occorre però essere iscritti a Prime. Se vuoi scoprire tutti i suoi vantaggi e fare un po’ di shopping sfruttando gli sconti incredibili, non devi far altro che scegliere l’abbonamento giusto per te o usare il mese di prova gratuito.

iRobot Roomba, acquistalo ad un prezzo imbattibile

Con oltre 30 anni di esperienza nella robotica, Roomba rimane l’azienda leader nel settore delle pulizie domestiche smart. Uno dei suoi modelli più amati è iRobot i7+, un alleato portentoso per avere pavimenti sempre al top senza fare alcuna fatica. La tecnologia, su questo fronte, ha fatto passi da gigante: il robottino aspirapolvere è in grado di mappare la tua casa in maniera completa, sapendo con precisione quali sono i luoghi a cui fare attenzione. E puoi avere il pieno controllo della sua navigazione, impostando dei limiti in modo che ci siano zone in cui iRobot non vada.

L’aspirapolvere intelligente è davvero una mano preziosa per le pulizie: cattura efficacemente lo sporco, dalle polveri sottili alle briciole e ai detriti più grossi, con un’aspirazione 10 volte più potente rispetto ai modelli precedenti. Le sue doppie spazzole in gomma sono perfette per ogni superficie e raccolgono anche la sporcizia invisibile, persino negli angolo più difficili da raggiungere, lasciando pavimenti impeccabili. E la clean base – dotata di sacchetti in grado di bloccare allergeni, pollini e muffe – ha una grande capienza, con un’autonomia fino a 60 giorni di pulizie quotidiane.

Ma non è tutto: iRobot ha tante funzionalità aggiuntive da scoprire, come ad esempio la mappatura Cutting-Edge che migliora la capacità di individuare lo sporco e di rimuoverlo con efficacia. Puoi inoltre guidarlo dove preferisci, semplicemente usando i comandi vocali – la tecnologia Roomba è compatibile con i dispositivi Google Assistant e Alexa. Pian piano, il robottino imparerà dalle tue abitudini e sarà completamente autonomo, rendendoti libera da questa incombenza quotidiana: non avrai mai avuto pavimenti così puliti con così poco sforzo!

Gli aspirapolvere smart con sconti incredibili

Se quello che cerchi è un robot a basso prezzo che possa aiutarti con le pulizie domestiche quotidiane, allora Roomba ha il prodotto giusto per te. Si tratta di iRobot e5, perfetto per avere pavimenti sempre puliti anche senza dover spendere cifre impossibili. Grazie all’aspirazione Power-Lifting, molto più potente rispetto a quella di altri modelli presenti sul mercato, permette di raccogliere polvere e briciole senza alcuna fatica: è anch’esso dotato di doppie spazzole in gomma multi-superficie, per adattarsi ad ogni tipo di pavimento.

È poi l’ideale per chi ha animali domestici, perché rimuove efficacemente i peli impedendo loro di volare in giro per casa. Anzi, la tecnologia intelligente Roomba può addirittura consigliarti delle pulizie extra nei momenti più delicati, come durante il periodo delle allergie o quello della muta degli animali, quando c’è bisogno di un’igiene più profonda. Inoltre, il robot aspirapolvere è dotato di sensori che permettono di pulire sotto ai mobili, intorno ad essi e lungo i bordi delle pareti, individuando – grazie al Dirt Detect – i punti che hanno una maggior concentrazione di sporco. Il robot è compatibile con Google Home e Alexa.

Non vuoi badare a spese pur di liberarti di un’incombenza quotidiana come l’aspirazione dei pavimenti? Ecco iRobot s9+ di Roomba, l’aspirapolvere intelligente dotato della migliore tecnologia in circolazione, per una pulizia profonda in ogni angolo della casa. Il suo design all’avanguardia è l’ideale per raggiungere anche i punti più difficili, e i sensori PerfectEdge permettono al robot di ottimizzare l’aspirazione lungo i bordi e negli angoli senza lasciare nemmeno una briciola. In questo modo, solleva e cattura lo sporco in pochi istanti.

iRobot è poi fornito di mappatura intelligente Imprint: potrai decidere comodamente dove far andare l’aspirapolvere, anche con i comandi vocali. Grazie alla navigazione smart iAdapt 3.0, inoltre, il robottino segue percorsi logici in tutta casa ed è in grado di tenere traccia delle aree che ha già pulito e di quelle in cui non è ancora passato. Le doppie spazzole in gomma non si lasciano sfuggire neanche un granello di polvere. E una volta terminata la pulizia, l’aspirapolvere torna alla sua clean base per svuotare il serbatoio in un sacchetto AllergenLock, dalla capienza smisurata: potrai dimenticartene per interi mesi.

Per una pulizia davvero completa dei pavimenti, prova iRobot Roomba Combo: non dovrai più preoccuparti di igienizzare le superfici e potrai semplicemente goderti la tua casa. Il robottino intelligente lavapavimenti offre infatti due fantastiche opzioni, l’aspirazione e il lavaggio delle superfici. Grazie alla spazzola a V e alle due spazzole laterali, riesce a catturare sporco e briciole senza alcuna fatica, anche dai bordi e dagli angoli più difficili da raggiungere. Puoi anche regolare la potenza di aspirazione con le due modalità disponibili, in base al tipo di sporco con cui Roomba avrà a che fare.

Per quanto riguarda invece il lavaggio dei pavimenti, il robot utilizza un panno in microfibra con una speciale struttura scanalata, per pulire a fondo ed eliminare ogni traccia di sporcizia, anche quella più ostinata, senza rischiare di graffiare le superfici delicate. Sono disponibili tre modalità di lavaggio, perfette dunque per ogni esigenza: in ogni caso, è garantita l’asciugatura rapida perché l’acqua rilasciata è davvero pochissima. Naturalmente, iRobot utilizza le migliori tecnologie come la navigazione intelligente e i sensori di riconoscimento per pulire in modo logico, senza ripassare nei punti già lavati.

