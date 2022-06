Saldi estivi 2022: quando iniziano e come scovare le offerte migliori

Fonte: iStock Saldi estivi 2022

Come ogni anno, la stagione più calda porta con sé una bella novità: i saldi estivi. Un’altra occasione assolutamente da non perdere per fare un po’ di shopping a prezzi stracciati, comprando finalmente quel vestitino che sognavamo da tempo o scegliendo tra le migliori offerte tecnologiche del mese. Ecco tutto quello che c’è da sapere sui saldi estivi 2022.

Saldi estivi 2022: quando iniziano

Questa è senza dubbio la domanda che tutte ci siamo fatte: quando iniziano i saldi estivi 2022? Ebbene, quest’anno si è deciso per una data comune che coinvolge (quasi) tutte le regioni, così da evitare la concorrenza. Quella che cambia è piuttosto la durata degli sconti, che varia anche di molto. Alcune regioni non hanno ancora stabilito la fine del periodo delle vendite straordinarie, con l’unico limite di non poterlo protrarre per oltre 60 giorni. Vediamo il calendario dei saldi estivi.

Abruzzo: dal 2 luglio al 31 agosto

Basilicata: dal 2 luglio al 2 settembre

Calabria: dal 2 luglio al 30 agosto

Campania: dal 2 luglio al 30 agosto

Emilia Romagna: dal 2 luglio al 31 agosto

Friuli Venezia Giulia: dal 2 luglio al 30 settembre (per max 60 giorni anche non consecutivi)

Lazio: dal 2 luglio (per max 6 settimane)

Liguria: dal 2 luglio al 16 agosto

Lombardia: dal 2 luglio al 30 agosto

Marche: dal 2 luglio (per max 60 giorni)

Molise: dal 2 luglio al 31 agosto

Piemonte: dal 2 luglio (per max 8 settimane)

Puglia: dal 2 luglio al 15 settembre

Sardegna: dal 2 luglio al 30 agosto

Sicilia: dal 1° luglio al 15 settembre

Toscana: dal 2 luglio (per max 60 giorni)

Umbria: dal 2 luglio (per max 60 giorni)

Valle d’Aosta: dal 2 luglio al 30 settembre

Veneto: dal 2 luglio al 31 agosto

Trentino Alto Adige: date differenti a seconda dei distretti (per un max di 60 giorni)

Dopo due anni difficili a causa della pandemia, questa estate è caratterizzata da un allentamento delle restrizioni anti-Covid, che riguardano anche i negozi. Sarà dunque un vero piacere tornare a fare shopping con un po’ più di libertà: non vige più l’obbligo di indossare la mascherina (anche nei camerini), ma è consigliata comunque un’attenta disinfezione delle mani. Passeggiare sbirciando le vetrine e andando alla ricerca dell’occasione imperdibile torna ad essere il passatempo che dà il via all’estate.

Saldi estivi online, dove fare acquisti

Certo, non sempre abbiamo la possibilità di girare per negozi sino a trovare l’offerta di cui avevamo proprio bisogno. Per fortuna, lo shopping online ci viene incontro: la modalità di acquisto da remoto è diventata sempre più in voga, viste le restrizioni degli scorsi anni, e ormai abbiamo affinato l’arte di comperare via internet. Ma quando iniziano i saldi online? Molti siti hanno deciso di seguire il calendario ufficiale valido per i saldi nei negozi fisici, altri invece hanno voluto accontentare i clienti regalando qualche giorno in più e anticipando così le vendite promozionali.

Quali sono gli shop online da tenere d’occhio per approfittare delle occasioni estive? About You ha già una vasta selezione di prodotti in sconto: miniabiti eleganti, costumi da bagno alla moda, short, accessori di ogni tipo e tanto, tanto altro tra cui scegliere.

Anche Zalando è una garanzia quando si tratta di abbigliamento: uomo, donna o bambino, ce n’è per tutte le esigenze. E i prezzi sono fantastici, ancor di più con i saldi. Troverai sicuramente tutto ciò di cui hai bisogno, soprattutto se devi ancora preparare le valigie per le tue vacanze estive.

Se anche in estate non rinunci a fare sport, corri a scoprire le incredibili offerte di Nike. Abbigliamento sportivo, scarpe e accessori a prezzi scontatissimi, per dire addio alla pigrizia: fare una corsetta o andare in palestra non è mai stato così divertente e… trendy!

Naturalmente, in vista delle vacanze estive non può mancare un po’ di shopping dedicato al make up e alla cura del corpo. Sephora propone sconti incredibili, oltre il 50% su tantissimi prodotti di cosmesi e bellezza. Approfittane ora per fare scorta della tua crema viso preferita o per provare quel profumo che ti ha fatta impazzire. E non dimenticare di rinnovare il tuo beauty: questa estate sarai sempre al top.

Saldi estivi 2022, cosa comprare

Sono tantissime le strepitose offerte dei saldi estivi 2022, ma come scegliere i tuoi acquisti? È facile perdere la testa davanti a quelle cifre così basse, e non sempre si riesce a resistere alla tentazione di fare shopping compulsivo. Vediamo allora quali sono i must have della stagione, per andare a colpo sicuro nel tuo negozio preferito (anche online!).

Per quanto riguarda l’abbigliamento, i saldi sono l’occasione perfetta per comprare qualcosa di nuovo per le vacanze: un bel costume da bagno – quest’anno sono molto di moda i costumi interi -, un vestitino per le serate in compagnia e un paio di short da utilizzare tutti i giorni non possono proprio mancare. Ma non solo: con un po’ di attenzione, potrai trovare anche qualche capo perfetto per la stagione invernale, così da portarti avanti con il rinnovo del tuo guardaroba. Blazer, jeans e maglioncini sono pezzi intramontabili che non dovrebbero mai mancare nell’armadio, quindi puoi già approfittare degli sconti per farne incetta.

In fatto di make up e cura della persona, puoi sbizzarrirti: dal mascara waterproof (indispensabile per le lunghe giornate al mare o in piscina) allo scrub per preparare la pelle al sole, con le offerte puoi finalmente rifornire il beauty ed essere al top anche durante le vacanze.

Infine, presta un occhio anche ai saldi tecnologici. Se hai bisogno di investire in un computer nuovo o se proprio vuoi acquistare l’ultimo modello del tuo smartphone preferito, questo è il momento giusto. Potrai infatti risparmiare moltissimo per accessori ormai indispensabili per la nostra vita quotidiana, di cui usufruirai durante tutto l’anno.

Amazon Prime Day 2022: quando arriva

I saldi estivi sono il momento più atteso dell’anno, ma c’è un altro appuntamento assolutamente da non perdere. Luglio si riconferma ancora una volta il mese perfetto per lo shopping, visto che torna anche l’Amazon Prime Day. Il 12 e il 13 luglio potrai trovare sconti imperdibili su migliaia di prodotti tech, di abbigliamento e di articoli per la casa. E non solo: le offerte iniziano il 21 giugno, con tantissimi servizi a prezzi imbattibili per tutti gli utenti Prime.

L’Amazon Prime Day è un evento disponibile solo per chi ha sottoscritto un abbonamento ad Amazon Prime (il servizio che, tra le altre cose, consente di avere la spedizione gratuita in un giorno). Se non lo hai ancora fatto, questa è l’occasione perfetta per iscriverti: ci sono 30 giorni di prova gratuita e solo in un secondo momento potrai scegliere se rinnovare l’abbonamento, pagando mensilmente o annualmente (in quest’ultimo caso potrai approfittare di una tariffa scontata).

