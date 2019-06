Saldi, 10 siti consigliati dalla redazione di DiLei per lo shopping

editato in: da

Per le amanti dello shopping, l’inizio dei saldi è uno dei momenti più attesi dell’anno: l’occasione per sbizzarrirsi negli acquisti e potersi finalmente togliere qualche sfizio. Il rovescio della medaglia? I negozi sono pieni di gente, le infervorate clienti colte da raptus da “acquisto compulsivo” provano decine di vestiti… insomma il caos che spesso regna nei punti vendita impedisce di godere del piacere di selezionare con attenzione i singoli capi.

La soluzione? I siti di shopping online, dove fare acquisti comodamente seduta sul divano di casa tua. La redazione di DiLei ne ha selezionati alcuni, per aiutarti a non perdere la bussola nel mare delle occasioni sul web.

Se sei amante del lusso e ti piacciono i brand esclusivi, puoi trovare quello che fa per te su siti come Yoox, che offre per tutto l’anno abiti e accessori delle migliori marche a prezzi vantaggiosi, o Net-a-porter, che mette a disposizione una selezione vastissima dei capi più trendy. Anche Spartoo offre capi firmati, ma puoi trovare anche brand alla portata di tutti.

Se invece adori fare compere ma con un occhio al portafogli, punta su siti come Romwe o Nelly.com, che propongono capi a prezzi contenuti e con sconti fino al 90%. Con meno di 10 euro puoi comprare un top o un abitino di tendenza. Prezzi alla portata di tutti anche su Zaful e Asos, che propongono le proprie linee di abbigliamento.

Per chi ha un look sportivo e adora lo streetwear, Karmaloop e Urbanoutfitters sono imperdibili. Dagli zaini alle scarpe, dalle felpe agli occhiali da sole: troverai tutto ciò che ti serve per essere cool.

Ma chi l’ha detto che il bello dello shopping sono solo i vestiti? Per chi è interessato anche all’arredamento, al mondo beauty o alla cura della casa ci sono Privalia e Vente Privée, con prezzi scontati per tutto l’anno.

Ti senti pronta per iniziare il tuo giro di compere?